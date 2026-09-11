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ΕΛΑΣ: Πόση «γκρίζα Ιατρική» ασκείται σήμερα ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα;

Πολιτική Υγείας
ΕΛΑΣ: Πόση «γκρίζα Ιατρική» ασκείται σήμερα ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα;
Eurokinissi/ Γιάννης Παναγόπουλος
Newsroom
Παρασκευή, 11/09/2026 - 11:36
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Ανακοίνωση του Τομέα Υγείας της ΕΛΑΣ με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Υγείας της ΕΛΑΣ.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθενται τα παρακάτω: «Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται από τις Αρμόδιες Αρχές. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε πλέον να αποφεύγουμε: Πόση «γκρίζα Ιατρική» ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο;

Σε μια εποχή όπου η «αντιγήρανση», η «αναζωογόνηση», η «ευεξία», η «αναγεννητική Ιατρική», οι οροί, οι εγχύσεις και δεκάδες άλλες παρεμβάσεις προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα ως περίπου αυτονόητες ιατρικές υπηρεσίες, η Πολιτεία οφείλει να απαντήσει σε ένα πολύ απλό ερώτημα:

Ποιος ελέγχει τι πραγματικά προσφέρεται στον πολίτη;

Και εδώ οι θεσμικές ευθύνες είναι συγκεκριμένες.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι και το Υπουργείο Υγείας οφείλουν να απαντήσουν δημόσια:

Ποιος ελέγχει και με ποιους μηχανισμούς:

- εάν οι ιατρικές πράξεις που διαφημίζονται και παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση;
- εάν πραγματοποιούνται από γιατρούς με την κατάλληλη ειδικότητα και εκπαίδευση;
- εάν ο χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται διαθέτει την αναγκαία αδειοδότηση, εξοπλισμό και δυνατότητα αντιμετώπισης μιας σοβαρής επιπλοκής;

Ποιος ελέγχει εάν ο πολίτης ενημερώνεται πραγματικά για το επίπεδο τεκμηρίωσης, τα αναμενόμενα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους;

Και, τελικά, πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και πόσες κυρώσεις έχουν επιβληθεί;

Δεν αρκεί οι αρμόδιοι φορείς να εμφανίζονται μετά από ένα περιστατικό που παίρνει δημοσιότητα.

Η εποπτεία που ενεργοποιείται μετά το συμβάν δεν είναι πρόληψη. Είναι διαχείριση της αποτυχίας της πρόληψης.

Η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων γιατρών ασκεί καθημερινά υπεύθυνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη Ιατρική. Γι' αυτό ακριβώς η ίδια η ιατρική κοινότητα έχει συμφέρον να απομονώσει πρακτικές που θολώνουν τα όρια μεταξύ Ιατρικής και εμπορικής υπόσχεσης».

Ο Τομέας Υγείας της ΕΛΑΣ ζητά:

«Άμεση χαρτογράφηση και έλεγχο των ιδιωτικών δομών που παρέχουν παρεμβάσεις οι οποίες προβάλλονται ως anti-aging, wellness, regenerative ή άλλες αντίστοιχες ιατρικές θεραπείες.

Σαφές θεσμικό πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός καθιερωμένων ενδείξεων ή χωρίς ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση.

Αυστηρότερο έλεγχο της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών και των θεραπευτικών ισχυρισμών που απευθύνονται στο κοινό.

Δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Υγείας και τους Ιατρικούς Συλλόγους των ελέγχων και των κυρώσεων που πραγματοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Και κυρίως ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας, τον ΠΙΣ και τον ΙΣΑ να αναλάβουν θεσμική πρωτοβουλία τώρα.

Δεν προδικάζουμε τα αίτια ενός συγκεκριμένου θανάτου.

Δεν χρειάζεται όμως να περιμένουμε τον επόμενο για να κάνουμε τις αυτονόητες ερωτήσεις.

Η Ιατρική δεν είναι προϊόν lifestyle.

Δεν είναι marketing.

Δεν είναι υπόσχεση χωρίς αποδείξεις.

Η Ιατρική είναι επιστήμη.

Και όπου χρησιμοποιείται ο τίτλος της Ιατρικής, η επιστημονική τεκμηρίωση, η ασφάλεια, η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι προαιρετικές.

Είναι υποχρέωση».

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 11:55
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