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Παιδικές ιώσεις: Η σημασία της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού – Ο ρόλος του εμβολιασμού

Ευ Ζην
Παιδικές ιώσεις: Η σημασία της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού – Ο ρόλος του εμβολιασμού
Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 10:41

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων μιας παιδικής ίωσης.

Τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, έρχονται καθημερινά σε επαφή με πληθώρα μικροοργανισμών και ιών, με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό τους σύστημα να αναπτύσσεται και να ενισχύεται σταδιακά. «Ωστόσο, η διαχείριση των εποχικών λοιμώξεων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους γονείς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρούνται μεταβολές στη συχνότητα και την εκδήλωση των ιώσεων», αναφέρει η κ. Μαρία Παπαδάκη, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital.

Μέτρα πρόληψης στο σχολείο και η πρόκληση της προσχολικής ηλικίας

Η αύξηση των νοσηλειών λόγω λοιμώξεων, κυρίως του αναπνευστικού συστήματος, αποτελεί ένα δεδομένο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και άμεσης αντιμετώπισης. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα μέτρα πρόληψης εντός των σχολείων για την αποφυγή της διασποράς των λοιμώξεων, με την υιοθέτηση απλών κανόνων υγιεινής, όπως είναι ο τακτικός αερισμός των σχολικών αιθουσών, η αποφυγή του συγχρωτισμού των μαθητών σε κλειστούς χώρους και η υγιεινή των χεριών.

«Η κλινική εμπειρία των παιδιάτρων δείχνει ότι τα παιδιά μπορούν να ακολουθούν με συνέπεια τους βασικούς κανόνες πρόληψης, όταν λαμβάνουν την κατάλληλη καθοδήγηση από τους ενήλικες. Ωστόσο, μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζει η τήρηση των μέτρων αυτών στην προσχολική ηλικία, καθώς στα μικρότερα παιδιά είναι πρακτικά δύσκολο να εφαρμοστούν με συνέπεια όλοι οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής», επισημαίνει.

Διαχείριση των συμπτωμάτων και ασφαλής επιστροφή στο σχολείο

Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, είναι σημαντικό το παιδί να παραμένει στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης της λοίμωξης στο σχολικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα δίνεται στον οργανισμό του η απαραίτητη δυνατότητα για ξεκούραση και ανάρρωση. Η παραμονή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νόσησης μπορεί επίσης να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου μιας ενδεχόμενης συλλοίμωξης, η οποία θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Η επιστροφή στο σχολείο θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν το παιδί έχει αναρρώσει και είναι σε θέση να συμμετέχει κανονικά στις καθημερινές του δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του παιδιάτρου και τις ισχύουσες οδηγίες της σχολικής μονάδας.

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος: Διατροφή και καθημερινότητα

Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας και της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος των παιδιών διαδραματίζουν οι καθημερινές συνήθειες. Μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή, η επαρκής ενυδάτωση και ο ποιοτικός, επαρκής ύπνος αποτελούν βασικούς πυλώνες της παιδικής υγείας.

«Η καθημερινή διατροφή θα πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία τροφών και όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ενώ η επαρκής πρόσληψη νερού είναι εξίσου σημαντική. Παράλληλα, η ξεκούραση και η τήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου συμβάλλουν στη συνολική ευεξία του παιδιού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον χρόνο που αφιερώνεται στις οθόνες, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, καθώς η χρήση τους πριν από τον ύπνο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου», σημειώνει.

Ο κρίσιμος ρόλος του εμβολιασμού

«Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης έναντι συγκεκριμένων λοιμώξεων της παιδικής ηλικίας. Μέσω του εμβολιασμού, το ανοσοποιητικό σύστημα «εκπαιδεύεται» να αναγνωρίζει συγκεκριμένους λοιμογόνους παράγοντες και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα σε περίπτωση έκθεσης.

Οι γονείς είναι σημαντικό να βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τον παιδίατρο και να ενημερώνονται για τα προβλεπόμενα εμβόλια και τις αναμνηστικές δόσεις, ώστε ο εμβολιασμός των παιδιών να πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών», τονίζει.

«Η αντιμετώπιση των εποχικών ιώσεων στα παιδιά απαιτεί ψυχραιμία, εγρήγορση και σωστό προγραμματισμό. Η συνδυαστική εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής, η παραμονή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νόσησης, η υιοθέτηση υγιεινών καθημερινών συνηθειών και ο πλήρης εμβολιασμός αποτελούν την ισχυρότερη ασπίδα προστασίας για την υγεία των παιδιών», καταλήγει η κ. Παπαδάκη.

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2026 - 10:48

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