ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αλτσχάιμερ: Τα προειδοποιητικά σημάδια στην ακοή που δείχνουν πρώιμη έναρξη της νόσου

Μελέτες
Αλτσχάιμερ: Τα προειδοποιητικά σημάδια στην ακοή που δείχνουν πρώιμη έναρξη της νόσου
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 05/11/2026 - 19:57

Πολύ πριν ένας ασθενής διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα με την ακοή του.

Τα προβλήματα ακοής μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι κάποια στιγμή αργότερα ο ασθενής θα εμφανίσει Αλτσχάιμερ. Πιο συγκεκριμένα, μία νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η άνοια ενδέχεται να επηρεάζει ένα μέρος του σώματος χρόνια πριν ξεκινήσει η σοβαρή απώλεια μνήμης.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Alzheimer's & Dementia» και διεξήχθη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Όουλου και του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας, δείχνει ότι τα άτομα που εμφανίζουν νόσο Αλτσχάιμερ πρώιμης έναρξης —με διάγνωση πριν από την ηλικία των 65 ετών— ενδέχεται να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα υγείας έως και 15 χρόνια πριν από τη διάγνωσή τους.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα προβλήματα ακοής, όπως οι εμβοές (κουδούνισμα στα αυτιά) και η νευρογενής απώλεια ακοής, μπορεί να αποτελούν πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια. Στο διάστημα 6 έως 10 ετών πριν από τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, οι άνθρωποι είναι δύο φορές πιο πιθανό να αναφέρουν τέτοια προβλήματα, προτού καταστούν εμφανείς οι σοβαρές διαταραχές στη σκέψη και τη μνήμη.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό ενδέχεται να συμβαίνει επειδή οι πρώιμες πλάκες στον εγκέφαλο βλάπτουν αθόρυβα την περιοχή που επεξεργάζεται τον ήχο. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η κατανόηση των ήχων απαιτεί τόσο μεγάλη προσπάθεια, ώστε ο εγκέφαλος να διαθέτει λιγότερη ενέργεια για άλλες νοητικές διεργασίες. Σε πρόσφατο βίντεο στο YouTube με τίτλο «10 προειδοποιητικά σημάδια άνοιας που ίσως αγνοείτε», ο Αμερικανός ερευνητής στον τομέα της υγείας, Neal K. Shah, εξήγησε τα νέα ευρήματα, σύμφωνα με το Wales Online.

Όπως είπε: «Έξι έως 10 χρόνια πριν από τη διάγνωση μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα στα αυτιά. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εμβοές —έναν επίμονο ήχο, όπως κουδούνισμα ή βουητό, στα αυτιά— και αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, δηλαδή απώλεια ακοής νευρικής φύσεως και στα δύο αυτιά».

Ο ίδιος συνέχισε με τα εξής: «Έξι έως 10 χρόνια πριν από τη διάγνωση, τα άτομα που επρόκειτο να νοσήσουν είχαν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάζουν αυτές τις παθήσεις των αυτιών: 4,7% στην ομάδα της μελέτης έναντι 2,1% στην ομάδα ελέγχου, ποσοστά που αυξήθηκαν στο 5,2% έναντι 2,9% κατά την τελευταία πενταετία. Γιατί, λοιπόν, οι εμβοές και η απώλεια ακοής στην ηλικία των 50 ετών συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ 10 χρόνια αργότερα; Οι επιστήμονες εντόπισαν δύο βιολογικούς λόγους.

Καταρχάς, σκεφτείτε τον εγκέφαλό σας σαν μια μπαταρία με περιορισμένη ημερήσια ισχύ επεξεργασίας που ονομάζεται γνωστικό απόθεμα. Όταν το εσωτερικό σας αυτί δυσκολεύεται να εντοπίσει καθαρό ήχο σε ένα θορυβώδες εστιατόριο ή σε μια συνάντηση γραφείου, ο εγκέφαλός σας αρχίζει να εργάζεται υπερωρίες μόνο και μόνο για να αποκωδικοποιήσει την ομιλία, σαν να ακούει μια εκπομπή μέσω έντονων ραδιοφωνικών στατικών κυμάτων. Και αυτό κλέβει ενέργεια από τη μνήμη και τα κέντρα σκέψης σας.

Δεύτερον, η κίνηση ρέει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι πρώιμες πλάκες και τα μπερδέματα της νόσου Αλτσχάιμερ μπορούν να χτυπήσουν τον ακουστικό φλοιό, το σύστημα επεξεργασίας ήχου του εγκεφάλου, χρόνια πριν καταστρέψουν τη μνήμη. Μερικές φορές το πρόβλημα μετά από συζητήσεις ή το συνεχές βουητό στα αυτιά δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα στα αυτιά. Είναι η πρώτη ανεπαίσθητη ηχώ του συστήματος επεξεργασίας ήχου του εγκεφάλου που δεν λειτουργεί σωστά».

Δείτε το βίντεο του ερευνητή Neal K. Shah

{https://www.youtube.com/watch?v=9-0AeH4WwTo}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2026 - 18:46

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επιστήμονες ζήτησαν από συμμετέχοντες να κάνουν κρύο ντους καθημερινά – Τα αποτελέσματα
Επιστήμονες ζήτησαν από συμμετέχοντες να κάνουν κρύο ντους καθημερινά – Τα αποτελέσματα 05 Νοεμβρίου 2026
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα «φυσικό Ozempic» με τη βοήθεια του AI 05 Νοεμβρίου 2026
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα «φυσικό Ozempic» με τη βοήθεια του AI

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καθηγήτρια Νευρολογίας: Οι 4 σημαντικές συνήθειες για να μειώσουν οι γυναίκες τον κίνδυνο της άνοιας

Καθηγήτρια Νευρολογίας: Οι 4 σημαντικές συνήθειες για να μειώσουν οι γυναίκες τον κίνδυνο της άνοιας

Ευ Ζην
Η μόρφωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας ακόμη και σε άτομα με κληρονομική προδιάθεση

Η μόρφωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας ακόμη και σε άτομα με κληρονομική προδιάθεση

Μελέτες
Τα ελάχιστα βήματα με προστατευτική δράση κατά του Αλτσχάιμερ

Τα ελάχιστα βήματα με προστατευτική δράση κατά του Αλτσχάιμερ

Μελέτες
Πολυκυστικές ωοθήκες: Η σύνδεση με την άνοια και το Αλτσχάιμερ

Πολυκυστικές ωοθήκες: Η σύνδεση με την άνοια και το Αλτσχάιμερ

Μελέτες
Βουλωμένα αυτιά μετά από κρυολόγημα - Τι να κάνετε

Βουλωμένα αυτιά μετά από κρυολόγημα - Τι να κάνετε

Επικαιρότητα
Άνοια: Η «αόρατη» επιδημία της Ευρώπης - Αύξηση 45% στην Ελλάδα έως το 2050

Άνοια: Η «αόρατη» επιδημία της Ευρώπης - Αύξηση 45% στην Ελλάδα έως το 2050

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αλτσχάιμερ: Τα προειδοποιητικά σημάδια στην ακοή που δείχνουν πρώιμη έναρξη της νόσου
Μελέτες
05/11/2026 - 19:57
Αυτές είναι οι μεγαλύτερες απειλές για τη Δημόσια Υγεία
Μελέτες
05/11/2026 - 19:30
Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το γνωστό μοντέλο σε ηλικία 51 ετών
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 19:09
Πόσος καφές την ημέρα συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου
Ευ Ζην
05/11/2026 - 18:33
Διατροφικές διαταραχές: Η πρώτη ελληνική μελέτη δείχνει μείωση των συμπτωμάτων με υποστηριζόμενη θεραπευτική σίτιση
Μελέτες
05/11/2026 - 17:20
Σε άνοδο τα κρούσματα γρίπης - Δύο νέοι θάνατοι και 57 νέες εισαγωγές σε μία εβδομάδα
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 17:06
Η περίθαλψη του καρκίνου στην Ελλάδα – Οι προκλήσεις για την πρόσβαση στις νέες θεραπείες
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 17:05
Η GE HealthCare παρουσιάζει στην Ελλάδα το Photonova™ Spectra
Επιχειρείν
05/11/2026 - 16:38
Πώς το κάπνισμα των γονιών επηρεάζει την υγεία του παιδιού – Ακόμα και αν δεν καπνίζουν μπροστά του
Ευ Ζην
05/11/2026 - 16:28
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα «φυσικό Ozempic» με τη βοήθεια του AI
Μελέτες
05/11/2026 - 16:13
Μπορείτε να κολλήσετε κάποια ασθένεια από τη λεκάνη της τουαλέτας;
Ευ Ζην
05/11/2026 - 16:03
ΙΣΑ: Ζητά έλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ για πιθανό λάθος σε καρδιολογικές εξετάσεις
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 14:28
Καθηγήτρια Νευρολογίας: Οι 4 σημαντικές συνήθειες για να μειώσουν οι γυναίκες τον κίνδυνο της άνοιας
Ευ Ζην
05/11/2026 - 14:28
Απάντηση Γεωργιάδη στις καταγγελίες Τσίπρα: «Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν έχουμε ελλείψεις στο ΕΣΥ»
Πολιτική Υγείας
05/11/2026 - 14:07
Πώς θα καθαρίσετε τις ξύλινες επιφάνειες κοπής με λεμόνι
Ευ Ζην
05/11/2026 - 13:43
Επιστήμονες ζήτησαν από συμμετέχοντες να κάνουν κρύο ντους καθημερινά – Τα αποτελέσματα
Μελέτες
05/11/2026 - 13:35
Προκήρυξη 155 θέσεων ειδικευμένων γιατρών στα ΚΥ – Αναλυτικά η λίστα με τις περιοχές και τις θέσεις
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 13:06
Ραβδομυόλυση: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την σπάνια πάθηση από την οποία πέθανε 24χρονη στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 12:44
Καρκίνος του θυρεοειδούς: Νέες θεραπείες ανακοινώθηκαν στο ESMO 2026
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 12:06
Αλλεργία στα φιστίκια: Η διάγνωση σε βρέφη δεν σημαίνει διά βίου αποχή
Μελέτες
05/11/2026 - 11:46
Black Friday και στις… ιατρικές υπηρεσίες – Ο ΙΣΑ στέλνει αυστηρή προειδοποίηση
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 11:00
Παιδικές ιώσεις: Η σημασία της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού – Ο ρόλος του εμβολιασμού
Ευ Ζην
05/11/2026 - 10:41
Κατάθλιψη: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τη συνταγογράφηση αντικαταθλιπτικών
Μελέτες
05/11/2026 - 09:31
Μητρικός θηλασμός: Τι αλλαγές θα δείτε στις πρώτες μέρες ενός μωρού που θηλάζει
Ευ Ζην
05/11/2026 - 08:15
Μαραθώνιος: 6 συμβουλές προετοιμασίας για να τρέξετε με ασφάλεια
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 06:46
Εύκολη συνταγή για ελαφρύ γιουβέτσι με κοτόπουλο
Ευ Ζην
05/11/2026 - 06:28
Το τρικ που κάνει restart τον εγκέφαλο και ενισχύει τη μνήμη
Ευ Ζην
05/11/2026 - 06:12
Πληρώνουμε τα τριπλάσια για φάρμακα σε σχέση με την Ε.Ε.
Φάρμακο
05/11/2026 - 06:00
Ψυχική υγεία: Γιατί οι νέοι φαίνεται να βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από τους μεγαλύτερους
Μελέτες
04/11/2026 - 20:00
Χοιρινό ή μοσχαρίσιο κρέας: Ποιο είναι πιο υγιεινό; Οι 3 βασικές διαφορές, σύμφωνα με τους διαιτολόγους
Ευ Ζην
04/11/2026 - 19:31

ΔΗΜΟΦΙΛΗ