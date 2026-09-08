Σε ποια ηλικία ξεκινά να επιδεινώνεται η μνήμη - Νέα μελέτη ανατρέπει ό,τι πιστεύαμε

Η απώλεια μνήμης φαίνεται πως ξεκινά νωρίτερα στη ζωή από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες.

Καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει, είναι αναμενόμενο να παρατηρεί μικρές αλλαγές στις γνωστικές λειτουργίες, όπως μείωση της δυνατότητας συγκέντρωσης και μια ήπια εξασθένηση της μνήμης. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό οφείλεται στις αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο με την ηλικία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο ιππόκαμπος, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στη μνήμη.

Τώρα, νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cerebral Cortex δείχνει ότι η απώλεια μνήμης μπορεί να αρχίζει νωρίτερα από ό,τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα. Οι ερευνητές εντόπισαν επιπλέον στοιχεία που βοηθούν να εξηγηθεί γιατί εμφανίζεται η απώλεια μνήμης.

Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος κατά τη διάρκεια των τεστ μνήμης

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές συγκέντρωσαν 60 ενήλικες ηλικίας από 18 έως 74 ετών. Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν διάφορες εικόνες αντικειμένων και τοπίων, καθεμία από τις οποίες είχε συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Έπειτα από διάλειμμα 5 λεπτών, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τεστ μνήμης, ώστε να αξιολογηθεί πόσο καλά μπορούσαν να επιλέξουν το σωστό αντικείμενο ή τοπίο που αντιστοιχούσε σε κάθε πρόσωπο.

Την ώρα που έκαναν το τεστ μνήμης, υποβλήθηκαν παράλληλα και σε μαγνητική τομογραφία, ώστε οι ερευνητές να παρακολουθήσουν τη λειτουργία του ιππόκαμπου.

«Η ικανότητα να θυμόμαστε ζεύγη πληροφοριών, όπως όταν συνδέουμε ένα όνομα με ένα πρόσωπο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο ο ιππόκαμπος παραμένει ακέραιος», ανέφερε στο Medical News Today ο Ian McDonough, αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας στο Binghamton University και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Αυτή η περιοχή του εγκεφάλου συνδέει ή συνδυάζει διαφορετικές πληροφορίες μεταξύ τους και αποτελεί τη βάση για τις περισσότερες αναμνήσεις μας. Επομένως, αυτή η δοκιμασία μπορούσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα πώς διαφέρουν η λειτουργία και το μέγεθος του ιππόκαμπου στους νεότερους, στους μεσήλικες και στους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες», εξήγησε ο McDonough.

Η μέση ηλικία μπορεί να είναι το πραγματικό σημείο καμπής για τη μνήμη

Στο τέλος της μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν μεγάλη πτώση στην ακρίβεια της μνήμης μεταξύ των νεαρών ενηλίκων ηλικίας 20 έως 30 ετών και των μεσήλικων συμμετεχόντων ηλικίας 50 έως 63 ετών. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η μέση ηλικία μπορεί να αποτελεί το πραγματικό σημείο καμπής στη λειτουργία της μνήμης.

Παράλληλα, όταν οι επιστήμονες συνέκριναν τον τρόπο με τον οποίο οι νεαροί ενήλικες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες, από 63 έως 74 ετών, ανακαλούσαν πληροφορίες, διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές.

Όταν οι νεότεροι συμμετέχοντες έκαναν λάθος, αυτό συνέβαινε επειδή ο εγκέφαλός τους δεν ενεργοποιούσε ξανά τα αρχικά μοτίβα που είχαν σχηματιστεί κατά τη δημιουργία της ανάμνησης.

Αντίθετα, όταν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες έκαναν λάθη μνήμης, ο εγκέφαλός τους εμφάνιζε αυξημένη επανενεργοποίηση αυτών των μοτίβων και του ιππόκαμπου.

«Αυτό ήταν το πιο αναπάντεχο εύρημα της μελέτης», είπε ο McDonough. «Στους νεαρούς ενήλικες, η επανενεργοποίηση του ιππόκαμπου αποτελεί συνήθως ένδειξη ότι ανακαλείται μια ζωντανή και ακριβής ανάμνηση. Στους μεγαλύτερους ενήλικες, όμως, το ίδιο μοτίβο επανενεργοποίησης του ιππόκαμπου, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να συνδέεται με σωστές αναμνήσεις, συνδέεται αντίθετα με λιγότερο ακριβείς αναμνήσεις».

«Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι ο ιππόκαμπος αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στη μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με τη νεότερη», συνέχισε. «Δεν μπορούμε απλώς να υποθέσουμε ότι ο εγκέφαλος των μεγαλύτερων ενηλίκων κάνει το ίδιο πράγμα με τον εγκέφαλο των νεότερων, απλώς σε μικρότερο βαθμό. Αντίθετα, μεταβάλλεται δυναμικά με τρόπους που ακόμη δεν κατανοούμε πλήρως».

Οι εγκεφαλικές αλλαγές που συνδέονται με την απώλεια μνήμης μπορεί να αρχίζουν νωρίτερα

Το Medical News Today μίλησε επίσης με τη Manisha Parulekar, συνδιευθύντρια του Center for Memory Loss and Brain Health. Όπως σχολίασε, η μελέτη ενισχύει τα στοιχεία που δείχνουν ότι η γνωστική εξασθένηση συχνά αρχίζει να αναπτύσσεται πολύ πριν εμφανιστούν εμφανή συμπτώματα.

«Συχνά βλέπουμε ασθενείς στα 70 ή στα 80 τους χρόνια, όταν τα προβλήματα μνήμης έχουν γίνει πλέον εμφανή», εξήγησε η Parulekar, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη. «Η συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι νευρολογικές αλλαγές που οδηγούν στην απώλεια μνήμης μπορεί να αρχίζουν πολύ νωρίτερα, καθώς παρατηρείται σημαντική πτώση στην ακρίβεια της μνήμης ήδη από τη δεκαετία των 50».

«Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο λόγος για τον οποίο ο εγκέφαλος των μεγαλύτερων και των μεσήλικων ενηλίκων κάνει λάθη. Οι ερευνητές εξέτασαν 3 στάδια της μνήμης: την εκμάθηση της πληροφορίας, την ανάπαυση και στη συνέχεια την προσπάθεια ανάκλησής της. Διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλος που γερνά δεν "σβήνει" απλώς ούτε αποτυγχάνει να ενεργοποιηθεί. Παραμένει πολύ ενεργός, αλλά αρχίζει να συνδέει λανθασμένα τις πληροφορίες. Στους νεαρούς ενήλικες, η υψηλή εγκεφαλική δραστηριότητα συνδέεται με μια καθαρή και ακριβή ανάμνηση».

«Στους μεγαλύτερους ενήλικες, όμως, η ίδια υψηλή δραστηριότητα μπερδεύει τις λεπτομέρειες μεταξύ τους», πρόσθεσε. «Ένας μεγαλύτερος ενήλικας μπορεί, για παράδειγμα, να συνδέσει με βεβαιότητα ένα γνώριμο πρόσωπο με ένα τοπίο, ενώ στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε αρχικά συνδεθεί με μια εντελώς διαφορετική κατηγορία εικόνας, όπως ένα φλιτζάνι καφέ».

«Οι ερευνητές έδειξαν ότι αυτά τα συγκεκριμένα λάθη δεν οφείλονταν απλώς στη συρρίκνωση του εγκεφάλου, αλλά σε μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και επικοινωνεί το κέντρο μνήμης του εγκεφάλου», κατέληξε.

Τι μπορείτε να κάνετε για να επιβραδύνετε ή να προλάβετε την απώλεια μνήμης

Για όσους θέλουν να επιβραδύνουν και, ενδεχομένως, να προλάβουν την απώλεια μνήμης σε οποιαδήποτε ηλικία, ο Zack Ramilevich, νευρολόγος στο Marcus Neuroscience Institute, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κάποιος εγγυημένος τρόπος πρόληψης της απώλειας μνήμης ή της άνοιας.

Ωστόσο, ο Ramilevich επισήμανε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να κάνετε σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής σας για να υποστηρίξετε την υγεία του εγκεφάλου, όπως:

να κρατάτε τον εγκέφαλό σας ενεργό μέσα από τη μάθηση, την ανάγνωση, τα χόμπι ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια

να ακολουθείτε ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο, όπως η μεσογειακή διατροφή ή η δίαιτα MIND

να περιορίζετε την κατανάλωση αλκοόλ

να διατηρείτε κοινωνικές επαφές

να μην καπνίζετε

να ασκείστε τακτικά.

«Θα σας συμβούλευα να γνωρίζετε τις βασικές τιμές της υγείας σας και να συνεργάζεστε με τον γιατρό σας για τον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης, του διαβήτη και της χοληστερίνης, καθώς ό,τι κάνει καλό στην καρδιά κάνει γενικά καλό και στον εγκέφαλο», συνέχισε ο Ramilevich, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

«Ο ύπνος είναι ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας. Οι ενήλικες θα πρέπει να επιδιώκουν σταθερό και επαρκή ύπνο, ενώ καταστάσεις όπως η υπνική άπνοια δεν θα πρέπει να αγνοούνται», συμβούλευσε.

Μην αγνοείτε τα σημάδια απώλειας μνήμης μέχρι να γίνουν σοβαρά

Τέλος, ο Dung Trinh, επικεφαλής ιατρικός διευθυντής της Healthy Brain Clinic τόνισε ότι δεν πρέπει να περιμένετε μέχρι τα προβλήματα μνήμης να γίνουν σοβαρά για να αρχίσετε να φροντίζετε την υγεία του εγκεφάλου σας.

«Πολλές από τις συνήθειες που προστατεύουν την καρδιαγγειακή υγεία φαίνεται ότι ωφελούν και την υγεία του εγκεφάλου», εξήγησε ο Trinh. «Θα σας συμβούλευα επίσης να δίνετε προσοχή στις αλλαγές που εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου και όχι σε περιστασιακές στιγμές αφηρημάδας».

«Όλοι ξεχνάμε ένα όνομα ή δεν θυμόμαστε πού βάλαμε κάτι. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι μια επίμονη επιδείνωση σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο λειτουργικότητας ενός ανθρώπου», τόνισε. «Για παράδειγμα, όταν κάποιος ξεχνά επανειλημμένα σημαντικές συζητήσεις, χάνεται σε μέρη που γνωρίζει καλά, δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα φάρμακα ή τα οικονομικά του ή όταν τα μέλη της οικογένειάς του παρατηρούν μια ουσιαστική αλλαγή».

«Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αξίζει να το συζητήσετε με έναν γιατρό. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει τεστ γνωστικών λειτουργιών, έλεγχο της φαρμακευτικής αγωγής, αξιολόγηση του ύπνου και της διάθεσης, εργαστηριακές εξετάσεις για πιθανά αναστρέψιμα αίτια και, όταν χρειάζεται, παραπομπή για πιο εξειδικευμένο έλεγχο», κατέληξε ο Trinh.