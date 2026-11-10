Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ πάει πολύ καλύτερα» - Τι είπε για Τσίπρα και Ποινικούς Κώδικες

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στην εκπομπή «10 Παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Κατερίνα Παπακωστοπούλου», στο OPEN TV, σχολίασε την επικαιρότητα αναφερόμενος τόσο στο ΕΣΥ, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και τους ποινικούς κώδικες. Ας δούμε αναλυτικά τι είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Για την κριτική που ασκεί ο κ. Τσίπρας:

«Ο κύριος Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός 5 χρόνια. Αν ήθελε να κάνει τα μίλια 12 και να κάνει ΑΟΖ με τη Λιβύη μπορούσε να το είχε κάνει. ΑΟΖ με την Αίγυπτο ο Μητσοτάκης έκανε, ΑΟΖ με την Ιταλία ο Μητσοτάκης έκανε, τα 12 μίλια στο Ιόνιο ο Μητσοτάκης τα έκανε. Τώρα ο Τσίπρας τα θυμήθηκε αυτά; Έγινε ξαφνικά και πολεμοκάπηλος; Σε λίγο θα μας το παίξει και εθνικιστής. Θα μας μιλάει για την «Αγιά Σοφιά» και τον «Μαρμαρωμένο Βασιλιά». Θα τρελαθούμε κιόλας».

Για τους Ποινικούς Κώδικες:

«Ο κ. Τσίπρας όταν έγινε Πρωθυπουργός, διόρισε Πρόεδρο της Βουλής την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κ. Κωνσταντοπούλου έδωσε μία συνέντευξη στο OPEN και είπε και ονόματα και το τι ακριβώς έγινε με τους ποινικούς κώδικες. Ο κ. Τσίπρας διόρισε Υπουργό Δικαιοσύνης τον κ. Σταύρο Κοντονή, ο οποίος τον κατηγόρησε για πολιτικές εξυπηρετήσεις και του είπε, «αν με αμφισβητείς, θα βγάλω στον αέρα και τα μηνύματα που έχω στο κινητό μου κρατημένα από τότε».

Απ’ ότι καταλαβαίνω, ο κ. Τσίπρας μπορεί να απαντάει σε εμένα και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι στην κ. Κωνσταντοπούλου και στον κ. Κοντονή. Κατά συνέπεια, μήνυση σε εμένα δεν κάνει, στην Κωνσταντοπούλου δεν απαντάει και στον Κοντονή «κάνει το παγώνι». Το μείζον που με ενδιαφέρει είναι ένα πράγμα. Θέλω να μην περάσει από το μυαλό οποιουδήποτε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάποιου είδους ηθική υπεροχή ως εντιμότερος των υπολοίπων. Τέτοια ηθική υπεροχή ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό του».

Για το έργο στο ΕΣΥ:

«Σήμερα κάναμε τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με δύο νέους ορόφους. Την Παρασκευή εγκρίναμε το φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος, πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Την περασμένη εβδομάδα, προχωρήσαμε στην εφαρμογή του myEopyy app που αλλάζει την εικόνα των σχέσεων ασθενών με τον ΕΟΠΥΥ. Το ΕΣΥ πάει πολύ καλύτερα».