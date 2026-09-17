ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τελικά ποιος θα ελέγχει τα ιατρεία;

Πολιτική Υγείας
Τελικά ποιος θα ελέγχει τα ιατρεία;
Αντώνης Ραυτόπουλος
Πέμπτη, 17/09/2026 - 06:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Αναμπουμπούλα με το ποιος θα ελέγχει τα ιατρεία.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανοίξει μία ολόκληρη συζήτηση για τον έλεγχο στα ιατρεία, καθώς στον εν λόγω χώρο δεν είχαν εντοπιστεί τα μηχανήματα που έκαναν πλασμαφαίρεση (ενώ δεν είχαν πάρει άδεια) παρά τις αυτοψίες που πραγματοποίησαν άνθρωποι του ΙΣΑ στο παρελθόν.

Στην επιφάνεια ήρθε και η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), μόλις τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2019, με έναν από τους πρώτους νόμους της, αυτόν για το «Επιτελικό Κράτος» (νόμος 4622/2019, ΦΕΚ Α΄ 133/07.08.2019), ορίζονταν ότι το αυτοτελές Σώμα καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Αυτή η απόφαση άφησε ένα τεράστιο κενό και πριν λίγες μέρες, με την υπόθεση του λαοφιλούς τραγουδιστή, είδαμε τα αποτελέσματα με τον πιο τραγικό τρόπο.

Η κωλοτούμπα Γεωργιάδη

Πριν λίγες μέρες, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε στο Mega ότι δεν θα ήταν αντίθετος με την επανίδρυση του Σώματος, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για την ένταξη του ΣΕΥΠ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: «Το ΣΕΥΠ καταργήθηκε το 2019 όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός Υγείας, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη, θα πω μόνο αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά από την αρχή. Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του ΣΕΥΠ που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία».

Ωστόσο, χθες επανήλθε, με μία εντελώς αντίθετη θέση. Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποκάλυψε ότι το υπουργείο Υγείας θα δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε), ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «δεν χρειάζεται να ξαναπάμε στο Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας (ΣΕΥΥΠ) - ούτως ή άλλως και το ΣΕΥΥΠ είχε πολλά προβλήματα στη λειτουργία του».

Οι περσινές πιέσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2025, ο ίδιος ο υπουργός Υγείας κατέθεσε ρύθμιση για να επανασυστήσει το ΣΕΥΥΠ και να επαναφέρει τους ελεγκτές υγείας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας πίσω στο υπουργείο Υγείας. Στο άρθρο 79 του νομοσχεδίου που είχε καταθέσει τότε το υπουργείου Υγείας έγραφε: «το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στον τομέα Υγείας και Πρόνοιας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) αποσπάται αυτοδίκαια στο ΣΕΥΥΠ που επανιδρύεται με τον παρόντα νόμο. Δηλαδή η ίδια η κυβέρνηση που κατήργησε το ΣΕΥΥΠ το 2019, παραδέχτηκε ότι η απόφαση εκείνη ήταν λάθος.

Ωστόσο, μετά από πιέσεις που δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης από το Μέγαρο Μαξίμου, αφού με το παραπάνω άρθρο ουσιαστικά καταργεί κομμάτι του νόμου του επιτελικού κράτους, το απέσυρε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 02:45
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γεωργιάδης: Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία αναλαμβάνει τους ελέγχους στα ιατρεία
Γεωργιάδης: Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία αναλαμβάνει τους ελέγχους στα ιατρεία 16 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί

Επικαιρότητα
Γιώργος Μαζωνάκης: Το σκεπτικό της προφυλάκισης των γιατρών και η εμπλοκή υπνοθεραπευτή

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σκεπτικό της προφυλάκισης των γιατρών και η εμπλοκή υπνοθεραπευτή

Επικαιρότητα
Γιαννάκος για θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη: «Αυτό δεν ήταν ιατρείο, ήταν κοτέτσι»

Γιαννάκος για θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη: «Αυτό δεν ήταν ιατρείο, ήταν κοτέτσι»

Επικαιρότητα
Χριστίνα Παππά: Περιγράφει την εμπειρία της στην κλινική της Καρνεάδου στο Κολωνάκι

Χριστίνα Παππά: Περιγράφει την εμπειρία της στην κλινική της Καρνεάδου στο Κολωνάκι

Επικαιρότητα
Γεωργιάδης: Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία αναλαμβάνει τους ελέγχους στα ιατρεία

Γεωργιάδης: Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία αναλαμβάνει τους ελέγχους στα ιατρεία

Πολιτική Υγείας
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι διευκρινίσεις του ΕΚΑΒ για την επιχειρησιακή ανταπόκριση των διασωστών

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι διευκρινίσεις του ΕΚΑΒ για την επιχειρησιακή ανταπόκριση των διασωστών

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

8 τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη
Ευ Ζην
17/09/2026 - 11:25
Κεφαλονιά: Σοβαρό ατύχημα με πατίνι - 17χρονος συγκρούστηκε με άλογο
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:58
Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Με βαριά τραύματα νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας δύο άτομα
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:38
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:23
Επιστήμονες εντόπισαν ένα διακριτικό σημάδι της ΔΕΠΥ που κρύβεται στα μάτια
Μελέτες
17/09/2026 - 09:30
Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε
Ευ Ζην
17/09/2026 - 08:20
Χαρούπι: Γιατί θεωρείται superfood - 2 λόγοι που υπερέχει από το κακάο
Ευ Ζην
17/09/2026 - 06:44
Στρώμα: Πώς θα απαλλαγείτε από τους λεκέδες και τις κιτρινίλες
Ευ Ζην
17/09/2026 - 06:28
«Ροζ θόρυβος»: Ο ήχος που μπορεί να κάνει τον ύπνο σας πιο βαθύ
Μελέτες
17/09/2026 - 06:11
Τελικά ποιος θα ελέγχει τα ιατρεία;
Πολιτική Υγείας
17/09/2026 - 06:00
Γιώργος Μαζωνάκης: Το σκεπτικό της προφυλάκισης των γιατρών και η εμπλοκή υπνοθεραπευτή
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 19:32
Καρδιακές αρρυθμίες: Πότε το «φτερούγισμα» είναι ύποπτο
Ευ Ζην
16/09/2026 - 18:29
Γιαννάκος για θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη: «Αυτό δεν ήταν ιατρείο, ήταν κοτέτσι»
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 18:04
Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών η 17η Σεπτεμβρίου
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 17:00
Χριστίνα Παππά: Περιγράφει την εμπειρία της στην κλινική της Καρνεάδου στο Κολωνάκι
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 16:39
Γεωργιάδης: Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία αναλαμβάνει τους ελέγχους στα ιατρεία
Πολιτική Υγείας
16/09/2026 - 16:21
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι διευκρινίσεις του ΕΚΑΒ για την επιχειρησιακή ανταπόκριση των διασωστών
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 15:58
ΙΣΑ: «Δεν χορηγήσαμε άδεια ή έγκριση για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης» - Δηλώσεις Πατούλη
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 15:44
ΕΕ: «Όχι» social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 15:07
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας: Στο «μικροσκόπιο» οι «μαϊμού» θεραπείες – Αυστηροί έλεγχοι
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 14:48
Καλλυντικά: Απαγορευμένες κρέμες λεύκανσης με υδράργυρο πωλούνται σε Amazon, Temu και TikTok shop
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 13:52
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 13:08
Γιατί είναι καλό να τρώμε 90 γραμμάρια δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα – Μελέτη αποκαλύπτει
Μελέτες
16/09/2026 - 12:26
ΙΣΑ: Πρόστιμα ύψους 1.44 εκατ. ευρώ σε 58 γιατρούς και φορείς ΠΦΥ – 55 ανακλήσεις αδειών
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 11:55
Γεωργιάδης: Επιτυχής η πρώτη επιχειρησιακή πτήση του αεροσκάφους του νοσοκομείου Σαντορίνης
Πολιτική Υγείας
16/09/2026 - 11:40
Αφθώδης πυρετός: Επικαιροποιείται από το ΥΠΑΑΤ το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της νόσου
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 11:18
Θεραπευτική πλασμαφαίρεση στο ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα» - Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος εξηγεί
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 10:57
Πώς θα καθαρίσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σε 5 απλά βήματα
Ευ Ζην
16/09/2026 - 10:41
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στη φυλακή οι δύο γιατροί – Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 10:17
Πανάδες και κηλίδες: Πώς αφαιρούνται
Ευ Ζην
16/09/2026 - 09:30

ΔΗΜΟΦΙΛΗ