Τελικά ποιος θα ελέγχει τα ιατρεία;

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανοίξει μία ολόκληρη συζήτηση για τον έλεγχο στα ιατρεία, καθώς στον εν λόγω χώρο δεν είχαν εντοπιστεί τα μηχανήματα που έκαναν πλασμαφαίρεση (ενώ δεν είχαν πάρει άδεια) παρά τις αυτοψίες που πραγματοποίησαν άνθρωποι του ΙΣΑ στο παρελθόν.

Στην επιφάνεια ήρθε και η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), μόλις τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2019, με έναν από τους πρώτους νόμους της, αυτόν για το «Επιτελικό Κράτος» (νόμος 4622/2019, ΦΕΚ Α΄ 133/07.08.2019), ορίζονταν ότι το αυτοτελές Σώμα καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Αυτή η απόφαση άφησε ένα τεράστιο κενό και πριν λίγες μέρες, με την υπόθεση του λαοφιλούς τραγουδιστή, είδαμε τα αποτελέσματα με τον πιο τραγικό τρόπο.

Η κωλοτούμπα Γεωργιάδη

Πριν λίγες μέρες, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε στο Mega ότι δεν θα ήταν αντίθετος με την επανίδρυση του Σώματος, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για την ένταξη του ΣΕΥΠ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Το ΣΕΥΠ καταργήθηκε το 2019 όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός Υγείας, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη, θα πω μόνο αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά από την αρχή. Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του ΣΕΥΠ που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία».

Ωστόσο, χθες επανήλθε, με μία εντελώς αντίθετη θέση. Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποκάλυψε ότι το υπουργείο Υγείας θα δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε), ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «δεν χρειάζεται να ξαναπάμε στο Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας (ΣΕΥΥΠ) - ούτως ή άλλως και το ΣΕΥΥΠ είχε πολλά προβλήματα στη λειτουργία του».

Οι περσινές πιέσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2025, ο ίδιος ο υπουργός Υγείας κατέθεσε ρύθμιση για να επανασυστήσει το ΣΕΥΥΠ και να επαναφέρει τους ελεγκτές υγείας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας πίσω στο υπουργείο Υγείας. Στο άρθρο 79 του νομοσχεδίου που είχε καταθέσει τότε το υπουργείου Υγείας έγραφε: «το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στον τομέα Υγείας και Πρόνοιας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) αποσπάται αυτοδίκαια στο ΣΕΥΥΠ που επανιδρύεται με τον παρόντα νόμο. Δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση που κατήργησε το ΣΕΥΥΠ το 2019, παραδέχτηκε ότι η απόφαση εκείνη ήταν λάθος.

Ωστόσο, μετά από πιέσεις που δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης από το Μέγαρο Μαξίμου, αφού με το παραπάνω άρθρο ουσιαστικά καταργεί κομμάτι του νόμου του επιτελικού κράτους, το απέσυρε...