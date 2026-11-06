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Νέα αναβάθμιση για το Samsung Health: Το Sleep Coaching γίνεται απλό και προσαρμόζει εβδομαδιαία την καθοδήγηση στις ανάγκες του χρήστη

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Νέα αναβάθμιση για το Samsung Health: Το Sleep Coaching γίνεται απλό και προσαρμόζει εβδομαδιαία την καθοδήγηση στις ανάγκες του χρήστη
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 17:33

Το Sleep Coaching του Samsung Health ξεκινά πλέον με δεδομένα τριών ημερών και προσαρμόζεται κάθε εβδομάδα.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε πρόσφατα μια σημαντική αναβάθμιση της εφαρμογής Samsung Health, η οποία έρχεται για να κάνει εύκολη την έναρξη του Sleep Coaching, μειώνοντας τα δεδομένα που χρειάζονται για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Η αναβάθμιση φέρνει επίσης πιο εξατομικευμένη καθοδήγηση ύπνου και περισσότερα επίπεδα στα προγράμματα τρεξίματος, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, βοηθώντας τους χρήστες να δημιουργήσουν σταθερές και υγιεινές συνήθειες.

Το Sleep Coaching ξεκινά εύκολα και γίνεται πιο προσωπικό

Η παρακολούθηση ύπνου δείχνει στους χρήστες πώς κοιμήθηκαν. Με τη νέα αναβάθμιση, το Sleep Coaching πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα για να τους βοηθήσει να κοιμούνται ομαλά, μετατρέποντας τους προσωπικούς στόχους και τα δεδομένα ύπνου σε καθημερινές συνήθειες.

Έτσι, η Samsung κάνει πλέον τη διαχείριση του ύπνου πιο άμεση. Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν το Sleep Coaching με δεδομένα μόλις τριών ημερών μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες, αντί για επτά ημέρες μέσα σε έναν μήνα.

Κατά τη ρύθμιση, οι χρήστες απαντούν σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τη σταθερότητα του ύπνου τους, τις διακοπές κατά τη διάρκεια της νύχτας, την κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, καθώς και το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται από τον ύπνο τους. Με βάση αυτές τις απαντήσεις και τα δεδομένα ύπνου τριών ημερών, η εφαρμογή αντιστοιχίζει στον χρήστη ένα εξατομικευμένο Sleep Animal και δημιουργεί ένα πρόγραμμα coaching διάρκειας τεσσάρων έως οκτώ εβδομάδων, προσαρμοσμένο στους στόχους του.

Καθώς ο χρήστης προχωρά, το πρόγραμμα αναπροσαρμόζει δυναμικά τις εβδομαδιαίες προτάσεις του, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στα μοτίβα ύπνου, την καθημερινή ικανοποίηση από τον ύπνο και τις μεταβολές στον τρόπο ζωής.

Βασισμένο σε αρχές της συμπεριφορικής έρευνας για τον ύπνο, το πρόγραμμα προσφέρει καθημερινές λίστες συνηθειών και πρακτικές συμβουλές. Έτσι, βοηθά τους χρήστες να χτίσουν υγιεινές συνήθειες, όπως να αποφεύγουν τις οθόνες μία ώρα πριν κοιμηθούν, να περιορίζουν την καφεΐνη αργά μέσα στην ημέρα και να κάνουν διατάσεις σε εξωτερικό χώρο μετά το ξύπνημα.

Οι χρήστες αποκτούν επίσης πιο εύχρηστες και πιο αναλυτικές αναφορές σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση. Το νέο γράφημα Sleep Balance, σε σχήμα πενταγώνου, συγκεντρώνει πέντε βασικούς δείκτες ύπνου: τη διάρκεια του ύπνου, τη σταθερότητα του ύπνου, τον χρόνο αφύπνισης κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ικανοποίηση από τον ύπνο και το Energy Score. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να βλέπει με μια ματιά τις τάσεις του ύπνου του και τα σημεία που ίσως χρειάζονται περισσότερη προσοχή, με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται ή καταχωρούνται μέσα από το Sleep Coaching.

Τα πρωινά ενημερωτικά μηνύματα, που αξιολογούν τον ύπνο της προηγούμενης νύχτας και προσφέρουν χρήσιμες συμβουλές, συνδέονται στενά με τις εβδομαδιαίες και τελικές αναφορές. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των τάσεων του ύπνου τους. Συνδέοντας τις καθημερινές ενέργειες με την πρόοδο που καταγράφεται στα δεδομένα, το Samsung Health βοηθά τους χρήστες να υιοθετούν βιώσιμες συνήθειες που στηρίζουν την καθημερινή ευεξία.

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Περισσότερα προγράμματα Running, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, και ενσωμάτωση Strava Routes

Ανταποκρινόμενο στη συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα του τρεξίματος, το Running Coach αναβαθμίζεται για να προσφέρει μια πιο δυναμική και πιο συνδεδεμένη εμπειρία προπόνησης.

Τα επίπεδα προπόνησης αυξάνονται από 10 σε 12. Οι χρήστες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν εξατομικευμένο πρόγραμμα, με βάση ένα τεστ τρεξίματος 12 λεπτών ή τα προηγούμενα δεδομένα τους. Με τη νέα αναβάθμιση, προστίθενται επίπεδα για δρομείς μεσαίου και προχωρημένου επιπέδου, ώστε να μπορούν να θέτουν υψηλότερους στόχους, να δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους και να βελτιώνουν σταδιακά την απόδοσή τους.

Για να ενισχύσει το κίνητρο και να βοηθήσει τους χρήστες να μοιράζονται την πρόοδό τους, το Running Coach εισάγει λειτουργία κοινοποίησης στα social media. Οι δρομείς μπορούν να εξάγουν εύκολα τα δεδομένα της προπόνησής τους σε έτοιμα templates, σχεδιασμένα για διαφορετικές κοινωνικές πλατφόρμες, ώστε να μοιράζονται ορόσημα, προσωπικά ρεκόρ και highlights από τις διαδρομές τους με τις fitness κοινότητές τους.

Η Samsung συνεχίζει επίσης να ενισχύει τη συνδεσιμότητα του οικοσυστήματός της μέσα από τη συνεργασία της με το Strava, την παγκόσμια fitness πλατφόρμα. Οι χρήστες μπορούν πλέον να εισάγουν τις αγαπημένες τους Strava Routes για running, trail running και ποδηλασία απευθείας στο Samsung Health. Η ενσωμάτωση αυτή ενισχύει τη συμβατότητα και κάνει τη χρήση των δύο πλατφορμών απλή και ενιαία.

«Η εξατομικευμένη καθοδήγηση του Samsung Health δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να κατανοούν τα δεδομένα υγείας τους, κάνοντας ένα βήμα προς την υποστήριξη της καθημερινής ευεξίας», δήλωσε ο Hon Pak, Senior Vice President και Head of the Digital Health Team του Mobile eXperience Business στη Samsung Electronics. «Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε το οικοσύστημα Galaxy και την τεχνολογία μας, για να δημιουργούμε μια αξιόπιστη πλατφόρμα υγείας».

Οι αναβαθμισμένες λειτουργίες ξεκίνησαν ήδη να διατίθενται σταδιακά μέσω ενημερώσεων της εφαρμογής Samsung Health, από τα τέλη του Οκτωβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2026 - 18:03

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