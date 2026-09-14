ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχεται app για τις άδειες των ιατρείων – Τέλος οι διαφημίσεις για τις κλινικές μακροζωίας

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχεται app για τις άδειες των ιατρείων – Τέλος οι διαφημίσεις για τις κλινικές μακροζωίας
Eurokinissi/Μιχάλης Παπανικολάου
Newsroom
Δευτέρα, 14/09/2026 - 10:43
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι οι πολίτες – θα μπορούν μέσω εφαρμογής – να βλέπουν τις άδειες των ιατρείων.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του προανήγγειλε τη δημιουργία εφαρμογής, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιατρείου. Ειδικότερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι στο νέο πλαίσιο θα προβλέπεται η δημιουργία εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας του ιατρείου που επισκέπτονται.

«Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε θα κάνουμε και ένα app, που κάθε ιατρείο θα έχει ένα QR code για να βλέπει ο πολίτης την άδειά του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το ΕΚΠΑ, προκειμένου να συγκροτηθεί διεπιστημονική επιτροπή για την ιατρική μακροζωίας.
Επίσης, προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων κλινικών που προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Όπως είπε, η συγκεκριμένη πρόταση είχε τεθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες, δηλαδή πριν από την υπόθεση στο Κολωνάκι.

Αναφερόμενος στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, αλλά πραγματοποιούνταν εκεί ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επιτρέπονταν στον συγκεκριμένο χώρο.

Όπως ανέφερε, η πλασμαφαίρεση είναι σοβαρή ιατρική πράξη και δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε απλό ιατρείο, καθώς ενδέχεται να προκύψουν επιπλοκές που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε πραγματοποιήσει τρεις ελέγχους στο ιατρείο.

Ο κ. Γεωργιάδης διαχώρισε την υπόθεση από την ιατρική μακροζωίας, σημειώνοντας ότι όσα φέρεται να συνέβαιναν στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχαν σχέση με τον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 10:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχονται νέοι αυστηρότεροι νόμοι για τη λειτουργία των Κέντρων Μακροζωίας και Ευεξίας
Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχονται νέοι αυστηρότεροι νόμοι για τη λειτουργία των Κέντρων Μακροζωίας και Ευεξίας 11 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πόσα ακόμα ιατρεία «ευεξίας» λειτουργούν ανεξέλεγκτα;

Γιώργος Μαζωνάκης: Πόσα ακόμα ιατρεία «ευεξίας» λειτουργούν ανεξέλεγκτα;

Επικαιρότητα
Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχονται νέοι αυστηρότεροι νόμοι για τη λειτουργία των Κέντρων Μακροζωίας και Ευεξίας

Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχονται νέοι αυστηρότεροι νόμοι για τη λειτουργία των Κέντρων Μακροζωίας και Ευεξίας

Πολιτική Υγείας
Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Η πλασμαφαίρεση είναι πολύ βαριά διαδικασία - Πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον»

Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Η πλασμαφαίρεση είναι πολύ βαριά διαδικασία - Πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον»

Πολιτική Υγείας
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»

Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη

Πολιτική Υγείας
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ

Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ

Πολιτική Υγείας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική – Η ανακοίνωση του ΦΣΑ
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 11:03
Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχεται app για τις άδειες των ιατρείων – Τέλος οι διαφημίσεις για τις κλινικές μακροζωίας
Πολιτική Υγείας
14/09/2026 - 10:43
Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 10:19
Αυγά: 7 τροφές με τις οποίες συνδυάζονται άψογα για ενέργεια στο φουλ
Ευ Ζην
14/09/2026 - 09:30
Το τραγούδι κάνει καλό - 7 λόγοι που το αποδεικνύουν
Ευ Ζην
14/09/2026 - 06:44
Θέλετε πιο δυνατό κορμό; Δοκιμάστε τις 5 αγαπημένες ασκήσεις Pilates της Ζιζέλ
Ευ Ζην
14/09/2026 - 06:29
Πορτοκαλόπιτα: Η αυθεντική ελληνική σιροπιαστή συνταγή
Ευ Ζην
14/09/2026 - 06:14
Γιώργος Μαζωνάκης: Πόσα ακόμα ιατρεία «ευεξίας» λειτουργούν ανεξέλεγκτα;
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 06:00
Τέσσερα φρούτα που δεν πρέπει να πετάτε τη φλούδα τους
Ευ Ζην
13/09/2026 - 06:46
9 φυτά που θα γεμίσουν τον κήπο και το μπαλκόνι σας με υπέροχα φθινοπωρινά χρώματα
Ευ Ζην
13/09/2026 - 06:28
Μακαρονάδα: Η γρήγορη συνταγή, πλούσια σε αντιφλεγμονώδη συστατικά
Ευ Ζην
13/09/2026 - 06:12
Οι 8 αλλαγές στις διατροφικές σας συνήθειες που μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι άνοιας
Μελέτες
13/09/2026 - 06:00
Πώς θα καθαρίσετε το πουρί από τη λεκάνη της τουαλέτας
Ευ Ζην
12/09/2026 - 06:46
Εύκολη συνταγή για ελιόψωμο με αλεύρι ολικής άλεσης και ελάχιστο λάδι
Ευ Ζην
12/09/2026 - 06:28
Γιατί έχουμε ελλείψεις στα αποθέματα αίματος τους καλοκαιρινούς μήνες;
Επικαιρότητα
12/09/2026 - 06:12
Ερευνητές έβαλαν ανθρώπους να τρώνε ντοματοπελτέ για 3 μήνες - Τι συνέβη στον εγκέφαλό τους
Μελέτες
12/09/2026 - 06:00
5 πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε μετά τις 5 το απόγευμα για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού
Ευ Ζην
11/09/2026 - 19:51
Αθανάσιος Τσακρής: «Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ακόμα εδώ»
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 19:27
Αντιπαράθεση Πατούλη και Μπαλατσούκα για τη χορηγία του ΙΣΑ σε συνέδριο με τη γιατρό που διώκεται για τον θάνατο Μαζωνάκη
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 18:54
6 καρκινογόνες ουσίες που κρύβονται στο σπίτι σας - Πώς θα τις αποφύγετε
Ευ Ζην
11/09/2026 - 17:22
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα βρεφικής τροφής που πωλείται στο Lidl
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 16:25
Οι 2 παράγοντες στη μέση ηλικία που διατηρούν τον εγκέφαλο «νέο» και στα γεράματα
Μελέτες
11/09/2026 - 16:24
Τουαλέτα: Πόσα μικρόβια «εκτοξεύονται» όταν πατάμε το καζανάκι – Τι μπορούμε να κάνουμε
Μελέτες
11/09/2026 - 16:06
Αλλαγή ώρας: Έρχεται νωρίτερα φέτος - Οι επιπτώσεις στην υγεία
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 15:26
Γιώργος Μαζωνάκης: Ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε βάρος των 2 γιατρών
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 14:58
Ιός Δυτικού Νείλου: Πάνω από 1200 κρούσματα σε 15 χώρες στην Ευρώπη – Ιταλία και Ελλάδα πρώτες στη λίστα
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 14:22
ΕΕΓΘΑΙ: Δεν είναι όλες οι «αναγεννητικές» θεραπείες εγκεκριμένες ή ασφαλείς
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 13:51
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία: «Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στο χώρο των εναλλακτικών θεραπειών»
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 13:45
Ζάκυνθος: Ψύλλοι στο δημοτικό σχολείο Αγ. Λέοντα – Καταγγελία κατά της δημοτικής αρχής
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 13:32
Η έκθεση στο φως τη νύχτα μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην καρδιά και να αυξήσει τον κίνδυνο ασθενειών
Μελέτες
11/09/2026 - 13:13

ΔΗΜΟΦΙΛΗ