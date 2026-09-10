Καρδιακή ανακοπή: Ποιες είναι οι σημαντικότερες αιτίες που την προκαλούν

Η καρδιακή ανακοπή συμβαίνει όταν η καρδιά σταματά να χτυπά ή χτυπά τόσο γρήγορα που σταματά να αντλεί αίμα. Όταν η καρδιά δεν αντλεί αίμα, αυτό θέτει τα όργανα και ολόκληρο το σώμα σε κίνδυνο θανάτου μέσα σε λίγα λεπτά, επειδή χρειάζονται συνεχή παροχή οξυγόνου. Το αίμα παρέχει αυτό το οξυγόνο, όπως διευκρινίζει η Cleveland Clinic.

Στην περίπτωση καρδιακής ανακοπής, οι άνθρωποι συνήθως καταρρέουν. Τα συμπτώματα ξεκινούν χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, στην περίπτωση της καρδιακής ανακοπής μπορεί η καρδιά να σταματά να χτυπά αλλά η διάσωση είναι ακόμα δυνατή.

Η επείγουσα θεραπεία περιλαμβάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και απινίδωση. Η ΚΑΡΠΑ διατηρεί τη ροή οξυγόνου στον εγκέφαλο μέχρι ένα ηλεκτροσόκ να αποκαταστήσει έναν φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό. Η ΚΑΡΠΑ και η απινίδωση μπορούν να σώσουν τη ζωή του ασθενούς.

Συμπτώματα της καρδιακής ανακοπής

Μερικοί άνθρωποι καταρρέουν χωρίς άλλα συμπτώματα ή προειδοποιητικά σημάδια. Λίγο πριν λιποθυμήσετε κάποιος και εμφανίσει έλλειψη σφυγμού ή αναπνοών, μπορεί να έχει συμπτώματα όπως:

- Πόνο ή πίεση στο στήθος

- Ναυτία ή/και έμετο

- Δύσπνοια

- Μη φυσιολογική αναπνοή

- Αίσθημα παλμών στην καρδιά

- Ζάλη

- Αιφνίδια αδυναμία

Αιτίες καρδιακής ανακοπής

Οι αρρυθμίες προκαλούν τις περισσότερες ξαφνικές καρδιακές ανακοπές. Σε πολλές περιπτώσεις, ένας χαοτικός καρδιακός ρυθμός, δηλαδή η κοιλιακή μαρμαρυγή (v-fib), είναι μία πολύ συνηθισμένη αιτία. Όταν συμβαίνει αυτό, η καρδιά σας τρέμει αντί να αντλεί αίμα και η ροή του αίματος σταματά. Χωρίς άμεση θεραπεία, ο ασθενής μπορεί να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά.

Οποιαδήποτε πάθηση που μειώνει σοβαρά τα επίπεδα οξυγόνου, διαταράσσει τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς ή εμποδίζει την καρδιά να αντλεί σωστά αίμα μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή.

Άλλες αιτίες καρδιακής ανακοπής περιλαμβάνουν:

- Στεφανιαία νόσο ή CAD, η πιο συχνή αιτία στους ενήλικες

- Εκ γενετής ή επίκτητες καρδιακές παθήσεις, όπως παχύς καρδιακός μυς ή προβλήματα στο ηλεκτρικό κύκλωμα της καρδιάς

- Αλλαγές στη δομή της καρδιάς σας λόγω καρδιακής προσβολής, καρδιακής ανεπάρκειας ή προβλημάτων βαλβίδων ή μυών

- Σοβαροί τραυματισμοί ή απώλεια αίματος

- Σοβαρές λοιμώξεις

- Σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια

- Τοξίνες, υπερβολική δόση φαρμάκων ή συσσώρευση ορισμένων φαρμάκων