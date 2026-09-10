Καρκίνος στομάχου: Ένα ζαχαρούχο ρόφημα ημερησίως υπερδιπλασιάζει τον κίνδυνο – Τι ισχύει για τα αναψυκτικά διαίτης

Μελέτη που διήρκεσε δεκαετίες συνδέει την καθημερινή κατανάλωση ζαχαρούχων αναψυκτικών με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου.

Η καθημερινή κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Gastro Hep Advances.

Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν καθημερινά ζαχαρούχα ποτά είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο του στομάχου σε σχέση με όσους τα κατανάλωναν σπάνια. Αντίθετα, τα ροφήματα με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες δεν συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο.

Τι έδειξε η πολυετής μελέτη για τα ζαχαρούχα ροφήματα και τον καρκίνο

Προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει τα ζαχαρούχα ροφήματα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, του μαστού και του ήπατος. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία για την πιθανή σχέση τους με τον καρκίνο του στομάχου.

Για να διερευνήσουν το ζήτημα, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 112.284 άτομα που συμμετείχαν στις μελέτες Nurses' Health Study και Health Professionals Follow Up Study. Πρόκειται για μακροχρόνιες έρευνες, στις οποίες συγκεντρώθηκαν επί δεκαετίες λεπτομερείς πληροφορίες για τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και την υγεία των συμμετεχόντων. Κατά την επίσης πολυετή περίοδο παρακολούθησης, 278 συμμετέχοντες εμφάνισαν καρκίνο του στομάχου.

«Είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ζαχαρούχων αναψυκτικών και του καρκίνου του στομάχου», τόνισε ο επικεφαλής συγγραφέας Andrew T. Chan, γαστρεντερολόγος και επιδημιολόγος στο Mass General Brigham Cancer Institute. «Ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί την πέμπτη κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, όμως γνωρίζαμε ελάχιστα για τον ρόλο που μπορεί να παίζει η διατροφή στην εμφάνισή του».

Η καθημερινή κατανάλωση ζαχαρούχων αναψυκτικών συνδέθηκε με 2,45 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο

Αφού συνυπολόγισαν άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου, οι ερευνητές εντόπισαν μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε όσους έπιναν συχνά ζαχαρούχα ποτά και σε εκείνους που τα κατανάλωναν σπάνια.

Όσοι έπιναν τουλάχιστον μία μερίδα ζαχαρούχου ποτού την ημέρα είχαν 2,45 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του στομάχου σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερο από μία μερίδα τον μήνα. Η σχέση αυτή παρατηρήθηκε τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες.

Η μεγαλύτερη συνολική κατανάλωση φρουκτόζης, η οποία αποτελεί την κύρια γλυκαντική ουσία σε αυτά τα ροφήματα, συνδέθηκε επίσης με περισσότερα περιστατικά καρκίνου του στομάχου.

Για παράδειγμα, μεταξύ των γυναικών που συμμετείχαν στη Nurses' Health Study, η κατανάλωση περισσότερων από ένα ζαχαρούχα ποτά την ημέρα συνδέθηκε με 3,04 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου σε σύγκριση με την πολύ σπάνια κατανάλωσή τους.

Δεν παρατηρήθηκε το ίδιο στα ποτά με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες. Αφού συνυπολόγισαν άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, οι ερευνητές δεν βρήκαν σχέση ανάμεσα στη μεγαλύτερη κατανάλωση αυτών των ροφημάτων και στην εμφάνιση περισσότερων περιστατικών καρκίνου του στομάχου.

Στη μελέτη, στην κατηγορία των ζαχαρούχων ποτών περιλαμβάνονταν τα αναψυκτικά, τα φρουτοποτά, η λεμονάδα και τα αθλητικά ροφήματα. Ως ποτά με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες ορίστηκαν τα ανθρακούχα ποτά με λίγες θερμίδες.

Οι ερευνητές εξέτασαν τον ρόλο του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης εάν το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού θα μπορούσε να εξηγήσει τα ευρήματα. Η λοίμωξη από αυτό το βακτήριο αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο του στομάχου.

Υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την παρουσία του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε 940 συμμετέχοντες. Λίγο περισσότεροι από το ένα τρίτο είχαν ενδείξεις λοίμωξης. Από την άλλη, οι ερευνητές δεν βρήκαν σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων και στη λοίμωξη από το συγκεκριμένο βακτήριο.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίας και αποτελέσματος

Οι ερευνητές τόνισαν ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εντοπίσει μια σχέση ανάμεσα σε δύο παράγοντες, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα ζαχαρούχα αναψυκτικά προκαλούν άμεσα καρκίνο του στομάχου.

Είναι πιθανό να συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες στα περισσότερα περιστατικά καρκίνου που καταγράφηκαν μεταξύ όσων έπιναν μεγαλύτερες ποσότητες ζαχαρούχων αναψυκτικών. Επιπλέον, οι ερευνητές διέθεταν περιορισμένα στοιχεία για το εάν οι συμμετέχοντες είχαν προσβληθεί από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, καθώς και για το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του στομάχου.

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη περιλάμβανε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και αξιοποίησε λεπτομερή στοιχεία για την υγεία, τη διατροφή και τον τρόπο ζωής τους, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί σε βάθος πολλών ετών. Έτσι, οι ερευνητές μπόρεσαν να συνυπολογίσουν πολλούς άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου του στομάχου.

Χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα και να εξακριβωθεί γιατί τα ζαχαρούχα ποτά ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου.