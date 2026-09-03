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Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας καταγράφει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των ασθενών

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Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας καταγράφει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των ασθενών
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 12:12
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Από το 2018 έως και το 2025, περισσότεροι από 4.000 μοναδικοί ασθενείς ημερήσιας και κλειστής νοσηλείας έλαβαν υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης στον Θησέα.

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης της εμπειρίας και ικανοποίησης των ασθενών για την περίοδο 2018–2025. Με βάση τις απαντήσεις σε επιστημονικά δομημένα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ποιότητας Διαδικασιών του Οργανισμού, τα ευρήματα αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εμπειρία νοσηλείας.

Συνολικά, από το 2018 έως και το 2025, περισσότεροι από 4.000 μοναδικοί ασθενείς ημερήσιας και κλειστής νοσηλείας έλαβαν υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης στον Θησέα. Το 94% των ασθενών κλειστής νοσηλείας δηλώνει συνολικά ικανοποιημένο από τη νοσηλεία του, ενώ 9 στους 10 ασθενείς αναφέρουν ίαση ή σημαντική βελτίωση κατά τη διάρκειά της.

Σταθερά υψηλή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες το 2025

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης για το 2025 συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης στους βασικούς τομείς παροχής φροντίδας του Κέντρου.

Συγκεκριμένα, η ικανοποίηση από τις νοσηλευτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 94%, από τις θεραπευτικές υπηρεσίες στο 93%, από τις υπηρεσίες φιλοξενίας στο 92% και από τις ιατρικές υπηρεσίες στο 91%.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η αξιολόγηση των επιμέρους θεραπευτικών υπηρεσιών. Η φυσικοθεραπεία συγκεντρώνει ποσοστό ικανοποίησης 95,4%, η εργοθεραπεία 94,5%, η υδροθεραπεία 94%, η νευροψυχολογική υποστήριξη 93,8%, η λογοθεραπεία 93,2% και η ψυχολογική υποστήριξη 91,7%.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη θετική εμπειρία των ασθενών από τους βασικούς τομείς φροντίδας και τη συνολική λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου.

Το 95% θα σύστηνε τον Θησέα

Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα της αξιολόγησης του 2025 αποτελεί η πρόθεση σύστασης του Κέντρου. Το 95% των ασθενών ή των συνοδών τους δηλώνει ότι θα σύστηνε το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας.

Το υψηλό ποσοστό πρόθεσης σύστασης αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη της συνολικής εμπειρίας των ασθενών και των συνοδών τους και αποτυπώνει την εμπιστοσύνη προς το Κέντρο και τις υπηρεσίες του.

Η αξιολόγηση ως εργαλείο διαρκούς βελτίωσης

Η συστηματική καταγραφή και ανάλυση της εμπειρίας των ασθενών αποτελεί για τον Θησέα ουσιαστικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μέσα από την αξιολόγηση των διαφορετικών τομέων λειτουργίας του Κέντρου, αποτυπώνεται η εμπειρία των ανθρώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του και παράλληλα εντοπίζονται δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης και βελτίωσης.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της περιόδου 2018–2025, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του 2025, αναδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Θησέας στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποκατάστασης, με επιστημονική τεκμηρίωση, διεπιστημονική συνεργασία και επίκεντρο τον άνθρωπο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 2025 είναι διαθέσιμα εδώ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 2018–2025 είναι διαθέσιμα εδώ.

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