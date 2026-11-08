Ούρηση καθιστός ή όρθιος; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για τους άνδρες

Πρόκειται για ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει αρκετούς άνδρες, καθώς η επιλογή ανάμεσα στην καθιστή και την όρθια στάση κατά την ούρηση δεν αφορά μόνο τις συνήθειες, αλλά ενδεχομένως και την υγεία του ουροποιητικού συστήματος.

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνδρες με διογκωμένο προστάτη ή άλλα ουρολογικά προβλήματα ενδέχεται να ωφελούνται περισσότερο όταν ουρούν καθιστοί. Αυτό συμβαίνει επειδή η συγκεκριμένη στάση μπορεί να συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους και στην πληρέστερη κένωση της ουροδόχου κύστης.

Ωστόσο, ορισμένες μελέτες έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ειδικότερα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνδρες ηλικίας έως 50 ετών που ουρούν καθιστοί ενδέχεται να εμφανίζουν συχνότερα το φαινόμενο της σταγονοειδούς διαρροής ούρων μετά την ούρηση.

Μια νέα τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη (randomized crossover trial) επιχείρησε να δώσει σαφέστερη απάντηση στο ζήτημα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες της Κολομβιανής Ομάδας Ουρολογικής Έρευνας και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurourology and Urodynamics.

Στη μελέτη συμμετείχαν 52 υγιείς άνδρες, ηλικίας 18 έως 39 ετών, των οποίων η ούρηση αξιολογήθηκε τόσο σε καθιστή όσο και σε όρθια θέση. Οι μισοί συμμετέχοντες ξεκίνησαν ουρώντας καθιστοί και στη συνέχεια δοκίμασαν την όρθια στάση, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν την αντίστροφη σειρά. Μεταξύ των δύο δοκιμών μεσολάβησε διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα να επηρεάσει η μία μέτρηση την άλλη.

Οι ερευνητές κατέγραψαν τη μέγιστη ταχύτητα ροής των ούρων, δηλαδή πόσο γρήγορα αποβάλλονται τα ούρα στο ανώτατο σημείο της ροής, καθώς και τη συνολική ποσότητα ούρων που αποβλήθηκε.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στάση του σώματος δεν επηρέασε ουσιαστικά καμία από τις δύο παραμέτρους. Όπως κατέληξαν οι επιστήμονες, στους υγιείς άνδρες η ούρηση καθιστοί ή όρθιοι δεν προκαλεί σημαντικές διαφορές ούτε στη μέγιστη ροή των ούρων ούτε στον όγκο που αποβάλλεται.

Η μοναδική διαφοροποίηση αφορούσε τον χρόνο που χρειαζόταν κάποιος για να φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα ροής, ο οποίος ήταν ελάχιστα μεγαλύτερος όταν ουρούσε όρθιος. Παρότι η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική, επηρεάστηκε εν μέρει από μία μεμονωμένη ακραία τιμή και, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν φαίνεται να έχει ουσιαστική κλινική σημασία.

Επομένως, για τους υγιείς άνδρες, η επιλογή της καθιστής ή της όρθιας στάσης δεν φαίνεται να επηρεάζει τη διαδικασία της ούρησης.

Τι ισχύει για τους άνδρες με ουρολογικά προβλήματα;

Η εικόνα ενδέχεται να είναι διαφορετική για τους άνδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα από το ουροποιητικό σύστημα, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Μετά τα 50 έτη, αρκετοί άνδρες εμφανίζουν καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Η διόγκωση του προστάτη μπορεί να πιέζει την ουρήθρα, δυσκολεύοντας την αποβολή των ούρων. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να παρατηρούνται ασθενέστερη ροή, δυσκολία στην έναρξη της ούρησης ή ανάγκη άσκησης μεγαλύτερης πίεσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καθιστή στάση μπορεί να είναι πιο πρακτική, καθώς διευκολύνει και τη διατήρηση της υγιεινής, ιδιαίτερα όταν η όρθια στάση δυσκολεύει τον έλεγχο της ροής. Ωστόσο, όπως έχει επισημάνει η ουρολόγος Rena Malik, πρόκειται για πιθανές εξηγήσεις και όχι για συμπεράσματα που έχουν επιβεβαιωθεί οριστικά.

Μάλιστα, μια μετα-ανάλυση του 2014, η οποία εξέτασε 11 μελέτες, διαπίστωσε ότι η ούρηση σε καθιστή θέση συνδεόταν με πληρέστερη κένωση της ουροδόχου κύστης, αλλά μόνο στους άνδρες με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα. Στους υγιείς άνδρες δεν καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές ανάλογα με τη στάση του σώματος. Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι αρκετές από τις παλαιότερες μελέτες είχαν μικρό αριθμό συμμετεχόντων και δεν χρησιμοποιούσαν τυχαιοποιημένη σειρά δοκιμών. Επιπλέον, πολλές έρευνες που δεν εντόπισαν διαφορές δεν πραγματοποίησαν ειδικές στατιστικές αναλύσεις ισοδυναμίας, γεγονός που περιορίζει την ασφάλεια των συμπερασμάτων τους.

Η νεότερη μελέτη επιχειρεί να καλύψει ορισμένα από αυτά τα κενά, χωρίς ωστόσο να δίνει οριστική απάντηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες και τους άνδρες με ουρολογικές παθήσεις.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι υγιείς άνδρες μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τη στάση που τους εξυπηρετεί περισσότερο, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη ροή ή στην ποσότητα των ούρων που αποβάλλουν. Αντίθετα, όσοι αντιμετωπίζουν ουρολογικά συμπτώματα είναι σημαντικό να συμβουλεύονται τον ουρολόγο τους, ώστε να επιλέγουν την κατάλληλη πρακτική ανάλογα με τις ανάγκες τους.