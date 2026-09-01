Πώς να αντιμετωπίσετε τη μελαγχολία μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές – 4 tips

Το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και η επιστροφή στη ρουτίνα της καθημερινότητας συνήθως προκαλούν μελαγχολία.

Η επιστροφή στο σπίτι και το γραφείο μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι ότι πιο εύκολο. Η προσπάθεια προσαρμογής στη ρουτίνα της καθημερινότητας μετά από μερικές ημέρες ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης μπορεί να είναι … «επώδυνη», προκαλώντας επιπτώσεις στην ψυχολογία μας.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να κάνετε αυτή τη μετάβαση λίγο πιο εύκολη.

1. Βάλτε πρόγραμμα και αρχίστε με μικρές υποχρεώσεις

Η σύμβουλος καριέρας Sarah Robinson λέει ότι είναι καλύτερα να «επιστρέψει κάποιος με χαλαρό ρυθμό στην εργασία του» ξεκινώντας με μικρές, διαχειρίσιμες εργασίες και «γρήγορα αποτελέσματα», σύμφωνα με το BBC. Η ειδικός τονίζει ότι η διαχείριση δύσκολων projects μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές μπορεί να μην έχει θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα, η πρώτη ημέρα στη δουλειά θα μπορούσε να είναι «αφιερωμένη» στον έλεγχο των emails και όχι σε «μαραθώνια» meetings.

2. Παραμείνετε τουρίστες αλλά … μέσα στο σπίτι

Η σύμβουλος Susan Carr επισημαίνει ότι «αξίζει να θυμάστε τις ευχάριστες στιγμές στις διακοπές και αν υπάρχει τρόπος να ενσωματώσετε κάποιες από τις καλοκαιρινές σας δραστηριότητες στην καθημερινότητά σας». Σύμφωνα με την ίδια μπορεί να μην είναι εφικτό να ξεκουράζεστε λιγάκι κάθε μεσημέρι αλλά σίγουρα είναι πιο εύκολο να προσπαθήσετε να φτιάξετε ένα πιάτο, το οποίο δοκιμάσατε στις διακοπές σας και σας άρεσε. Επίσης, μπορείτε να κάνετε τον τουρίστα στην πόλη σας με επισκέψεις σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους.

3. Σκεφτείτε τι είναι αυτό που σας προκαλεί μελαγχολία

Αντί να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε την μελαγχολία σας μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, σκεφθείτε ποια είναι η πραγματική αιτία που την προκαλεί.

4. Προγραμματίστε τις επόμενες διακοπές σας και δημιουργήστε μια «γλυκιά προσμονή»

Η προσμονή για τις διακοπές παίζει βασικό ρόλο, σημειώνει ο Dr Mark Williamson, διευθύνων σύμβουλος του φιλανθρωπικού οργανισμού Action for Happiness. Ακόμα και το είδος των διακοπών ή η διάρκεια μπορεί να κάνει τη διαφορά στη συνολική επίδραση στην ψυχολογία, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Williamson, λέει επίσης ότι σύμφωνα με έρευνες οι σωματικά δραστήριες διακοπές μπορεί να είναι καλύτερες για την ευεξία από το να ξαπλώνετε απλώς δίπλα στην πισίνα. «Αν συμπεριλάβετε λίγο περπάτημα, ποδηλασία, κολύμπι, εξερεύνηση, είναι πιο πιθανό να επιστρέψετε ανανεωμένοι», προσθέτει.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η διάρκεια του επόμενου διαλείμματός σας, τονίζει. «Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι τα μικρότερα αλλά πιο τακτικά διαλείμματα από την καθημερινότητα φέρνουν περισσότερα οφέλη για την ευεξία».