ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Floating French Manicure: Η μίνιμαλ τάση στα νύχια που ταιριάζει με κάθε εμφάνιση

Ευ Ζην
Floating French Manicure: Η μίνιμαλ τάση στα νύχια που ταιριάζει με κάθε εμφάνιση
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Κυριακή, 04/10/2026 - 09:32
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού γαλλικού μανικιούρ που αξίζει να δοκιμάσετε.

Αν αγαπάτε το διαχρονικό γαλλικό μανικιούρ αλλά θέλετε κάτι πιο μοντέρνο και ιδιαίτερο, το floating French manicure είναι η τάση που θα δείτε παντού φέτος. Κομψό, διακριτικό και ευέλικτο, δίνει μια φρέσκια πινελιά στο κλασικό γαλλικό, αφήνοντας ένα λεπτό κενό ανάμεσα στη φυσική βάση του νυχιού και τη γραμμή της άκρης. Το αποτέλεσμα είναι μίνιμαλ, αλλά ταυτόχρονα πιο σύγχρονο και «fashion-forward», ενώ ταιριάζει εύκολα με κάθε στιλ και περίσταση.

Τι είναι το Floating French Manicure;

Το floating French είναι μια ανανεωμένη εκδοχή του κλασικού γαλλικού μανικιούρ. Αντί η λευκή ή χρωματιστή άκρη να ξεκινά ακριβώς από την άκρη του νυχιού, δημιουργείται μια λεπτή καμπύλη γραμμή λίγο πιο μέσα, αφήνοντας ένα κενό, το λεγόμενο negative space, ανάμεσα στη γραμμή και το τελείωμα του νυχιού.

Αυτό το μικρό «διάστημα» κάνει το σχέδιο να δείχνει πιο μοντέρνο και κομψό, χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Σύμφωνα με τον celebrity nail artist Tom Bachik, το συγκεκριμένο σχέδιο προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες εξατομίκευσης. Μπορείτε να παίξετε με διαφορετικά χρώματα, να δοκιμάσετε ombré εφέ, μεταλλικές αποχρώσεις ή ακόμα και πολύχρωμες γραμμές, δημιουργώντας ένα μανικιούρ που ταιριάζει απόλυτα στο προσωπικό σας στιλ.

Πώς να κάνετε το Floating French Manicure βήμα-βήμα

Το καλύτερο με αυτή την τάση είναι ότι μπορείτε να τη δημιουργήσετε εύκολα και στο σπίτι.

Βήμα 1: Λιμάρετε και δώστε σχήμα στα νύχια

Ξεκινήστε προετοιμάζοντας σωστά τα νύχια σας. Λιμάρετε ώστε να έχουν ομοιόμορφο μήκος και σχήμα και περιποιηθείτε τα πετσάκια. Το floating French δείχνει ιδιαίτερα όμορφο σε κοντά τετράγωνα-οβάλ (squoval) νύχια, αλλά και σε μεσαίου μήκους αμυγδαλωτά. Η καμπύλη γραμμή δημιουργεί την αίσθηση πιο μακριών και κομψών δαχτύλων.

Βήμα 2: Επιλέξτε τη βάση

Αφού προετοιμάσετε τα νύχια, εφαρμόστε τη βάση της επιλογής σας.

Δεν υπάρχουν κανόνες στα χρώματα. Μπορείτε να επιλέξετε την κλασική ροζ βάση με λευκή γραμμή ή να πειραματιστείτε με nude, παστέλ, έντονες αποχρώσεις ή ακόμη και μεταλλικά βερνίκια. Σε αυτή την τάση, μεγαλύτερη σημασία έχει η θέση και το πάχος της γραμμής παρά ο συνδυασμός των χρωμάτων.

Βήμα 3: Σχεδιάστε τη «αιωρούμενη» γραμμή

Με ένα λεπτό πινέλο για nail art σχεδιάστε προσεκτικά μια καμπύλη γραμμή προς την άκρη του νυχιού. Σε αντίθεση με το κλασικό French, δεν γεμίζετε την άκρη με χρώμα. Αφήνετε το κενό να φαίνεται, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό floating εφέ.

Αν θέλετε πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, μπορείτε να προσθέσετε και δεύτερη λεπτή γραμμή είτε στην άκρη του νυχιού είτε λίγο πιο χαμηλά.

Βήμα 4: Ολοκληρώστε με top coat

Για να διατηρηθεί το μανικιούρ λαμπερό και ανθεκτικό, εφαρμόστε ένα καλό top coat. Αν χρησιμοποιείτε ημιμόνιμο βερνίκι, ολοκληρώστε τη διαδικασία πολυμερίζοντας το top coat σε λάμπα UV ή LED.

Γιατί αξίζει να το δοκιμάσετε

Το floating French manicure συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα του γαλλικού μανικιούρ με μια πιο μοντέρνα αισθητική. Είναι αρκετά διακριτικό για την καθημερινότητα, αλλά και αρκετά ιδιαίτερο ώστε να αναβαθμίσει κάθε εμφάνιση. Επιπλέον, προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε μήκος, σχήμα και χρωματική παλέτα, γι’ αυτό και θεωρείται μία από τις πιο ευέλικτες nail trends της χρονιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 04/10/2026 - 03:44
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σπόροι Chia: Γιατί είναι τόσο ωφέλιμοι για καρδιά, εγκέφαλο και έντερο
Σπόροι Chia: Γιατί είναι τόσο ωφέλιμοι για καρδιά, εγκέφαλο και έντερο 19 Σεπτεμβρίου 2026
Σκολίωση στην παιδική ηλικία: Η πιο συχνή μορφή, συμπτώματα και αντιμετώπιση 09 Σεπτεμβρίου 2026
Σκολίωση στην παιδική ηλικία: Η πιο συχνή μορφή, συμπτώματα και αντιμετώπιση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καρκίνος του μαστού: Πρώτοι σε μαστογράφους, «τυφλοί» στα δεδομένα

Καρκίνος του μαστού: Πρώτοι σε μαστογράφους, «τυφλοί» στα δεδομένα

Μελέτες
Γιατί οι άνδρες εμφανίζουν συχνότερα καρκίνο – Νέα μελέτη δίνει απαντήσεις

Γιατί οι άνδρες εμφανίζουν συχνότερα καρκίνο – Νέα μελέτη δίνει απαντήσεις

Μελέτες
Γυναίκες το 77% των εργαζομένων στην Υγεία, αλλά πληρώνονται έως και 28% λιγότερο

Γυναίκες το 77% των εργαζομένων στην Υγεία, αλλά πληρώνονται έως και 28% λιγότερο

Μελέτες
Οι γυναίκες έχουν μικρότερες πιθανότητες να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία από τους άνδρες

Οι γυναίκες έχουν μικρότερες πιθανότητες να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία από τους άνδρες

Μελέτες
Μύκητες νυχιών: Οι μύθοι σχετικά με τις λύσεις του διαδικτύου

Μύκητες νυχιών: Οι μύθοι σχετικά με τις λύσεις του διαδικτύου

Ευ Ζην
Πόσο ασβέστιο χρειάζονται οι γυναίκες μετά τα 50

Πόσο ασβέστιο χρειάζονται οι γυναίκες μετά τα 50

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Floating French Manicure: Η μίνιμαλ τάση στα νύχια που ταιριάζει με κάθε εμφάνιση
Ευ Ζην
04/10/2026 - 09:32
Πώς θα βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας - Εβδομαδιαίο πλάνο για να ξεκινήσετε
Ευ Ζην
04/10/2026 - 08:13
Πώς θα γίνεις πιο κοινωνικός σε 8 απλά βήματα - Τι λέει η ψυχολογία
Ευ Ζην
04/10/2026 - 06:45
5 συνταγές με σταφύλια που θα δώσουν γεύση ακόμα και στα πιο βαρετά γεύματα
Ευ Ζην
04/10/2026 - 06:27
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν παίρνετε συμπληρώματα κρεατίνης χωρίς να ασκείστε
Μελέτες
04/10/2026 - 06:11
Στρες, κούραση ή κάτι πιο σοβαρό; Τι κρύβεται πίσω από τα κενά μνήμης
Μελέτες
04/10/2026 - 06:00
Ακόμη και μία προπόνηση ενδυνάμωσης την εβδομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά στο σώμα και την υγεία σας
Ευ Ζην
03/10/2026 - 09:38
Τρεις σημαντικές αιτίες της κατάθλιψης, σύμφωνα με την ψυχολογία
Ευ Ζην
03/10/2026 - 08:14
6 τροφές με την περισσότερη «κρυμμένη» ζάχαρη - Θα εκπλαγείτε
Ευ Ζην
03/10/2026 - 06:46
Φασολάδα: Εύκολη συνταγή για μερακλήδες
Ευ Ζην
03/10/2026 - 06:29
Καρκίνος του μαστού: Πρώτοι σε μαστογράφους, «τυφλοί» στα δεδομένα
Μελέτες
03/10/2026 - 06:12
Τι μπορούμε να μάθουμε για τη μακροζωία από τους ηλικιωμένους της Ιαπωνίας
Επικαιρότητα
03/10/2026 - 06:00
Μπορεί το φύλο των παιδιών να επηρεάζει την ευτυχία των γονέων; Τι απαντά νέα μελέτη
Μελέτες
02/10/2026 - 19:40
Πώς θα κάνετε εξαέρωση στο καλοριφέρ μόνοι σας
Ευ Ζην
02/10/2026 - 18:57
Οκτώβριος: Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού
Επιχειρείν
02/10/2026 - 18:21
Ανακαλείται αντρική βαφή μαλλιών – Πωλείται και στην Ελλάδα
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 17:31
Ο τρόπος που κοιμίζετε το μωρό σας μπορεί να του σώσει τη ζωή - Νέα έκθεση CDC
Μελέτες
02/10/2026 - 17:21
ΕΟΦ: Ο κατάλογος των φαρμάκων σε περιορισμένη διαθεσιμότητα τον Σεπτέμβριο
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 16:23
Τα νεότερα για τη διαρροή αερίου σε σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα - Τι ανακοίνωσε ο δήμος
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 16:20
Πώς θα καθαρίσετε σωστά το πιγκάλ της τουαλέτας
Ευ Ζην
02/10/2026 - 16:02
Ρόδος: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια – Την χτύπησε κεραυνός
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 15:26
Διαβήτης πριν τα 45: Η δίαιτα και η άσκηση μπορούν να οδηγήσουν σε ύφεση
Μελέτες
02/10/2026 - 14:54
Όλυμπος: 6 μαθητές παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 14:20
Συναγερμός για διαρροή αερίου – Εκκενώθηκε σχολείο της Γκράβας
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 14:06
Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Βγήκε και είπε ότι ο έλεγχος στο ιατρείο της τελείωσε, μήπως είναι ακόμα εν εξελίξει;»
Πολιτική Υγείας
02/10/2026 - 13:45
Γιατί κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν παρενέργειες μετά τα εμβόλια
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 13:24
Καρκίνος μαστού: Μπορεί η απώλεια βάρους να μειώσει τον κίνδυνο; Ο ρόλος των GLP-1
Μελέτες
02/10/2026 - 13:04
Βαφές μαλλιών: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα χημικά που μπορεί να περιέχουν
Ευ Ζην
02/10/2026 - 12:48
Θεσσαλονίκη: 300.000 αντιγριπικά εμβόλια στα φαρμακεία – Πότε αρχίζει ο εμβολιασμός
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 12:14
Παγώνη: «Δεν έκανα επίθεση στην Καρυστιανού – Πρέπει να δηλώνονται όλα τα μηχανήματα στα ιατρεία»
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 12:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ