ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σχολικές τσάντες: Πόσο βάρος μπορεί να κουβαλάει το παιδί σας

Ευ Ζην
Σχολικές τσάντες: Πόσο βάρος μπορεί να κουβαλάει το παιδί σας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΗ ΑΘΗΝΩΝ
Newsroom
Τετάρτη, 02/09/2026 - 02:44
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Οι βαριές σχολικές τσάντες μπορούν να επιβαρύνουν το σώμα των παιδιών.

Καθώς ξεκινούν οι αγορές για τη νέα σχολική χρονιά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υπερφορτωμένες σχολικές τσάντες μπορεί να επιβαρύνουν το σώμα των παιδιών.

Καθώς αρχίζετε τις αγορές για τη νέα σχολική χρονιά, δείτε πώς θα καταλάβετε αν η τσάντα του παιδιού σας είναι υπερβολικά βαριά και τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε το βάρος της.

Πότε μία σχολική τσάντα θεωρείται υπερβολικά βαριά;

Είτε οι μαθητές μεταφέρουν σχολικά βιβλία είτε ηλεκτρονικές συσκευές είτε και τα δύο, συνήθως έχουν μαζί τους και τετράδια, μπουκάλια νερού, δοχεία φαγητού ή αθλητικά ρούχα. Καθένα από αυτά τα αντικείμενα μπορεί να μη φαίνεται βαρύ από μόνο του, αλλά όλα μαζί μπορούν να επιβαρύνουν άσκοπα το σώμα των παιδιών.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, το βάρος της σχολικής τσάντας δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% έως 15% του σωματικού βάρους του παιδιού, εντούτοις οι συστάσεις αλλάζουν ανάλογα με το παιδί. Κάθε παιδί διαφέρει ως προς το μέγεθος, τη σωματική δύναμη, το στάδιο ανάπτυξης και την καθημερινότητά του. Επομένως, οι γονείς και όσοι έχουν αναλάβει τη φροντίδα του θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του και, κατά κανόνα, να φροντίζουν ώστε η σχολική τσάντα να παραμένει όσο το δυνατόν πιο ελαφριά.

Ακόμα και να μην ξεπερνά το συνιστώμενο βάρος, η τσάντα μπορεί να είναι υπερβολικά βαριά όταν το παιδί γέρνει προς τα εμπρός για να αντέξει το βάρος της ή δυσκολεύεται να περπατήσει. Επίσης, οι ιμάντες της δεν πρέπει να πιέζουν τους ώμους.

Οι τραυματισμοί στην πλάτη είναι σπάνιοι, αλλά μπορούν να συμβούν, ιδιαίτερα εάν ένα παιδί πέσει ενώ κουβαλά μία βαριά σχολική τσάντα, τόνισε η γιατρός Σάντικα Κέντι, επικεφαλής των δράσεων της Ακαδημίας για την πρόληψη τραυματισμών.

«Τα πράγματα είναι χειρότερα εάν, για παράδειγμα, το παιδί σκοντάψει και πέσει έχοντας στην πλάτη του μία πολύ μεγάλη και βαριά τσάντα. Το επιπλέον βάρος μπορεί να κάνει τον τραυματισμό σοβαρότερο», ανέφερε στο Associated Press.

Πώς θα επιλέξετε τη σωστή σχολική τσάντα

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν να επιλέγετε σχολικές τσάντες με δύο φαρδιούς, ενισχυμένους και ρυθμιζόμενους ιμάντες.

Οι ιμάντες πρέπει να είναι αρκετά σφιχτοί ώστε η τσάντα να εφαρμόζει κοντά στο σώμα. Θα πρέπει επίσης να ρυθμίζονται έτσι ώστε το κάτω μέρος της τσάντας να βρίσκεται λίγο πάνω από τη μέση του παιδιού. Μία τσάντα με ζώνη μέσης μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανομή του βάρους.

Οι σχολικές τσάντες με ροδάκια μπορεί να φανούν χρήσιμες, ιδιαίτερα σε παιδιά που έχουν κάποιον τραυματισμό. Όμως, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε σχολεία με σκάλες ή πολυσύχναστους διαδρόμους, καθώς υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος πάνω τους.

Βάλτε στην τσάντα μόνο τα απαραίτητα

Μόλις λάβετε τη λίστα με τα σχολικά είδη που χρειάζονται στην τάξη, ελέγξτε ποια από αυτά πρέπει πράγματι να μεταφέρει το παιδί καθημερινά.

Σύμφωνα με τη Σαμάνθα Νες, καθηγήτρια ιστορίας στο Φοίνιξ, οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να έχουν τα βασικά σχολικά είδη, χωρίς να παρασύρονται από μοντέρνα, διακοσμητικά ή ακριβά προϊόντα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2026 - 02:33
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος
Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος 03 Σεπτεμβρίου 2026
Τι προσπαθεί να σας «πει» ο σκύλος σας όταν ανοιγοκλείνει τα μάτια του 02 Σεπτεμβρίου 2026
Τι προσπαθεί να σας «πει» ο σκύλος σας όταν ανοιγοκλείνει τα μάτια του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς

Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς

Επιχειρείν
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό

Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό

Ευ Ζην
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων

Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων

Επικαιρότητα
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών

Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών

Επικαιρότητα
Παιδικές ασθένειες: Πότε πρέπει να κρατήσω το παιδί στο σπίτι

Παιδικές ασθένειες: Πότε πρέπει να κρατήσω το παιδί στο σπίτι

Επικαιρότητα
Τα ψυχικά τραύματα στην παιδική ηλικία μπορούν να αφήσουν μόνιμες «πληγές» στα κύτταρα του εγκεφάλου

Τα ψυχικά τραύματα στην παιδική ηλικία μπορούν να αφήσουν μόνιμες «πληγές» στα κύτταρα του εγκεφάλου

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ