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Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια

Ευ Ζην
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Παρασκευή, 04/09/2026 - 06:30
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Τα κουνούπια μπορούν να χαλάσουν ακόμη και την πιο όμορφη καλοκαιρινή βραδιά.

Αν κάθε καλοκαίρι τα κουνούπια σας επιτίθενται πριν καν προλάβετε να καθίσετε στο μπαλκόνι ή να βγείτε μια βόλτα, δεν είστε οι μόνοι. Ευτυχώς, υπάρχουν φυσικά συστατικά που μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά αντικουνουπικά, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγετε πάντα σε χημικά προϊόντα. Ας δούμε ποια αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα έχουν αποδειχθεί ότι απωθούν τα κουνούπια και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.

Γιατί σας τσιμπούν περισσότερο τα κουνούπια;

Τα κουνούπια δεν επιλέγουν τυχαία τα θύματά τους. Έλκονται από τη μυρωδιά του σώματος, τον ιδρώτα, τη θερμότητα, την υγρασία, ακόμη και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέετε. Ορισμένα είδη προσελκύονται περισσότερο από συγκεκριμένα βακτήρια του δέρματος ή από ιδιαίτερες οσμές στα χέρια.

Αν και τα αντικουνουπικά με DEET θεωρούνται αποτελεσματικά, πολλοί προτιμούν φυσικές λύσεις για καθημερινή χρήση, ειδικά όταν βρίσκονται στον κήπο, στην παραλία ή στην εξοχή.

1. Αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου λεμονιού

Το αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου λεμονιού είναι από τα πιο μελετημένα φυσικά αντικουνουπικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να προσφέρει προστασία άνω του 95% για περίπου τρεις ώρες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή συγκέντρωση.

Αναμείξτε λίγες σταγόνες με ένα φυτικό έλαιο βάσης ή επιλέξτε ένα έτοιμο φυσικό σπρέι που το περιέχει.

2. Λεβάντα

Η λεβάντα δεν χαρίζει μόνο υπέροχο άρωμα στον χώρο. Το αιθέριο έλαιό της φαίνεται ότι απωθεί τα κουνούπια, ενώ παράλληλα καταπραΰνει το δέρμα χάρη στις αντιφλεγμονώδεις και αντισηπτικές της ιδιότητες.

Μπορείτε να τρίψετε απαλά φρέσκα άνθη λεβάντας ή να εφαρμόσετε αραιωμένο αιθέριο έλαιο στους αστραγάλους και τα χέρια.

3. Αιθέριο έλαιο κανέλας

Η κανέλα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική απέναντι σε ορισμένα είδη κουνουπιών, ενώ μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να συμβάλει ακόμη και στην εξουδετέρωση των αυγών τους.

Διαλύστε λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου κανέλας σε νερό και χρησιμοποιήστε το μείγμα ως σπρέι για τον εξωτερικό χώρο ή τα ρούχα σας. Μην εφαρμόζετε συμπυκνωμένο έλαιο απευθείας στο δέρμα, γιατί μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.

4. Θυμάρι

Το αιθέριο έλαιο θυμαριού θεωρείται από τα πιο ισχυρά φυσικά απωθητικά, ιδιαίτερα απέναντι στα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία. Αναμείξτε 4 σταγόνες αιθέριου ελαίου με ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο ή λάδι jojoba και εφαρμόστε το σε μικρή ποσότητα στο δέρμα.

5. Ελληνική γατόμεντα (Νεπέτα του Παρνασσού)

Η ελληνική γατόμεντα, συγγενικό φυτό του δυόσμου και του catnip, έχει εντυπωσιακές αντικουνουπικές ιδιότητες. Σύμφωνα με έρευνες, το αιθέριο έλαιό της μπορεί να κρατήσει τα κουνούπια μακριά για δύο έως τρεις ώρες.

6. Σογιέλαιο

Το σογιέλαιο χρησιμοποιείται ως βάση σε αρκετά φυσικά αντικουνουπικά προϊόντα και φαίνεται ότι προσφέρει προστασία μεγαλύτερης διάρκειας.

Συνδυάστε το με λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου λεμονόχορτου για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα.

7. Σιτρονέλα

Η σιτρονέλα είναι ίσως το πιο γνωστό φυσικό αντικουνουπικό. Χρησιμοποιείται σε σπρέι, λοσιόν αλλά και σε κεριά εξωτερικού χώρου.

Τα κεριά σιτρονέλας μπορούν να μειώσουν σημαντικά την παρουσία κουνουπιών γύρω σας, ενώ τα προϊόντα που είναι σωστά σχεδιασμένα προσφέρουν προστασία έως και δύο ώρες.

8. Tea Tree Oil

Το αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου είναι γνωστό για τις αντισηπτικές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες, όμως φαίνεται ότι λειτουργεί και ως φυσικό εντομοαπωθητικό.

Είναι κατάλληλο κυρίως όταν αραιώνεται σε φυτικό έλαιο και εφαρμόζεται σε μικρές ποσότητες.

9. Γερανιόλη

Η γερανιόλη είναι φυσική αρωματική ουσία που προέρχεται από φυτά όπως το λεμονόχορτο, η σιτρονέλα και το τριαντάφυλλο. Προσφέρει προστασία για δύο έως τέσσερις ώρες, ανάλογα με το είδος των κουνουπιών, όμως χρειάζεται προσοχή γιατί μπορεί να ερεθίσει ευαίσθητο δέρμα ή τα μάτια.

10. Έλαιο Neem

Το έλαιο neem χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως φυσικό εντομοαπωθητικό. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρει προστασία για περίπου τρεις ώρες, αν και τα αποτελέσματα διαφέρουν.

Πρέπει πάντα να αραιώνεται σε φυτικό έλαιο, νερό ή λοσιόν πριν από την εφαρμογή.

Πώς να φτιάξετε ένα φυσικό αντικουνουπικό σπρέι

Μπορείτε εύκολα να ετοιμάσετε ένα σπιτικό αντικουνουπικό με λίγα υλικά.

Θα χρειαστείτε:

  • 100 ml νερό.
  • 1 κουταλιά της σούπας σογιέλαιο ή λάδι jojoba.
  • 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου λεμονιού.
  • 5 σταγόνες λεβάντα.
  • 5 σταγόνες σιτρονέλα.

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση και ψεκάστε ελαφρά σε εκτεθειμένα σημεία του σώματος ή στα ρούχα.

Προσοχή στη χρήση των αιθέριων ελαίων

Τα αιθέρια έλαια είναι ιδιαίτερα συμπυκνωμένα και δεν πρέπει να εφαρμόζονται ποτέ απευθείας στο δέρμα. Πάντα να τα αραιώνετε σε κάποιο φυτικό έλαιο, όπως αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο ή jojoba.

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε νέο έλαιο, κάντε πρώτα μια δοκιμή σε μικρή περιοχή του δέρματος και περιμένετε μία έως δύο ώρες για να βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλεί ερεθισμό ή αλλεργική αντίδραση.

Πότε είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε χημικό αντικουνουπικό;

Αν ταξιδεύετε σε περιοχές όπου υπάρχουν ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως η ελονοσία, ο κίτρινος πυρετός ή ο ιός Zika, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση εγκεκριμένων αντικουνουπικών με DEET, καθώς προσφέρουν την πιο αξιόπιστη προστασία. Για την καθημερινότητα, όμως, οι φυσικές λύσεις μπορούν να αποτελέσουν μια ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά.

Η φύση προσφέρει αρκετές επιλογές για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά χωρίς έντονες χημικές ουσίες.

Ο ευκάλυπτος λεμονιού, η λεβάντα, η σιτρονέλα, το θυμάρι και άλλα αιθέρια έλαια έχουν δείξει αξιόλογη αντικουνουπική δράση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σπιτικά σπρέι ή λοσιόν. Το σημαντικό είναι να επιλέγετε ποιοτικά αιθέρια έλαια, να τα αραιώνετε σωστά και να κάνετε πάντα δοκιμή στο δέρμα πριν από την πρώτη χρήση.

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 02:56
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