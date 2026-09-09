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Γιατί τα μωρά που γεννιούνται το φθινόπωρο είναι ξεχωριστά

Ευ Ζην
Γιατί τα μωρά που γεννιούνται το φθινόπωρο είναι ξεχωριστά
Pixabay
Newsroom
Τετάρτη, 09/09/2026 - 06:49
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Στην περίπτωση των μωρών που γεννιούνται το φθινόπωρο οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά.

Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έχει τα δικά του χαρίσματα. Όμως, ας δούμε γιατί τα μωρά που γεννιούνται το φθινόπωρο μπορεί να είναι τόσο ξεχωριστά.

1. Η σύλληψή τους έγινε την πιο δημοφιλή περίοδο τεκνοποίησης: τον χειμώνα.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά σύλληψης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

2. Συνήθως γεννιούνται μικρότερα.

Σύμφωνα με έρευνα, τα μωρά του φθινοπώρου γεννιούνται συνήθως μία εβδομάδα νωρίτερα από το αναμενόμενο. Επίσης, τείνουν να ζυγίζουν λιγότερο κατά τη γέννησή τους.

3. Αλλά τείνουν επίσης να είναι ψηλότερα.

Μια βρετανική μελέτη έδειξε ότι τα μωρά που γεννήθηκαν στις αρχές του φθινοπώρου ήταν κατά μέσο όρο ελαφρώς υψηλότερα. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι η μητέρα εκμεταλλεύεται τον καλοκαιρινό ήλιο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, λαμβάνοντας πολλή βιταμίνη D. Η βιταμίνη D βοηθά στην ανάπτυξη του σκελετού του μωρού.

4. Είναι αλήθεια ότι έχουν «υπερδυνάμεις»;

Τουλάχιστον όσον αφορά τα οστά τους. Η ίδια μελέτη έδειξε ότι τα μωρά που γεννιούνται το φθινόπωρο έχουν επίσης πιο χοντρά οστά. Ίσως στο σπίτι σας να κρύβεται ένας Σούπερμαν.

5. Γίνονται αστέρες του αθλητισμού;

Μπορεί να φταίνε τα εξαιρετικά δυνατά οστά τους ή η λήψη βιταμίνης D, που προαναφέρθηκε. Ωστόσο, η επιστήμη επισημαίνει ότι τα μωρά που γεννιούνται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο είναι πιο γυμνασμένα, πιο δυνατά και πιο … «αθλητικοί τύποι» από τα υπόλοιπα.

6. Συνήθως είναι αριστερόχειρες.

Το μελλοντικό σας μωρό είναι πιο πιθανό να γίνει αριστερόχειρας, ειδικά αν γεννηθεί τον Νοέμβριο. Αυτό φαίνεται σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cortex

7. Τα μωρά του φθινοπώρου είναι πιο χαρούμενα.

Έρευνες δείχνουν ότι τα μωρά που γεννιούνται το φθινόπωρο είναι πιο ευτυχισμένα και λιγότερο πιθανό να έχουν κατάθλιψη.

8. Μπορεί να έχουν κάποιες αλλεργίες.

Σύμφωνα με το US News and World Report, τα μωρά που γεννιούνται τον Οκτώβριο είναι πιο πιθανό να είναι ευαίσθητα στη σκόνη και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιρρεπή στο άσθμα. Τα μωρά του φθινοπώρου είναι επίσης τρεις φορές πιο πιθανό να έχουν αλλεργία στο γάλα και τα αυγά.

9. Ζουν πολύ και έχουν αφθονία στη ζωή τους.

Έρευνες δείχνουν ότι τα μωρά που γεννιούνται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου μπορούν να ζήσουν έως και 219 ημέρες περισσότερο από τον μέσο όρο. Και είναι ακόμη πιο πιθανό να φτάσουν τα 100. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έφτασαν τα 100 γεννήθηκαν στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 02:52
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