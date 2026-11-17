Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος είναι να προσέξουμε τη διατροφή μας και να ξεκινήσουμε γυμναστική. Ωστόσο, το φαγητό και η άσκηση δεν είναι οι μοναδικοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν σε αύξηση του σωματικού βάρους. Υπάρχουν και άλλοι, τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα ο ποιοτικός και επαρκής ύπνος.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που συνδέουν την έλλειψη ύπνου με την υπερφαγία και την αυξημένη σωματική μάζα. Σημαίνει αυτό, άραγε, ότι ο περισσότερος ύπνος θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τις προσπάθειες για απώλεια βάρους; «Είναι ένα καλό ερώτημα», λέει ο Seth Creasy, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz, ο οποίος μελετά την αλληλεπίδραση μεταξύ της διαχείρισης του βάρους και των συμπεριφορών του τρόπου ζωής, όπως ο ύπνος, η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα. «Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν τομέα που αποτελεί ακόμη αντικείμενο ενεργούς έρευνας», προσθέτει.

Ο Creasy, σύμφωνα με το NPR αναφέρει ότι τα ισχυρότερα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι στιγμής προέρχονται από μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 80 ενήλικες με περιττά κιλά, οι οποίοι υπέφεραν από χρόνια έλλειψη ύπνου. Οι ερευνητές χώρισαν τυχαία τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες, παρέχοντας στη μία εξ αυτών συμβουλευτική καθοδήγηση σχετικά με το πώς να αυξήσουν τη διάρκεια του ύπνου τους.

«Κατάφεραν να τους κάνουν να κοιμούνται λίγο περισσότερο από μία ώρα επιπλέον κάθε βράδυ», λέει ο Creasy. «Και παρατήρησαν ότι, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση στη διατροφή, οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν να καταναλώνουν περίπου 270 θερμίδες λιγότερες την ημέρα. Επομένως, από τη στιγμή που εξασφάλιζαν επαρκή ύπνο, έτρωγαν λιγότερο», διευκρινίζει.

Απώλεια βάρους και ύπνος

Άλλες έρευνες έχουν εντοπίσει συσχετίσεις μεταξύ του ποιοτικότερου ύπνου και της απώλειας βάρους. Για παράδειγμα, μία μελέτη έδειξε ότι άτομα που συμμετείχαν σε ένα ετήσιο πρόγραμμα παρέμβασης για την απώλεια βάρους και απολάμβαναν καλή ποιότητα ύπνου, έχασαν περισσότερο βάρος και περισσότερη λιπώδη μάζα σε σύγκριση με όσους δεν κοιμούνταν καλά. Όσοι δεν κοιμούνταν καλά, στη συγκεκριμένη μελέτη, ανέφεραν επίσης πολύ συχνότερα ότι δυσκολεύονταν να τηρήσουν τους στόχους τους όσον αφορά τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, επισημαίνει ο Christopher Kline, επικεφαλής συντάκτης της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα της υγείας και της ανθρώπινης ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ.

Επιπλέον, η καλή ποιότητα ύπνου δεν αφορά μόνο τη διάρκεια του ύπνου, τονίζει ο Kline. Παράγοντες όπως το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κοιμάται κανείς, η τακτικότητα του ύπνου και ο βαθμός ικανοποίησης από αυτόν, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

«Αυτό που λέω είναι το εξής: αν κοιμάστε οκτώ ώρες, αλλά αυτές οι ώρες είναι μεταξύ 4 πμ. και 12 το μεσημέρι, αυτό ίσως να μην είναι τόσο υγιεινό όσο το να κοιμάται κανείς τακτικά μεταξύ 10 μμ. και 6 πμ.», λέει ο Kline, του οποίου η έρευνα εστιάζει στη σχέση μεταξύ σωματικής δραστηριότητας, ύπνου και καρδιομεταβολικών κινδύνων.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι προς το παρόν, τα στοιχεία που δείχνουν πως ο περισσότερος ύπνος μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειες απώλειας βάρους είναι ακόμη περιορισμένα. Ωστόσο, τα επιστημονικά δεδομένα είναι πολύ πιο σαφή όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ του ανεπαρκούς ύπνου και της αύξησης του σωματικού βάρους.