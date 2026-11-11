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Εύκολη συνταγή για «μεθυσμένη» τηγανιά με συκωτάκια κοτόπουλου

Ευ Ζην
Εύκολη συνταγή για «μεθυσμένη» τηγανιά με συκωτάκια κοτόπουλου
Argiro Glyka / Cookpad
Newsroom
Τετάρτη, 11/11/2026 - 06:29

Συνταγή για συκωτάκια κοτόπουλου σε ένα μόνο σκεύος.

Τα συκωτάκια κοτόπουλου είναι ιδιαίτερα θρεπτικά, καθώς προσφέρουν πρωτεΐνη, σίδηρο και βιταμίνη Β12. Μπορεί να μην τα συναντάμε συχνά στο καθημερινό ελληνικό τραπέζι, η παραδοσιακή κουζίνα όμως έχει αρκετούς νόστιμους τρόπους να τα μαγειρέψετε, από τη λεμονάτη τηγανιά μέχρι τα κρασάτα συκωτάκια με μυρωδικά. Στη συνταγή που ακολουθεί, θα τα μαγειρέψετε στο τηγάνι με γλυκό κρασί από τη Χίο. Τα βρασμένα κάστανα και η κρέμα βαλσαμικού δίνουν στη σάλτσα γλυκιά γεύση, ενώ το θυμάρι και το δεντρολίβανο την αρωματίζουν. Σερβίρετε τα συκωτάκια με κριθαράκι με κολοκύθα και μανιτάρια και μια σαλάτα με λάχανο και καρότο.

Υλικά για 4 μερίδες

  • 500 γρ. συκωτάκια κοτόπουλο
  • Λίγο ελαιόλαδο
  • 1 Κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • 1 φλ.τσ. Κρασί γλυκό Αριούσιος γλυκάζων Χίου
  • 1 φλ.τσ. Ζωμό κοτόπουλου ή νερό
  • Μυρωδικά τριμμένα (Θυμάρι, δενδρολίβανο)
  • 1 κ.σ.Βαλσάμικο κρέμα
  • Λίγα κάστανα βρασμένα έτοιμα
  • 1 κ.σ. Κορν φλάουρ χ.γ διαλυμένο σε λίγο νερό κρύο
  • Γαρνιτούρα
  • 1 μπολ κριθαράκι με κολοκύθα και μανιτάρια
  • Λάχανο και καρότο τριμμένο

Εκτέλεση

  • Σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σοτάρετε τα συκωτάκια κοτόπουλου σε λίγο ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν. Προσθέτετε το κρεμμύδι και συνεχίζετε το σοτάρισμα μέχρι να μαραθεί.
  • Σβήνετε με το κρασί, το αφήνετε να βράσει για λίγο και προσθέτετε τον ζωμό. Αφήνετε το φαγητό να μελώσει και στη συνέχεια προσθέτετε τα μυρωδικά, την κρέμα βαλσαμικού και λίγα βρασμένα κάστανα.
  • Ανακατεύετε, προσθέτετε το κορν φλάουρ που έχετε διαλύσει σε λίγο κρύο νερό και αφήνετε τη σάλτσα να δέσει. Σερβίρετε με το κριθαράκι, σαλάτα με λάχανο και καρότο, φρέσκο προζυμένιο ψωμί και ένα ποτήρι κρασί. Καλή όρεξη!

Πηγή: Argiro Glyka / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2026 - 02:33

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