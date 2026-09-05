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Συνταγή για pancakes με τυρί cottage - Το μυστικό για να βγουν αφράτες και να μην καούν

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Συνταγή για pancakes με τυρί cottage - Το μυστικό για να βγουν αφράτες και να μην καούν
evipele / Cookpad
Newsroom
Σάββατο, 05/09/2026 - 06:14
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Το μυστικό για τα τέλεια pancakes βρίσκεται στη θερμοκρασία. Δείτε την πρωτεϊνική συνταγή, έτοιμη σε 10 λεπτά.

Αν αναζητάτε ένα γρήγορο και χορταστικό πρωινό, αυτά τα pancakes με τυρί cottage ετοιμάζονται σε περίπου 10 λεπτά και συνδυάζουν την απαλή υφή με την αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Η συγκεκριμένη συνταγή μπορεί να αποτελέσει ένα πιο ισορροπημένο γεύμα από τα κλασικά pancakes, ιδιαίτερα αν τα συνοδεύσετε με φρέσκα φρούτα.

Το μυστικό για να γίνουν αφράτα και να μην καούν είναι να τα ψήσετε σε μέτρια φωτιά. Αν το τηγάνι είναι υπερβολικά καυτό, η εξωτερική επιφάνεια θα σκουρύνει γρήγορα, ενώ το εσωτερικό μπορεί να παραμείνει άψητο. Η μέτρια θερμοκρασία επιτρέπει στο μπέικιν πάουντερ να δράσει και στο μείγμα να ψηθεί σταδιακά, ώστε τα pancakes να φουσκώσουν και να αποκτήσουν ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Εξίσου σημαντικό είναι να χτυπήσετε καλά το τυρί cottage με το αυγό, μέχρι να σχηματιστεί ένα εντελώς λείο μείγμα χωρίς σβόλους.

Υλικά για 1 μερίδα

  • 100 γρ Τυρί cottage
  • 1 Αυγό
  • 40 γρ Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1/2 έως 1 κουταλιά σούπας Σιρόπι σφενδάμου ή άλλο γλυκαντικό της αρεσκείας σας
  • 1/2 κουταλάκι γλυκού Μπέικιν πάουντερ
  • 1/4 κουταλάκι γλυκού Βανίλια σιρόπι ή 1/2 κάψουλα βανιλίνης
  • 1/2 κουταλιά σούπας Βούτυρο (λιωμένο, για το ψήσιμο)

Εκτέλεση

  • Χτυπήστε το τυρί cottage με το αυγό στο μπλέντερ, μέχρι να σχηματιστεί ένα λείο μείγμα.
  • Προσθέστε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το σιρόπι σφενδάμου και τη βανίλια. Ανακατέψτε καλά.
  • Ζεστάνετε το βούτυρο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά.
  • Ρίξτε κουταλιές από το μείγμα στο τηγάνι και ψήστε τα pancakes μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές.
  • Σερβίρετε με τα υλικά της επιλογής σας, όπως λίγο μέλι και φρέσκες φράουλες.

Συμβουλές

  • Ψήστε τα pancakes σε μέτρια φωτιά, ώστε να φουσκώσουν, να ψηθούν σωστά στο εσωτερικό και να μην καούν εξωτερικά.
  • Για το σερβίρισμα, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε διάφορα βούτυρα ξηρών καρπών, όπως φουντουκοβούτυρο ή φυστικοβούτυρο, σε συνδυασμό με φρέσκα φρούτα.

Πηγή: evipele / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2026 - 03:07
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