Νευρολόγοι προτείνουν το τέλειο πρωινό για τον εγκέφαλο - Ιδανικό για το φθινόπωρο

Λένε ότι το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Πόσο μάλλον όταν αυτό που θα βάλουμε στο πιάτο μας το πρωί μπορεί να έχει άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις στην υγεία του εγκεφάλου. Ένα ισορροπημένο πρωινό γεύμα δίνει στον οργανισμό τα κατάλληλα εφόδια για να ανταπεξέλθει σε μια απαιτητική καθημερινότητα. Τα ευεργετικά οφέλη των διατροφικών μας επιλογών δεν φαίνονται μόνο στο σώμα αλλά και στην λειτουργία του εγκεφάλου μας.

Αν ψάχνετε για υγιεινές επιλογές πρωινού κατά την περίοδο του φθινοπώρου, τότε αυτό το άρθρο μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. «Οι νευρολόγοι συμφωνούν ότι τα «overnight oats», δηλαδή τα μπολ με βρώμη, την οποία έχουμε μουλιάσει από το βράδυ και έχουμε προσθέσει κολοκύθα και χουρμάδες έχουν πολλά να προσφέρουν, καθώς περιέχουν συστατικά που ενισχύουν τον εγκέφαλο, όπως η κολοκύθα, η βρώμη, οι χουρμάδες, το γιαούρτι και ο λιναρόσπορος», γράφει το EatingWell.

Το κλασικό πορτοκαλί χρώμα της κολοκύθας οφείλεται σε φυτικά καροτενοειδή, όπως το β-καροτένιο, τα οποία συμβάλλουν επίσης σε πολλά από τα οφέλη αυτού του χειμερινού λαχανικού για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών οφελών για τη γνωστική λειτουργία.

«Η κολοκύθα είναι πλούσια σε καροτενοειδή, τα οποία εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες στον εγκέφαλο», εξηγεί η νευρολόγος Kimberly Idoko, M.D. Τα καροτενοειδή διαθέτουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα χαμηλότερα επίπεδα καροτενοειδών στο αίμα ενδέχεται να συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

«Σε μια μελέτη που παρακολούθησε σχεδόν 50.000 γυναίκες για περισσότερες από δύο δεκαετίες, διαπιστώθηκε ότι όσες κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες καροτενοειδών είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα μνήμης και σκέψης σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους», αναφέρει από την πλευρά της η νευρολόγος Alexandra Filippakis, D.O.

Όσον αφορά τα οφέλη της βρώμης, η επίσης νευρολόγος Kellyann Niotis, M.D. διευκρινίζει ότι «οι νιφάδες βρώμης αποτελούν εξαιρετική πηγή δημητριακών ολικής άλεσης. Τα δημητριακά ολικής άλεσης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου —σκεφτείτε τη χοληστερόλη, την αρτηριακή πίεση και τη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα— παράγοντες που συνδέονται όλοι με τη γνωστική έκπτωση».

Η Filippakis εξηγεί περαιτέρω: «Η βρώμη είναι πλούσια σε β-γλυκάνη, μια διαλυτή φυτική ίνα που τρέφει τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου και συμβάλλει στη μείωση της LDL (κακής) χοληστερόλης. Αυτό έχει σημασία για τον εγκέφαλο: τα υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης αναγνωρίζονται πλέον ως ένας τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για την άνοια».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, οι χουρμάδες αποτελούν μια φυσική εναλλακτική λύση αντί της επεξεργασμένης ζάχαρης, προσδίδοντας γλυκύτητα στα φαγητά, καθώς και φυτικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά. Ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών συνδέει τις φαινολικές ενώσεις —όπως αυτές που υπάρχουν στους χουρμάδες— με τη νευρολογική λειτουργία. «Οι χουρμάδες είναι πλούσιοι σε πολυφαινόλες, οι οποίες μειώνουν το οξειδωτικό στρες στον εγκέφαλο, διατηρώντας έτσι τη γνωστική λειτουργία», αναφέρει η Idoko. Με άλλα λόγια, οι χουρμάδες περιέχουν ενώσεις με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες ενδέχεται να συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου.

Εκτός από τα παραπάνω, το γιαούρτι και ο λιναρόσπορος έχουν επίσης ευεργετική επίδραση στον εγκέφαλο και τη μνήμη.