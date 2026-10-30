GSK: Θα διπλασιάσει τον αριθμό των αντικαρκινικών φαρμάκων που βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές το 2027

Η GSK σχεδιάζει να διπλασιάσει το 2027 τον αριθμό των αντικαρκινικών φαρμάκων που βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές - συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε πρώιμο στάδιο - στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ανασυγκροτήσει τον τομέα της ογκολογίας.

Το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων της εταιρείας που βρίσκονται σε στάδιο κλινικών δοκιμών - το οποίο περιλαμβάνει περίπου 15 σκευάσματα - είναι πιθανό να «διπλασιαστεί» έως το 2027, δήλωσε πρόσφατα στη Wall Street Journal ο Hesham Abdullah, επικεφαλής του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ογκολογίας της GSK, σύμφωνα με το Reuters.

Η βρετανική φαρμακοβιομηχανία έχει επενδύσει σημαντικά στα αντικαρκινικά φάρμακα υπό την ηγεσία του Luke Miels, κίνηση που περιλαμβάνει και την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Nuvalent, έναντι 10,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, νωρίτερα φέτος. Ένα από τα φάρμακα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας έλαβε έγκριση τον Ιούλιο, ενώ για ακόμη ένα αναμένεται ρυθμιστική απόφαση έως τον Νοέμβριο.

Ο Miels καλείται να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί την επικείμενη λήξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα εξαιρετικά επιτυχημένα φάρμακά της κατά του HIV. «Ενδέχεται να έχουμε σε εξέλιξη σχεδόν 20 κλινικές δοκιμές φάσης 3 το 2027», δήλωσε στο Reuters, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Eric Richards, επικεφαλής ανάπτυξης ογκολογικών προϊόντων στη GSK, στο περιθώριο ενός ιατρικού συνεδρίου.

Τα αντικαρκινικά φάρμακα, όπως το ris-rez και το mo-rez, βρίσκονται στο επίκεντρο των φιλοδοξιών της GSK. Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στοιχεία για το ris-rez —προϊόν συνεργασίας της GSK και της Hansoh— έδειξαν ότι βοήθησε ασθενείς με μια μορφή καρκίνου που αντιμετωπίζεται δύσκολα να ζήσουν περισσότερο, χωρίς να επιδεινωθεί η νόσος τους.

Πέντε μελέτες προχωρημένου σταδίου για το mo-rez βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και δύο από τις τέσσερις προγραμματισμένες μελέτες προχωρημένου σταδίου για το ris-rez. Τα αντικαρκινικά φάρμακα συνεισέφεραν 1,08 δισ. λίρες (1,44 δισ. δολάρια) στις πωλήσεις της GSK κατά το πρώτο εξάμηνο. Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την Τετάρτη.