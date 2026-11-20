Οι συχνές ή παρατεταμένες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα μπορεί να επηρεάσουν την υγεία. Το … «κόλπο» με το ανέβασμα σκαλοπατιών μπορεί να σας βοηθήσει.

Οι συγγραφείς μιας νέας μελέτης εξέτασαν κατά πόσο μία και μόνο, σύντομη άσκηση όπως το ανεβοκατέβασμα των σκαλοπατιών θα μπορούσε να βοηθήσει στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, όταν κάποιος έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ζάχαρης.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Experimental Physiology, βασίστηκε σε προηγούμενα πειράματα, τα οποία έδειξαν ότι 10 λεπτά γρήγορου βαδίσματος ή ανεβάσματος σκαλοπατιών μπορούν να μειώσουν σε γενικές γραμμές, τις απότομες αυξήσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μετά από γεύματα ή σνακ. Ωστόσο, στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες πήραν αυτή την ιδέα και την προσάρμοσαν σε μικρότερη κλίμακα.

Αντί για 10 λεπτά άσκησης, περιόρισαν την προσπάθεια στο ένα λεπτό, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να ανεβοκατέβουν σκαλοπάτια με ήπιο ρυθμό για μόλις ένα λεπτό μετά την κατανάλωση ζάχαρης. Όπως προέκυψε, αυτή η άσκηση, διάρκειας 60 δευτερολέπτων, εξομάλυνε τις μεταβολές του σακχάρου στο αίμα, περιορίζοντας τις απότομες αιχμές κατά περίπου 40%.

Γιατί η διαχείριση του σακχάρου είναι σημαντική για τη συνολική υγεία

Το αποτέλεσμα εξέπληξε τους ερευνητές. «Για να είμαι ειλικρινής, μοιάζει με κάτι που δεν θα έπρεπε να λειτουργεί – τουλάχιστον όχι με τόσο έντονο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Jochen Kressler, καθηγητής φυσιολογίας της άσκησης στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο και επικεφαλής της μελέτης.

Η ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα είναι σημαντική για τη συνολική υγεία. Βραχυπρόθεσμα, οι υψηλές ή παρατεταμένες αυξήσεις του σακχάρου μπορεί να οδηγήσουν σε απότομη πτώση της ενέργειας, προκαλώντας εξάντληση. Μακροπρόθεσμα, τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου μπορούν να βλάψουν τα αιμοφόρα αγγεία και τα όργανα, καθώς και να συμβάλουν στην αντίσταση στην ινσουλίνη — ένα βασικό χαρακτηριστικό του διαβήτη τύπου 2.

Επομένως, τα θετικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμα για όσους τις ημέρες των γιορτών των Χριστουγέννων, που πλησιάζουν βρεθούν σε οικογενειακά τραπέζια γεμάτα με γλυκά και άλλα εδέσματα.

«Πρόκειται για κάτι πολύ απλό, γρήγορο και εύκολο που μπορεί να κάνει κάποιος για να επιτύχει ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα» στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα του, ανέφερε ο Kressler, «και μάλιστα άμεσα», πρόσθεσε.

Πώς η άσκηση επηρεάζει το σάκχαρο στο αίμα

Τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα για τους περισσότερους ανθρώπους αυξομειώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τις τροφές που θα καταναλώσουμε. Σε υγιείς ανθρώπους, το αυξημένο σάκχαρο στο αίμα πυροδοτεί την απελευθέρωση ινσουλίνης.

Μελέτες δείχνουν ότι το να σηκώνεστε και να κινείστε μετά τα γεύματα μπορεί να εξομαλύνει τις διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα, πιθανώς επειδή οι μύες που συσπώνται απαιτούν επιπλέον καύσιμο, το οποίο λαμβάνουν από το σάκχαρο του αίματος που μετακινείται στα μυϊκά κύτταρα. Αυτή η δραστηριότητα συνήθως συμβαίνει επιπλέον της φυσιολογικής απομάκρυνσης της περίσσειας σακχάρου στο αίμα που ξεκινά από την ινσουλίνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε προγενέστερο πείραμα από το εργαστήριο του Kressler ακόμη και τρία λεπτά ανάβασης σκαλοπατιών μείωσαν τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα, αφού άνδρες και γυναίκες κατανάλωσαν νερό με ζάχαρη.