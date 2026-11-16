Η καλύτερη συνταγή για να φτιάξετε το πιο νόστιμο cheesecake

Το cheesecake είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά, χάρη στην πλούσια, βελούδινη κρέμα του και την τραγανή μπισκοτένια βάση του. Με αυτή την εύκολη συνταγή, μπορείτε να φτιάξετε ένα κλασικό, απολαυστικό cheesecake στο σπίτι εύκολα και γρήγορα! Ακολουθήστε τα βήματα και απολαύστε ένα τέλειο αποτέλεσμα!

Χρησιμοποιήστε υλικά σε θερμοκρασία δωματίου

Πριν ξεκινήσετε, αφήστε το τυρί κρέμα να μαλακώσει εκτός ψυγείου. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα υλικά. Έτσι, θα αναμειχθούν καλύτερα μεταξύ τους, χωρίς να δημιουργηθούν σβόλοι, και θα πετύχετε μια λεία και κρεμώδη υφή.

Μην παραχτυπήσετε τα αυγά...Το υπερβολικό χτύπημα των αυγών μπορεί να επηρεάσει την υφή του cheesecake και να προκαλέσει ρωγμές στην επιφάνειά του. Χτυπήστε τα ελαφρά πριν τα προσθέσετε στο μείγμα και ενσωματώστε τα ένα ένα, χρησιμοποιώντας χαμηλή ταχύτητα στο μίξερ. Σταματάτε ανά διαστήματα για να καθαρίζετε τα τοιχώματα και τον πάτο του μπολ με μια σπάτουλα.

Αποφύγετε να ανοίγετε τον φούρνο

Όσο δελεαστικό κι αν είναι να ελέγχετε συνεχώς το γλυκό σας, προσπαθήστε να μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει το ψήσιμο και να κάνει το cheesecake να καθίσει ή να εμφανίσει ρωγμές.

Ξεκολλήστε τη βάση από τα τοιχώματα της φόρμας

Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο, αφήστε το cheesecake να κρυώσει για 10 λεπτά πάνω στον φούρνο. Στη συνέχεια, περάστε προσεκτικά ένα μαχαίρι περιμετρικά, ανάμεσα στη βάση και στα τοιχώματα της αποσπώμενης φόρμας. Καθώς κρυώνει, το γλυκό συρρικνώνεται ελαφρώς. Αν παραμείνει κολλημένο στα τοιχώματα, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στην επιφάνειά του.

Αφήστε το να κρυώσει πριν το βάλετε στο ψυγείο

Μην το μεταφέρετε αμέσως στο ψυγείο. Αφήστε το πρώτα να κρυώσει σταδιακά σε θερμοκρασία δωματίου. Η σταδιακή ψύξη βοηθά στη διατήρηση της υφής του και περιορίζει τον κίνδυνο να εμφανιστούν ρωγμές.

Υλικά

Για μία στρογγυλή αποσπώμενη φόρμα διαμέτρου 23 εκ.

Για τη μπισκοτένια βάση

170 γρ. μπισκότα τύπου digestive, τριμμένα

2 κ.σ. ζάχαρη

1 κ.σ. καστανή ζάχαρη (ή λευκή)

100 γρ. βούτυρο, λιωμένο

Για την κρέμα cheesecake

900 γρ. τυρί κρέμα, σε θερμοκρασία δωματίου

200 γρ. ζάχαρη

160 γρ. ξινή κρέμα (sour cream)

1½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/8 κ.γ. αλάτι

4 μεγάλα αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

Εκτέλεση

1. Ετοιμάστε τη βάση.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 160°C, στις αντιστάσεις. Σε ένα μπολ ανακατέψτε τα τριμμένα μπισκότα με τη λευκή και την καστανή ζάχαρη. Προσθέστε το λιωμένο βούτυρο και ανακατέψτε καλά με ένα πιρούνι, μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

2. Στρώστε τη βάση στη φόρμα.

Μεταφέρετε το μείγμα σε μια αποσπώμενη φόρμα διαμέτρου 23 εκ. και πιέστε το καλά με ένα κουτάλι, ώστε να καλύψει ομοιόμορφα τον πάτο και τα πλαϊνά της. Αφήστε τη φόρμα στην άκρη.

3. Ετοιμάστε την κρέμα.

Βάλτε το τυρί κρέμα σε ένα μεγάλο μπολ και χτυπήστε το με το μίξερ μέχρι να αποκτήσει λεία και κρεμώδη υφή. Προσέξτε να μην το παραχτυπήσετε, καθώς δεν θέλετε να ενσωματωθεί υπερβολικός αέρας στο μείγμα.

4. Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά.

Ρίξτε τη ζάχαρη και ανακατέψτε ξανά. Προσθέστε την ξινή κρέμα, τη βανίλια και το αλάτι και συνεχίστε το ανακάτεμα μέχρι να ενσωματωθούν καλά. Αν χρησιμοποιείτε μίξερ, σταματάτε κατά διαστήματα για να καθαρίζετε τα τοιχώματα και τον πάτο του μπολ με μια σπάτουλα.

5. Ενσωματώστε τα αυγά.

Χτυπήστε ελαφρά τα αυγά σε ένα ξεχωριστό μπολ. Με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα, προσθέστε τα σταδιακά, ένα κάθε φορά, ανακατεύοντας μόνο μέχρι να ενσωματωθεί το καθένα στο μείγμα. Στο τέλος, περάστε ξανά μια σπάτουλα από τα τοιχώματα και τον πάτο του μπολ, ώστε να βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά έχουν αναμειχθεί ομοιόμορφα.

6. Ψήστε το cheesecake.

Αδειάστε την κρέμα πάνω από την μπισκοτένια βάση. Για να αποφύγετε τυχόν διαρροές, τοποθετήστε τη φόρμα πάνω σε ένα ταψί στρωμένο με αλουμινόχαρτο. Βάλτε το cheesecake στη μεσαία σχάρα του φούρνου και ψήστε στους 160°C για περίπου 50-60 λεπτά, ή λίγο περισσότερο αν χρειαστεί.

Θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμο όταν οι άκρες του έχουν σταθεροποιηθεί και ενδέχεται να έχουν πάρει ένα ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα, ενώ το κέντρο παραμένει λίγο τρεμουλιαστό, σαν ζελέ. Μην το παραψήσετε, καθώς αυτό θα επηρεάσει την τελική του υφή.

7. Αφήστε το να κρυώσει.

Βγάλτε το από τον φούρνο και αφήστε το να κρυώσει για 10 λεπτά πάνω στην εστία του φούρνου. Στη συνέχεια, περάστε προσεκτικά ένα μαχαίρι γύρω από το εσωτερικό της φόρμας, ώστε να ξεκολλήσετε τη βάση από τα τοιχώματα. Μην αφαιρέσετε ακόμη το αποσπώμενο στεφάνι.

Αφήστε το να κρυώσει για ακόμη 1-2 ώρες, μέχρι να φτάσει σχεδόν σε θερμοκρασία δωματίου.

8. Βάλτε το στο ψυγείο.

Μεταφέρετε το cheesecake στο ψυγείο και αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 6 ώρες, ιδανικά όλη τη νύχτα. Λίγο πριν το σερβίρετε, αφαιρέστε προσεκτικά το στεφάνι της φόρμας.

Το cheesecake σας είναι έτοιμο! Απολαύστε το δροσερό, με την υπέροχα κρεμώδη υφή του και την τραγανή μπισκοτένια βάση.

Πηγή: sugarspunrun