Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχεται app για τις άδειες των ιατρείων – Τέλος οι διαφημίσεις για τις κλινικές μακροζωίας

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι οι πολίτες – θα μπορούν μέσω εφαρμογής – να βλέπουν τις άδειες των ιατρείων.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του προανήγγειλε τη δημιουργία εφαρμογής, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιατρείου. Ειδικότερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι στο νέο πλαίσιο θα προβλέπεται η δημιουργία εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας του ιατρείου που επισκέπτονται.

«Μέσα στον νόμο που θα φτιάξουμε θα κάνουμε και ένα app, που κάθε ιατρείο θα έχει ένα QR code για να βλέπει ο πολίτης την άδειά του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το ΕΚΠΑ, προκειμένου να συγκροτηθεί διεπιστημονική επιτροπή για την ιατρική μακροζωίας.

Επίσης, προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων κλινικών που προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Όπως είπε, η συγκεκριμένη πρόταση είχε τεθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες, δηλαδή πριν από την υπόθεση στο Κολωνάκι.

Αναφερόμενος στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, αλλά πραγματοποιούνταν εκεί ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επιτρέπονταν στον συγκεκριμένο χώρο.

Όπως ανέφερε, η πλασμαφαίρεση είναι σοβαρή ιατρική πράξη και δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε απλό ιατρείο, καθώς ενδέχεται να προκύψουν επιπλοκές που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Ο υπουργός υποστήριξε επίσης ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε πραγματοποιήσει τρεις ελέγχους στο ιατρείο.

Ο κ. Γεωργιάδης διαχώρισε την υπόθεση από την ιατρική μακροζωίας, σημειώνοντας ότι όσα φέρεται να συνέβαιναν στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχαν σχέση με τον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.