Πώς θα καταλάβετε εάν το κοτόπουλο έχει χαλάσει

Η κατανάλωση χαλασμένου κοτόπουλου μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία.

Το κοτόπουλο είναι μια θρεπτική και ευέλικτη τροφή που αποτελεί βασικό κομμάτι της διατροφής σε πολλά νοικοκυριά. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με πολλά είδη κρέατος και πουλερικών, μπορεί εύκολα να χαλάσει. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη γεύση και την υφή του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σας αρρωστήσει.

Το φρέσκο κοτόπουλο πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο μόνο για 1 έως 2 ημέρες. Αν δεν πρόκειται να μαγειρευτεί μέσα σε αυτό το διάστημα, πρέπει να μπει στην κατάψυξη.

Από την άλλη, το μαγειρεμένο κοτόπουλο πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 3 έως 4 ημέρες και να διατηρείται πάντα στο ψυγείο.

Δείτε τι πρέπει να προσέχετε πριν φάτε κοτόπουλο

Εμφάνιση και χρώμα

Ανάλογα με το αν το κοτόπουλο είναι ωμό ή μαγειρεμένο, υπάρχουν ορισμένα βασικά σημάδια που πρέπει να προσέξετε στην εμφάνιση και το χρώμα του.

Ωμό κοτόπουλο

Πριν μαγειρέψετε το κοτόπουλο, είναι σημαντικό να ελέγξετε την εμφάνισή του για τυχόν σημάδια αλλοίωσης.

Το ωμό κοτόπουλο πρέπει να έχει ανοιχτό ροζ χρώμα και λευκό λίπος. Αν η σάρκα έχει γκρι ή πράσινη απόχρωση ή αν το λίπος έχει κιτρινίσει, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι έχει χαλάσει και πρέπει να το πετάξετε.

Παρόλα αυτά, μικρές αλλαγές στο χρώμα της σάρκας είναι φυσιολογικές. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρήσετε ότι η ροζ σάρκα έχει σκουρύνει ή ξεθωριάσει ελαφρώς. Αυτό μπορεί να συμβεί φυσιολογικά όταν η οξυμυοσφαιρίνη, μια κόκκινη πρωτεΐνη και χρωστική, μετατρέπεται σε μετμυοσφαιρίνη μετά την έκθεσή της στο οξυγόνο.

Αν, όμως, δείτε εμφανή σημάδια αλλοίωσης, όπως μούχλα, πετάξτε το κοτόπουλο. Σε αντίθεση με τα σκληρά τυριά, όπου μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αφαιρεθεί το σημείο με τη μούχλα, στο κοτόπουλο πρέπει να πετάξετε ολόκληρο το κομμάτι ή ολόκληρη την ποσότητα.

Το χαλασμένο κοτόπουλο μπορεί επίσης να είναι γλοιώδες ή κολλώδες στην αφή ή να έχει δυσάρεστη μυρωδιά. Αν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα σημάδια, πετάξτε το.

Μαγειρεμένο κοτόπουλο

Το μαγειρεμένο κοτόπουλο πρέπει να έχει λευκή σάρκα, χωρίς ροζ σημεία. Αν η σάρκα παραμένει ροζ, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει ψηθεί καλά.

Αν φυλάξετε μαγειρεμένο κοτόπουλο που περίσσεψε, πρέπει να το διατηρήσετε στο ψυγείο σε θερμοκρασία 4°C ή χαμηλότερη, μέσα σε κλειστό δοχείο, για έως 3 ημέρες.

Φροντίστε, παράλληλα, να το βάλετε στο ψυγείο αμέσως μετά το μαγείρεμα ή το γεύμα. Το κοτόπουλο μπορεί να χαλάσει αν παραμείνει για περισσότερο από λίγες ώρες σε θερμοκρασίες μεταξύ 4°C και 60°C, το εύρος που θεωρείται «επικίνδυνη ζώνη θερμοκρασίας».

Σε αυτές τις θερμοκρασίες τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τροφιμογενούς νόσου.

Αν παρατηρήσετε μούχλα ή αλλαγές στο χρώμα του κοτόπουλου από τη στιγμή που το βάλατε στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή που σκοπεύετε να το φάτε, πετάξτε το.

Αν το κοτόπουλο έχει καρυκεύματα ή σάλτσα, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπίσετε μούχλα ή αλλαγές στο χρώμα του.

Γι’ αυτό καλό είναι να το καταναλώνετε μέσα σε 3 ημέρες από το μαγείρεμα. Όταν το ξαναζεσταίνετε, η εσωτερική θερμοκρασία του πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τους 74°C. Μπορείτε να την ελέγξετε με θερμόμετρο τροφίμων.

Μυρωδιά

Η δυσάρεστη μυρωδιά είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια ότι το κοτόπουλο έχει χαλάσει.

Το φρέσκο, ωμό κοτόπουλο έχει πολύ ήπια μυρωδιά ή σχεδόν καθόλου. Αν αναδίδει έντονη ξινή μυρωδιά ή μυρωδιά θείου που θυμίζει χαλασμένο αυγό, πρέπει να το πετάξετε.

Όμως, δεν πρέπει να βασίζεστε μόνο στη μυρωδιά για να κρίνετε αν ένα κοτόπουλο είναι ασφαλές για κατανάλωση. Η όσφρηση διαφέρει από άτομο σε άτομο, επομένως δεν είναι βέβαιο ότι όλοι θα αντιληφθούν μια αλλαγή στη μυρωδιά του. Γι’ αυτό πρέπει να ελέγχετε και τα υπόλοιπα σημάδια αλλοίωσης.

Υφή

Το φρέσκο ωμό κοτόπουλο έχει γυαλιστερή και σχετικά μαλακή υφή.

Δεν πρέπει να είναι γλοιώδες ή κολλώδες. Αν αφού αγγίξετε το ωμό κοτόπουλο μείνει στα χέρια σας μια γλοιώδης αίσθηση ή υπόλειμμα, αυτό είναι σημάδι ότι πιθανότατα έχει χαλάσει.

Το μαγειρεμένο κοτόπουλο είναι πιο σφιχτό και πιο στεγνό από το ωμό. Αν παρατηρήσετε αλλαγές στην υφή του, όπως να έχει γίνει πιο μαλακό, γλοιώδες ή κολλώδες ή να αφήνει υπολείμματα, πιθανότατα δεν είναι πλέον ασφαλές για κατανάλωση.

Πόσο καιρό διατηρείται το κοτόπουλο στην κατάψυξη

Στην κατάψυξη, το κοτόπουλο μπορεί να διατηρηθεί για τουλάχιστον 9 μήνες, αρκεί να είναι καλά κλεισμένο. Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επισημαίνει ότι το κοτόπουλο μπορεί να παραμείνει στην κατάψυξη επ’ αόριστον, εντούτοις η ποιότητά του μπορεί να υποβαθμιστεί αν μείνει εκεί για πολύ μεγάλο διάστημα. Πριν το βάλετε στην κατάψυξη, γράψτε την ημερομηνία αγοράς πάνω στη συσκευασία ώστε να γνωρίζετε πόσο καιρό έχει αποθηκευτεί.