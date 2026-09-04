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EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ

Φάρμακο
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 04/09/2026 - 13:41
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Πότε εκτιμά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ότι θα επιλυθεί το ζήτημα της έλλειψης του οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ.

Είναι γεγονός ότι οι ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά δημιουργούν προβλήματα στους ασθενείς. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων σε μία προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα της έλλειψης του οφθαλμολογικού φαρμάκου Visudyne (verteporfin) στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει ειδικά μέτρα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «μια νέα αλυσίδα εφοδιασμού για το Visudyne (βερτεπορφίνη) έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση της μακροχρόνιας έλλειψης του φαρμάκου».

Ο EMA προσθέτει ότι «η έγκριση των νέων ρυθμίσεων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης νέων μονάδων παραγωγής, έχει πλέον οριστικοποιηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση των επιπέδων εφοδιασμού σε όλη την ΕΕ το 2027. Το Visudyne είναι ένα ενέσιμο φάρμακο, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με ορισμένες σοβαρές οφθαλμικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της «υγρής» μορφής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και της χοριοειδικής νεοαγγείωσης που προκαλείται από παθολογική μυωπία».

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθενται τα εξής: «Η επίλυση της έλλειψης απαιτεί προσπάθειες για την ενίσχυση και τη διαφοροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία μέχρι τώρα βασιζόταν σε μία μόνο μονάδα με έδρα τις ΗΠΑ για την παραγωγή της δραστικής ουσίας.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων υποστήριξε το έργο της εταιρείας για τη δημιουργία των πρόσθετων μονάδων παραγωγής που αναμένεται να τερματίσουν το τρέχον ελεγχόμενο σύστημα διανομής. Αυτό το σύστημα ήταν ένα βασικό μέτρο μετριασμού των ελλείψεων που έλαβε η Ομάδα Εργασίας SPOC και η Εκτελεστική Ομάδα Συντονισμού για τις Ελλείψεις και την Ασφάλεια των Φαρμάκων (MSSG) για την εξισορροπημένη κατανομή των περιορισμένων προμηθειών μεταξύ των κρατών μελών και για να διασφαλιστεί ότι τα φάρμακα φτάνουν στους ασθενείς που τα χρειάζονται περισσότερο. Η ομάδα εισηγητών και το προσωπικό του EMA παρείχαν επίσης κανονιστική ευελιξία και υποστήριξη».

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν παραλείπει να επισημάνει ότι «οι ελλείψεις φαρμάκων μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για τους ασθενείς και τη δημόσια υγεία και να επιβαρύνουν σημαντικά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης», προσθέτοντας ότι «η περιορισμένη διαθεσιμότητα του Visudyne έχει επηρεάσει τον σχεδιασμό, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τη συνταγογράφηση της θεραπείας των ασθενών. Μόλις αντιμετωπιστεί πλήρως η έλλειψη, ο κατάλογος ελλείψεων του EMA θα επικαιροποιηθεί».

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 13:53
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