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Υπουργείο Υγείας: «Πυρά» της ηγεσίας για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Πολιτική Υγείας
Υπουργείο Υγείας: «Πυρά» της ηγεσίας για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας
Newsroom
Πέμπτη, 03/09/2026 - 11:31
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Η αντίδραση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας μετά τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για την Υγεία, κατά την παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Άμεση υπήρξε η «απάντηση» της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος της ΕΛΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη έγραψε στο Facebook: «Να ενημερώσουμε τον Αλέξη Τσίπρα ότι οι Κινητές Ομάδες Υγείας που εξήγγειλε χτες ότι ΘΑ κάνει για τους κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, είναι ΗΔΗ πραγματικότητα εδώ και ένα χρόνο.

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη απομακρυσμένη υπηρεσία που φέρνει τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη, τις Κινητές Ομάδες Υγείας με:

• 180 ιατρικά κλιμάκια
• Πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό σε όλη τη χώρα
• Πάνω από 800 σημεία παρέμβασης κάθε μήνα σε όλη τη χώρα
• Πάνω από 15.000 πολίτες έχουν εξεταστεί κατ’ οίκον σε όλη τη χώρα
• Πάνω από 70.000 έχουν εξεταστεί συνολικά το τελευταίο έτος.

Ενώ σε συνδυασμό με το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Τον καλώ να έρθει να τα δει από κοντά για να καταλάβει ότι δε χρειάζεται να ξοδεύεται σε κούφιες υποσχέσεις.

Δυστυχώς για εκείνον και ευτυχώς για την πατρίδα, η Ελλάδα την οποία μας άφησε δεν υπάρχει πια και η Ελλάδα που αλλάζει, έχει ανάγκες που δεν είναι σε θέση να κατανοήσει. Εμείς ζούμε στην πραγματικότητα για αυτό μπορούμε και λύνουμε προβλήματα».

Διαβάστε την ανάρτηση της κας Αγαπηδάκη στο Facebook

{https://www.facebook.com/irene.agapidaki/posts/pfbid02w16qiJPkKYis4jkVNmc7Yv4a8ySHVJNTyVpzz37fFVuGGkf8yssJ6jN7yh57sYbsl}

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έγραψε στον λογαριασμό του στο «X»: «Δεύτερη μέρα περιοδείας μας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με έπνιξαν στα φιλιά και στα λουλούδια οι εργαζόμενοι των δομών που εγκαινιάζουμε. Στο ΕΣΥ έχει επανέλθει η αισιοδοξία και η χαρά και αφήστε τον @atsipras να φωνάζει! Σήμερα συνεχίζουμε σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη χαμός».

Δείτε την ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη στο «X»

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 11:40
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