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Ερευνητές ζήτησαν από ηλικιωμένους να τρώνε φιστίκια κάθε μέρα - Τι συνέβη στον εγκέφαλό τους

Μελέτες
Ερευνητές ζήτησαν από ηλικιωμένους να τρώνε φιστίκια κάθε μέρα - Τι συνέβη στον εγκέφαλό τους
Abril Chavira / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 30/10/2026 - 15:51

Μπορεί η καθημερινή κατανάλωση φιστικιών να βοηθήσει στη διατήρηση της μνήμης όσο μεγαλώνουμε;

Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η καθημερινή κατανάλωση φιστικιών μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται ο εγκέφαλος στην ινσουλίνη, ιδιαίτερα σε περιοχές που σχετίζονται με τη μνήμη, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Food & Function» και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, στην Ολλανδία. Στόχος τους ήταν να εξετάσουν πώς επηρεάζει η τακτική κατανάλωση φιστικιών την απόκριση του εγκεφάλου στην ινσουλίνη καθώς μεγαλώνουμε.

Στην έρευνα συμμετείχαν 31 υγιή άτομα ηλικίας 60 έως 75 ετών.

Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν καθημερινά 60 γρ. ψημένα, ανάλατα αράπικα φιστίκια με τη φλούδα τους, για 16 εβδομάδες. Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα με εκείνα μιας άλλης περιόδου, κατά την οποία οι συμμετέχοντες δεν έτρωγαν φιστίκια.

Ο εγκέφαλος ανταποκρινόταν καλύτερα στην ινσουλίνη

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ορισμένες περιοχές στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου ανταποκρίνονταν καλύτερα στην ινσουλίνη. Ανάμεσά τους ήταν τμήματα του ιππόκαμπου, της παραϊπποκάμπιας έλικας, της γλωσσοειδούς έλικας και της οπίσθιας έλικας του προσαγωγίου, περιοχές που παίζουν ρόλο στη μνήμη και σε άλλες γνωστικές λειτουργίες.

Για να εξετάσουν την απόκριση του εγκεφάλου, οι ερευνητές χορήγησαν στους συμμετέχοντες ινσουλίνη από τη μύτη και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν μια ειδική τεχνική μαγνητικής τομογραφίας, γνωστή ως επισήμανση αρτηριακού αίματος, για να μετρήσουν τις αλλαγές στη ροή του αίματος σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου.

Η ινσουλίνη παίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορες λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως η μάθηση, η μνήμη και η επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων.

Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλος μπορεί να ανταποκρίνεται λιγότερο αποτελεσματικά σε αυτή την ορμόνη. Η αλλαγή αυτή έχει συνδεθεί με την εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών που παρατηρείται με την ηλικία.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν απέδειξαν ότι η κατανάλωση φιστικιών προλαμβάνει τη γνωστική έκπτωση ή την εμφάνιση άνοιας. Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου ανταποκρίνονταν διαφορετικά στην ινσουλίνη μετά την κατανάλωση φιστικιών.

Τα νέα ευρήματα έρχονται να συμπληρώσουν προηγούμενη έρευνα της ίδιας επιστημονικής ομάδας, η οποία εξέτασε την ίδια διατροφική παρέμβαση και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Clinical Nutrition». Εκείνη η μελέτη έδειξε ότι, μετά από 16 εβδομάδες καθημερινής κατανάλωσης φιστικιών, η συνολική ροή αίματος στον εγκέφαλο αυξήθηκε κατά 3,6%, ενώ η λεκτική μνήμη βελτιώθηκε κατά 5,8%.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα οφέλη αυτά μπορεί να οφείλονται εν μέρει στα θρεπτικά συστατικά των φιστικιών. Συγκεκριμένα, τα φιστίκια περιέχουν ακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ενώσεις με βιολογική δράση και φυτική πρωτεΐνη.

Επιπλέον, αποτελούν πηγή L-αργινίνης, ενός αμινοξέος που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να παράγει μονοξείδιο του αζώτου. Η ουσία αυτή βοηθά στη ρύθμιση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων και ενδέχεται να συνδέεται με τη μάθηση και τη μνήμη.

Αρκεί να τρώτε φιστίκια για να προστατεύσετε τη μνήμη σας;

Παρότι τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα, χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να διαπιστωθεί κατά πόσο η βελτίωση της απόκρισης του εγκεφάλου στην ινσουλίνη μπορεί να οδηγήσει και σε ουσιαστική βελτίωση της μνήμης και των νοητικών επιδόσεων.

Η μελέτη περιλάμβανε μόλις 31 άτομα, ενώ οι αλλαγές που κατέγραψαν οι ερευνητές δεν αρκούν για να συμπεράνουμε με βεβαιότητα ότι η κατανάλωση φιστικιών προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ ή άλλες μορφές άνοιας.

Μεγαλύτερες μελέτες, με περισσότερους συμμετέχοντες και μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα αυτή τη σχέση και να διαπιστώσουν αν τα πιθανά οφέλη διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου.

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