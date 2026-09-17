Μικροσκοπικά αρθρόποδα εντοπίστηκαν στις περισσότερες γυναίκες με extensions βλεφαρίδων

Μελέτη σε νεαρές γυναίκες που κάνουν τακτικά extension στις βλεφαρίδες τους διαπίστωσε ότι οι περισσότερες έχουν στις βλεφαρίδες τους μικροσκοπικά ακάρεα, ένα είδος αρθρόποδων που ονομάζονται Demodex folliculorum. Τα ακάρεα αυτά μπορούν να προκαλέσουν μια επώδυνη δερματική αντίδραση, γνωστή ως δεμοδήκωση.

Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο 44ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS), έδειξε επίσης ότι πολλές από τις γυναίκες είχαν συμπτώματα ερεθισμού των ματιών. Οι περισσότερες παρουσίαζαν ακόμη προβλήματα στους μικροσκοπικούς αδένες που βρίσκονται κοντά στις βλεφαρίδες. Πρόκειται για τους μεϊβομιανούς αδένες, οι οποίοι παράγουν μια λιπαρή ουσία που εμποδίζει τα μάτια να στεγνώσουν.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ορισμένα απλά μέτρα υγιεινής, όπως ο καθαρισμός των βλεφαρίδων και η αντιμετώπιση της προσβολής από ακάρεα όταν χρειάζεται, θα μπορούσαν να κάνουν τα extension βλεφαρίδων πολύ ασφαλέστερα.

Τη μελέτη παρουσίασε η Tetiana Zhmud, από το Τμήμα Οφθαλμολογίας του Εθνικού Ιατρικού Πανεπιστημίου Pirogov στη Βίνιτσα της Ουκρανίας. Η ίδια τόνισε: «Τα extension βλεφαρίδων είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής αισθητική διαδικασία στις νεαρές γυναίκες, καθώς κάνουν τις βλεφαρίδες να φαίνονται μακρύτερες και πιο πυκνές, χωρίς να χρειάζεται μάσκαρα. Την ίδια στιγμή, ολοένα περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην επιφάνεια του ματιού, όπως ερεθισμό, συμπτώματα ξηροφθαλμίας και δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των extension βλεφαρίδων και της δεμοδήκωσης δεν έχει ακόμη διερευνηθεί επαρκώς».

Η έρευνα δείχνει ότι ο ερεθισμός είναι συχνός

Η Zhmud και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν έρευνα σε 345 γυναίκες ηλικίας 16 έως 28 ετών. Διαπίστωσαν ότι σχεδόν το 1/4 είχε κάνει extension βλεφαρίδων κάποια στιγμή. Πάνω από τις μισές, ποσοστό 58%, έκαναν extension κάθε 3 με 4 εβδομάδες. Από όσες είχαν κάνει extension βλεφαρίδων, σχεδόν οι μισές, ποσοστό 47,6%, ανέφεραν ότι μετά τη διαδικασία εμφάνισαν ενόχληση, κοκκίνισμα, δακρύρροια ή φαγούρα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια τεχνική που ονομάζεται μεϊβογραφία, κατά την οποία το υπέρυθρο φως επιτρέπει να φανούν οι μεϊβομιανοί αδένες μέσα από τα βλέφαρα. Μεταξύ των γυναικών που είχαν κάνει extension βλεφαρίδων τουλάχιστον 10 φορές, οι περισσότερες, ποσοστό 85%, εμφάνιζαν ενδείξεις δυσλειτουργίας των μεϊβομιανών αδένων. Αυτό σημαίνει ότι οι αδένες ήταν φραγμένοι ή δεν παρήγαγαν τη λιπαρή ουσία που χρειάζεται για να παραμένουν τα μάτια ενυδατωμένα.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν στο μικροσκόπιο δείγματα βλεφαρίδων από 25 γυναίκες που έκαναν τακτικά extension. Σε όλες εκτός από μία εντόπισαν ακάρεα Demodex folliculorum. Σε 18 γυναίκες διαπιστώθηκαν ενδείξεις δερματικού ερεθισμού που συνήθως προκαλείται από αυτά τα ακάρεα. Μεταξύ των συμπτωμάτων ήταν η φαγούρα και ο ερεθισμός γύρω από τα βλέφαρα, το κοκκίνισμα, το πρήξιμο, οι βλεφαρίδες που κολλούσαν μεταξύ τους και το ξεφλούδισμα του δέρματος στη βάση των βλεφαρίδων.

Η Zhmud επισήμανε: «Τα ευρήματά μας δεν υποδηλώνουν ότι πρέπει να αποφεύγετε εντελώς τα extension βλεφαρίδων. Αναδεικνύουν, όμως, τη σημασία της σωστής υγιεινής των βλεφάρων, της έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων και της εξέτασης από ειδικό όταν αυτά εμφανίζονται. Για τη σωστή φροντίδα των extension, μπορεί να συνιστάται ο καθαρισμός τους δύο φορές την ημέρα με ειδική βούρτσα και ένα υποαλλεργικό τζελ χωρίς συντηρητικά, σχεδιασμένο για τη θεραπευτική υγιεινή των βλεφάρων. Σε άτομα στα οποία έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία Demodex, μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση αντιπαρασιτικής θεραπείας».

«Για τους γιατρούς, τα ευρήματα αυτά τονίζουν ότι πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο βλεφαρίτιδας από Demodex σε ασθενείς με χρόνιο ερεθισμό των βλεφάρων, ιδιαίτερα όταν κάνουν τακτικά extension βλεφαρίδων. Για τους επαγγελματίες ομορφιάς, τα αποτελέσματά μας μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση συστάσεων για την υγιεινή των βλεφάρων και στην ενημέρωση των πελατών σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να έχει για την υγεία των ματιών η επανειλημμένη τοποθέτηση extension βλεφαρίδων.

»Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παρουσία του Demodex folliculorum δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει ασθένεια, καθώς αυτά τα ακάρεα μπορεί να αποτελούν μέρος της φυσιολογικής μικροχλωρίδας των ματιών. Είναι, όμως, σημαντικό να εντοπίζονται όταν προκαλούν συμπτώματα, ενδείξεις φλεγμονής και δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων».