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Πανεύκολη τραχανόπιτα με φέτα - Συνταγή χωρίς φύλλο

Ευ Ζην
Πανεύκολη τραχανόπιτα με φέτα - Συνταγή χωρίς φύλλο
Ελβίρα Νίνη Ντούνη / Cookpad
Newsroom
Τρίτη, 08/09/2026 - 06:27
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Πεντανόστιμη συνταγή για τραχανόπιτα στο πι και φι.

Η τραχανόπιτα είναι μια χορταστική και ιδιαίτερα εύκολη συνταγή για όσους αγαπούν τις σπιτικές πίτες, αλλά δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να ανοίξουν φύλλο. Ο γλυκός τραχανάς συνδυάζεται με φέτα, κίτρινο τυρί και αρωματικά, δημιουργώντας μια πλούσια σε γεύση πίτα με απλά υλικά.

Η συγκεκριμένη συνταγή ετοιμάζεται χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και μπορεί να σερβιριστεί τόσο ζεστή όσο και σε θερμοκρασία δωματίου, ως κυρίως γεύμα, συνοδευτικό ή αλμυρό σνακ.

Υλικά για 6-8 μερίδες

  • 600 ml γάλα
  • 700 ml νερό
  • 350 γρ. γλυκό τραχανά
  • 200 γρ. φέτα τριμμένη με το χέρι
  • 150 γρ. κίτρινο τυρί τριμμένο (γραβιέρα, κεφαλοτύρι, μοτσαρέλα κτλ.)
  • 3 αυγά
  • 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι
  • 1/2 κ.γ. κουρκουμά
  • αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

  • Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το νερό με το μισό γάλα και μόλις βράσουν ρίχνουμε μέσα τον τραχανά ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι ο τραχανάς να πιει όλα τα υγρά του. Βάζουμε το βούτυρο, ανακατεύουμε να λιώσει και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει ελαφρώς.
  • Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το υπόλοιπο γάλα, τα αβγά και χτυπάμε με το σύρμα να ομογενοποιοιηθούν. Προσθέτουμε τη φέτα, τη γραβιέρα και τα μπαχαρικά. Ρίχνουμε το μείγμα αυτό στην κατσαρόλα με τον τραχανά και ανακατεύουμε καλά.
  • Βουτυρώνουμε και πασπαλίζουμε με τριμμένη φρυγανιά ή καλαμποκάλευρο ένα ταψί 30x22 εκ., αδειάζουμε το μείγμα και το απλώνουμε ομοιόμορφα. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με λίγο τριμμένο τυρί.
  • Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο με αέρα στους 170° για 1 ώρα η μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.
  • Αφήνουμε να κρυώσει για 20-30 λεπτά πριν την κόψουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.

Πηγή: Ελβίρα Νίνη Ντούνη / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2026 - 03:17
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