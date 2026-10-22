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Πώς να αφαιρέσετε την αδιάβροχη μάσκαρα χωρίς να καταστρέψετε τις βλεφαρίδες σας

Ευ Ζην
Πώς να αφαιρέσετε την αδιάβροχη μάσκαρα χωρίς να καταστρέψετε τις βλεφαρίδες σας
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 22/10/2026 - 08:14

Οι περισσότερες γυναίκες θεωρούν τη μάσκαρα αναπόσπαστο στοιχείο ενός ολοκληρωμένου μακιγιάζ.

Η μάσκαρα είναι ένα απαραίτητο προϊόν στο γυναικείο μακιγιάζ για να δώσει ένταση στο βλέμμα. Ωστόσο, όταν είναι αδιάβροχη είναι δύσκολο να αφαιρεθεί.

Οι αδιάβροχες μάσκαρα περιέχουν πολυμερή που σχηματίζουν ένα προστατευτικό φιλμ γύρω από τις βλεφαρίδες, απωθώντας την υγρασία. Έτσι, το προϊόν παραμένει στη θέση του ακόμα και σε συνθήκες εφίδρωσης, δακρύων ή επαφής με το νερό.

Δεδομένου ότι αυτού του είδους η μάσκαρα δεν διαλύεται μόνο με το νερό, είναι εύκολο να πέσετε στην παγίδα να τρίψετε ή να τραβήξετε τις βλεφαρίδες κατά την αφαίρεσή της, χρησιμοποιώντας ένα κοινό καθαριστικό με βάση το νερό. Δυστυχώς, αυτή η έντονη τριβή μπορεί να φθείρει ή να αποδυναμώσει τις βλεφαρίδες σας – γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν αφαιρείτε την αδιάβροχη μάσκαρα.

Τι να κάνετε

- Επιλέξτε ένα διφασικό προϊόν ντεμακιγιάζ ή ένα προϊόν με βάση κάποιο έλαιο

Η αφαίρεση της αδιάβροχης μάσκαρα απαιτεί συνήθως ένα προϊόν ντεμακιγιάζ με βάση κάποιο έλαιο, το οποίο μπορεί να διασπάσει την αδιάβροχη σύνθεση και να διαλύσει τα πολυμερή που απωθούν το νερό και καλύπτουν κάθε βλεφαρίδα. Ένα διφασικό προϊόν ντεμακιγιάζ (ένα μείγμα ελαίου και νερού) είναι η ιδανική λύση, καθώς δεν απαιτεί έντονο τρίψιμο.

- Εμποτίστε ένα δίσκο ντεμακιγιάζ με το προϊόν

Ξεκινήστε ανακινώντας καλά το προϊόν ντεμακιγιάζ ματιών της επιλογής σας, ώστε να αναμειχθούν τα δύο συστατικά της διφασικής σύνθεσης, και στη συνέχεια εμποτίστε έναν δίσκο ντεμακιγιάζ με το προϊόν. Εάν χρησιμοποιείτε επαναχρησιμοποιούμενο δίσκο ντεμακιγιάζ, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρός και κατασκευασμένος από υλικά, που μειώνουν την τριβή κατά μήκος της γραμμής των βλεφαρίδων.

- Τοποθετήστε τον δίσκο ντεμακιγιάζ πάνω στο κλειστό σας μάτι

Η αφαίρεση της αδιάβροχης μάσκαρα γίνεται πιο εύκολη αν δώσετε χρόνο στο προϊόν να «λιώσει» τη μάσκαρα στις βλεφαρίδες σας. Επομένως, κρατήστε τον δίσκο ντεμακιγιάζ πάνω στο κλειστό μάτι σας για περίπου 30 δευτερόλεπτα, προτού ξεκινήσετε να απομακρύνετε το προϊόν.

- Σκουπίστε με απαλές κινήσεις

Ξεκινώντας από την εσωτερική γωνία του ματιού, κάντε μια κίνηση προς τα κάτω ή σύρετε τον δίσκο ντεμακιγιάζ προς τα έξω. Αυτό θα βοηθήσει τη μάσκαρα να απομακρυνθεί εύκολα. Αν φαίνεται ότι η μάσκαρα δεν έχει αφαιρεθεί, ίσως οφείλεται στο ότι το προϊόν έχει δημιουργήσει συσσωματώματα. Για να το διορθώσετε, απλώς επαναλάβετε το βήμα με έναν καθαρό δίσκο ντεμακιγιάζ, μέχρι να αφαιρεθεί όλη η μάσκαρα.

- Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα

Ήρθε η ώρα να καθαρίσετε τα υπολείμματα μάσκαρας από την περιοχή κάτω και γύρω από τα μάτια σας. Το τράβηγμα αυτής της ευαίσθητης επιδερμίδας μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση λεπτών γραμμών και να προκαλέσει σπάσιμο των βλεφαρίδων. Γι' αυτό, καλό είναι να κάνετε απαλές κινήσεις και να μην βιάζεστε όταν αφαιρείτε την αδιάβροχη μάσκαρα.

Αν χρειαστεί, πάρτε έναν δίσκο ντεμακιγιάζ, εμποτίστε τον καλά με προϊόν και διπλώστε τον στη μέση. Με πολύ απαλές κινήσεις, περάστε τον κάτω από τα μάτια, στις κάτω βλεφαρίδες και στις γωνίες των ματιών, ώστε να απομακρύνετε τα υπολείμματα της μάσκαρας μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς.

- Τοποθετήστε κάποιο προϊόν για τη φροντίδα των βλεφαρίδων

Συχνά παραβλέπουμε τη φροντίδα των βλεφαρίδων μετά την αφαίρεση της μάσκαρας. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα ώστε να διατηρηθούν οι βλεφαρίδες σε άριστη κατάσταση και να αποφευχθεί η πτώση τους.

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2026 - 02:14

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