Αλτσχάιμερ: Τα προειδοποιητικά σημάδια στην ακοή που δείχνουν πρώιμη έναρξη της νόσου

Τα προβλήματα ακοής μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι κάποια στιγμή αργότερα ο ασθενής θα εμφανίσει Αλτσχάιμερ. Πιο συγκεκριμένα, μία νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η άνοια ενδέχεται να επηρεάζει ένα μέρος του σώματος χρόνια πριν ξεκινήσει η σοβαρή απώλεια μνήμης.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Alzheimer's & Dementia» και διεξήχθη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Όουλου και του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας, δείχνει ότι τα άτομα που εμφανίζουν νόσο Αλτσχάιμερ πρώιμης έναρξης —με διάγνωση πριν από την ηλικία των 65 ετών— ενδέχεται να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα υγείας έως και 15 χρόνια πριν από τη διάγνωσή τους.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα προβλήματα ακοής, όπως οι εμβοές (κουδούνισμα στα αυτιά) και η νευρογενής απώλεια ακοής, μπορεί να αποτελούν πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια. Στο διάστημα 6 έως 10 ετών πριν από τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, οι άνθρωποι είναι δύο φορές πιο πιθανό να αναφέρουν τέτοια προβλήματα, προτού καταστούν εμφανείς οι σοβαρές διαταραχές στη σκέψη και τη μνήμη.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό ενδέχεται να συμβαίνει επειδή οι πρώιμες πλάκες στον εγκέφαλο βλάπτουν αθόρυβα την περιοχή που επεξεργάζεται τον ήχο. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η κατανόηση των ήχων απαιτεί τόσο μεγάλη προσπάθεια, ώστε ο εγκέφαλος να διαθέτει λιγότερη ενέργεια για άλλες νοητικές διεργασίες. Σε πρόσφατο βίντεο στο YouTube με τίτλο «10 προειδοποιητικά σημάδια άνοιας που ίσως αγνοείτε», ο Αμερικανός ερευνητής στον τομέα της υγείας, Neal K. Shah, εξήγησε τα νέα ευρήματα, σύμφωνα με το Wales Online.

Όπως είπε: «Έξι έως 10 χρόνια πριν από τη διάγνωση μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα στα αυτιά. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εμβοές —έναν επίμονο ήχο, όπως κουδούνισμα ή βουητό, στα αυτιά— και αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, δηλαδή απώλεια ακοής νευρικής φύσεως και στα δύο αυτιά».

Ο ίδιος συνέχισε με τα εξής: «Έξι έως 10 χρόνια πριν από τη διάγνωση, τα άτομα που επρόκειτο να νοσήσουν είχαν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάζουν αυτές τις παθήσεις των αυτιών: 4,7% στην ομάδα της μελέτης έναντι 2,1% στην ομάδα ελέγχου, ποσοστά που αυξήθηκαν στο 5,2% έναντι 2,9% κατά την τελευταία πενταετία. Γιατί, λοιπόν, οι εμβοές και η απώλεια ακοής στην ηλικία των 50 ετών συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ 10 χρόνια αργότερα; Οι επιστήμονες εντόπισαν δύο βιολογικούς λόγους.

Καταρχάς, σκεφτείτε τον εγκέφαλό σας σαν μια μπαταρία με περιορισμένη ημερήσια ισχύ επεξεργασίας που ονομάζεται γνωστικό απόθεμα. Όταν το εσωτερικό σας αυτί δυσκολεύεται να εντοπίσει καθαρό ήχο σε ένα θορυβώδες εστιατόριο ή σε μια συνάντηση γραφείου, ο εγκέφαλός σας αρχίζει να εργάζεται υπερωρίες μόνο και μόνο για να αποκωδικοποιήσει την ομιλία, σαν να ακούει μια εκπομπή μέσω έντονων ραδιοφωνικών στατικών κυμάτων. Και αυτό κλέβει ενέργεια από τη μνήμη και τα κέντρα σκέψης σας.

Δεύτερον, η κίνηση ρέει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι πρώιμες πλάκες και τα μπερδέματα της νόσου Αλτσχάιμερ μπορούν να χτυπήσουν τον ακουστικό φλοιό, το σύστημα επεξεργασίας ήχου του εγκεφάλου, χρόνια πριν καταστρέψουν τη μνήμη. Μερικές φορές το πρόβλημα μετά από συζητήσεις ή το συνεχές βουητό στα αυτιά δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα στα αυτιά. Είναι η πρώτη ανεπαίσθητη ηχώ του συστήματος επεξεργασίας ήχου του εγκεφάλου που δεν λειτουργεί σωστά».

Δείτε το βίντεο του ερευνητή Neal K. Shah

{https://www.youtube.com/watch?v=9-0AeH4WwTo}