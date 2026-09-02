Σχολικές τσάντες: Πόσο βάρος μπορεί να κουβαλάει το παιδί σας

Καθώς ξεκινούν οι αγορές για τη νέα σχολική χρονιά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υπερφορτωμένες σχολικές τσάντες μπορεί να επιβαρύνουν το σώμα των παιδιών.

Καθώς αρχίζετε τις αγορές για τη νέα σχολική χρονιά, δείτε πώς θα καταλάβετε αν η τσάντα του παιδιού σας είναι υπερβολικά βαριά και τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε το βάρος της.

Πότε μία σχολική τσάντα θεωρείται υπερβολικά βαριά;

Είτε οι μαθητές μεταφέρουν σχολικά βιβλία είτε ηλεκτρονικές συσκευές είτε και τα δύο, συνήθως έχουν μαζί τους και τετράδια, μπουκάλια νερού, δοχεία φαγητού ή αθλητικά ρούχα. Καθένα από αυτά τα αντικείμενα μπορεί να μη φαίνεται βαρύ από μόνο του, αλλά όλα μαζί μπορούν να επιβαρύνουν άσκοπα το σώμα των παιδιών.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, το βάρος της σχολικής τσάντας δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% έως 15% του σωματικού βάρους του παιδιού, εντούτοις οι συστάσεις αλλάζουν ανάλογα με το παιδί. Κάθε παιδί διαφέρει ως προς το μέγεθος, τη σωματική δύναμη, το στάδιο ανάπτυξης και την καθημερινότητά του. Επομένως, οι γονείς και όσοι έχουν αναλάβει τη φροντίδα του θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του και, κατά κανόνα, να φροντίζουν ώστε η σχολική τσάντα να παραμένει όσο το δυνατόν πιο ελαφριά.

Ακόμα και να μην ξεπερνά το συνιστώμενο βάρος, η τσάντα μπορεί να είναι υπερβολικά βαριά όταν το παιδί γέρνει προς τα εμπρός για να αντέξει το βάρος της ή δυσκολεύεται να περπατήσει. Επίσης, οι ιμάντες της δεν πρέπει να πιέζουν τους ώμους.

Οι τραυματισμοί στην πλάτη είναι σπάνιοι, αλλά μπορούν να συμβούν, ιδιαίτερα εάν ένα παιδί πέσει ενώ κουβαλά μία βαριά σχολική τσάντα, τόνισε η γιατρός Σάντικα Κέντι, επικεφαλής των δράσεων της Ακαδημίας για την πρόληψη τραυματισμών.

«Τα πράγματα είναι χειρότερα εάν, για παράδειγμα, το παιδί σκοντάψει και πέσει έχοντας στην πλάτη του μία πολύ μεγάλη και βαριά τσάντα. Το επιπλέον βάρος μπορεί να κάνει τον τραυματισμό σοβαρότερο», ανέφερε στο Associated Press.

Πώς θα επιλέξετε τη σωστή σχολική τσάντα

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν να επιλέγετε σχολικές τσάντες με δύο φαρδιούς, ενισχυμένους και ρυθμιζόμενους ιμάντες.

Οι ιμάντες πρέπει να είναι αρκετά σφιχτοί ώστε η τσάντα να εφαρμόζει κοντά στο σώμα. Θα πρέπει επίσης να ρυθμίζονται έτσι ώστε το κάτω μέρος της τσάντας να βρίσκεται λίγο πάνω από τη μέση του παιδιού. Μία τσάντα με ζώνη μέσης μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανομή του βάρους.

Οι σχολικές τσάντες με ροδάκια μπορεί να φανούν χρήσιμες, ιδιαίτερα σε παιδιά που έχουν κάποιον τραυματισμό. Όμως, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε σχολεία με σκάλες ή πολυσύχναστους διαδρόμους, καθώς υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος πάνω τους.

Βάλτε στην τσάντα μόνο τα απαραίτητα

Μόλις λάβετε τη λίστα με τα σχολικά είδη που χρειάζονται στην τάξη, ελέγξτε ποια από αυτά πρέπει πράγματι να μεταφέρει το παιδί καθημερινά.

Σύμφωνα με τη Σαμάνθα Νες, καθηγήτρια ιστορίας στο Φοίνιξ, οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να έχουν τα βασικά σχολικά είδη, χωρίς να παρασύρονται από μοντέρνα, διακοσμητικά ή ακριβά προϊόντα.