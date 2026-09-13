Τέσσερα φρούτα που δεν πρέπει να πετάτε τη φλούδα τους

Πολλά φρούτα - πέρα από αυτά που ίσως γνωρίζετε – έχουν βρώσιμη φλούδα την οποία καλό είναι να μην πετάμε.

Μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν τη διατροφή μας. Μία από αυτές είναι και η κατανάλωση ορισμένων φρούτων με την φλούδα τους. Τα μήλα, τα αχλάδια, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα και οι βανίλιες είναι μερικά από τα πιο γνωστά φρούτα, τα οποία μπορούμε να τα καταναλώσουμε με τη φλούδα τους. Υπάρχουν όμως και ορισμένα άλλα, τα οποία πιθανόν δεν γνωρίζετε ότι μπορούν να καταναλωθούν με την φλούδα τους, η οποία μάλιστα είναι πολύ θρεπτική. Ας δούμε ποια είναι αυτά.

Μάνγκο

Η φλούδα του μάνγκο αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμινών C και E, καθώς και φυτικών ινών. Μελέτες δείχνουν ότι 10 γραμμάρια φλούδας περιέχουν μεταξύ 36 και 78 γραμμαρίων φυτικών ινών.

Mπανάνα

Ίσως δεν γνωρίζετε ότι το κίτρινο εξωτερικό περίβλημα της μπανάνας χρησιμοποιείται στη μαγειρική σε ορισμένες χώρες του κόσμου. Μάλιστα, η Nigella Lawson διαθέτει συνταγή για κάρυ με φλούδα μπανάνας, η οποία έγινε διάσημη στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η φλούδα είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και μικροθρεπτικά συστατικά.

Ακτινίδιο

Αυτό το μικρό φρούτο μπορεί να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του εντέρου, ειδικά αν το καταναλώνετε με τη φλούδα. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση δύο ακτινιδίων ημερησίως μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα των κενώσεων και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ήπιας δυσκοιλιότητας.

Για μεγαλύτερη πρόσληψη φυτικών ινών –που είναι σημαντικές για τη λειτουργία του εντέρου– καταναλώστε ολόκληρο το ακτινίδιο. Δεν αντέχετε τη χνουδωτή φλούδα; Δοκιμάστε το κίτρινο ακτινίδιο (gold kiwi), το οποίο έχει λεία επιφάνεια. Η κατανάλωση της φλούδας του κίτρινου ακτινιδίου μπορεί να αυξήσει την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες έως και κατά 50%.

Καρπούζι

Πριν πετάξετε τις φλούδες του καρπουζιού στα σκουπίδια, σκεφτείτε το εξής: οι φλούδες περιέχουν κιτρουλίνη – μια ουσία που βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης – καθώς και αντιοξειδωτικά και μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο και σίδηρο. Μάλιστα, η φλούδα καρπουζιού σε τουρσί αποτελεί δημοφιλή λιχουδιά στον αμερικανικό Νότο.