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Από ποια ηλικία μπορεί να προστεθεί με ασφάλεια το μέλι στη διατροφή ενός παιδιού

Ευ Ζην
Από ποια ηλικία μπορεί να προστεθεί με ασφάλεια το μέλι στη διατροφή ενός παιδιού
Benyamin Bohlouli / Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 01/11/2026 - 06:45

Γιατί τα μωρά δεν πρέπει να τρώνε μέλι.

Το μέλι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φυσικά γλυκαντικά και χρησιμοποιείται συχνά ως εναλλακτική της ζάχαρης, τόσο σε ροφήματα όπως το τσάι όσο και σε διάφορες συνταγές, από σπιτικά γλυκά μέχρι την πρωινή βρώμη. Παρόλο που για τους ενήλικες η κατανάλωσή του θεωρείται ασφαλής, δεν ισχύει το ίδιο για τα μωρά, καθώς το μέλι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας σε παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους.

Η παιδίατρος Kimberly Churbock εξήγησε στη σελίδα της Cleveland Clinic γιατί το μέλι μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα βρέφη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την κατανάλωσή του και από ποια ηλικία μπορείτε να αρχίσετε να το εντάσσετε με ασφάλεια στη διατροφή του παιδιού σας.

Γιατί τα μωρά δεν πρέπει να τρώνε μέλι

Το μέλι μπορεί να περιέχει σπόρια του βακτηρίου Clostridium botulinum. Τα σπόρια αυτά μπορούν να προκαλέσουν βρεφική αλλαντίαση, μια σοβαρή μορφή τροφικής δηλητηρίασης κατά την οποία παράγονται τοξίνες που επηρεάζουν τη λειτουργία των νεύρων και μπορεί να οδηγήσουν σε παράλυση των σκελετικών μυών.

«Αν και αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τους ενήλικες, που έχουν πιο ανεπτυγμένο πεπτικό σύστημα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας στα μωρά», προειδοποίησε η Churbock.

Τα συμπτώματα της αλλαντίασης στα βρέφη μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Δυσκοιλιότητα

• Δυσκολία στο πιπίλισμα κατά τη σίτιση

• Πτώση των βλεφάρων

• Αδύναμο κλάμα

• Μυϊκή αδυναμία ή χαλαρότητα

• Δυσκολία στην αναπνοή

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλλαντίαση είναι σπάνια. Στις ΗΠΑ καταγράφονται κατά μέσο όρο 110 περιστατικά τον χρόνο. Ωστόσο, πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να απειλήσει τη ζωή.

«Εάν το μωρό παρουσιάζει έντονα ή σοβαρά συμπτώματα, καλέστε το 112 ή πηγαίνετε αμέσως στα επείγοντα για να εξεταστεί από γιατρό», τόνισε η Churbock.

Μπορούν τα μωρά να φάνε μέλι που έχει ψηθεί ή μαγειρευτεί;

Εάν συνηθίζετε να χρησιμοποιείτε μέλι αντί για ζάχαρη στα γλυκά που φτιάχνετε στο σπίτι, ίσως αναρωτιέστε αν το ψήσιμο το καθιστά ασφαλές για το μωρό σας. Ωστόσο, δεν πρέπει να πάρετε αυτό το ρίσκο.

«Γενικά, συνιστώ να μη δίνετε καθόλου μέλι στα μωρά, είτε πρόκειται για επεξεργασμένο είτε για ωμό μέλι, ακόμη και όταν περιέχεται σε ψημένα ή επεξεργασμένα τρόφιμα», εξήγησε η Churbock. «Αυτό συμβαίνει επειδή τα σπόρια του Clostridium botulinum είναι σχετικά ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες».

Με απλά λόγια, η απάντηση είναι όχι. Τα μωρά δεν πρέπει να τρώνε μέλι, σε καμία μορφή.

Από ποια ηλικία μπορούν τα παιδιά να τρώνε μέλι;

Αφού το παιδί σας κλείσει τον πρώτο χρόνο της ζωής του, μπορείτε να αρχίσετε να του δίνετε μέλι με ασφάλεια. Τα περισσότερα περιστατικά βρεφικής αλλαντίασης εμφανίζονται σε μωρά κάτω των 6 μηνών. Περιμένοντας μέχρι την ηλικία των 12 μηνών, δίνετε στο πεπτικό σύστημα του παιδιού περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθεί και να ωριμάσει.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το μωρό σας χρειάζεται μέλι. Γενικά, είναι προτιμότερο να αποφεύγετε τα τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά.

«Δεν είναι απαραίτητα για τη διατροφή των μωρών και μπορεί να συμβάλουν στην υπερβολική αύξηση του βάρους και στην εμφάνιση τερηδόνας», επισήμανε η Churbock. «Άλλωστε, τα μωρά έχουν ήδη πολλές ευκαιρίες να δοκιμάσουν γλυκές γεύσεις μέσα από τρόφιμα που είναι από τη φύση τους γλυκά, όπως τα φρούτα».

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά να αποφεύγονται τα τρόφιμα με πρόσθετη ζάχαρη σε παιδιά κάτω των 2 ετών. Αντί λοιπόν να δώσετε στο μικρό σας κάποιο γλυκό, προτιμήστε λίγες φράουλες ή σταφύλια, κομμένα με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία του. Όσο για τα σπιτικά γλυκά, έχετε μια καλή δικαιολογία να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας!

Πώς να δώσετε μέλι στο παιδί σας για πρώτη φορά

Μόλις το παιδί σας μεγαλώσει αρκετά ώστε να μπορεί να φάει μέλι, μπορείτε να του το δώσετε όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο που χρησιμοποιείται ως συνοδευτικό. Ξεκινήστε με μια μικρή ποσότητα, προσθέτοντάς τη σε κάποιο φαγητό που ήδη του αρέσει.

Το μέλι είναι ένα φυσικό γλυκαντικό φυτικής προέλευσης που περιέχει ορισμένες αντιοξειδωτικές ουσίες και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, γι' αυτό μπορεί να αποτελεί καλύτερη επιλογή από την κοινή ζάχαρη. Ωστόσο, δεν παύει να περιέχει ζάχαρη.

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Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2026 - 22:52

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