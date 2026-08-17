Διαταραχές στον ύπνο - Τα συμπτώματα που χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση

Ο ύπνος αποτελεί βασικό δείκτη της συνολικής υγείας σας και γιαυτό χρειάζεται προσοχή.

Το άγχος, η καθημερινή πίεση, οι θόρυβοι από το περιβάλλον ή ακόμη και ένας σύντροφος που... σας αρπάζει την κουβέρτα μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο σας. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου, συχνά χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι πίσω από αυτά μπορεί να κρύβεται μια αδιάγνωστη διαταραχή ή κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

Πολλές φορές, τα συμπτώματα εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εσείς μπορεί να μη θυμάστε τίποτα το επόμενο πρωί, αλλά να ξυπνάτε εξαντλημένοι, με πονοκέφαλο ή αίσθημα κόπωσης, αποδίδοντας λανθασμένα την κατάστασή σας σε μια δύσκολη ημέρα, στην έλλειψη καφέ ή στο στρες.

Αν παρατηρείτε κάποιο από τα παρακάτω σημάδια, ή ακόμη περισσότερο, αν εμφανίζονται περισσότερα από ένα, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή έναν ειδικό στην ιατρική του ύπνου.

Ξυπνάτε λαχανιασμένοι ή νιώθετε ότι σας κόβεται η ανάσα

Η απότομη αφύπνιση με αίσθημα ασφυξίας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της υπνικής άπνοιας, μιας διαταραχής κατά την οποία η αναπνοή σταματά και επανέρχεται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Συχνά συνοδεύεται από:

έντονο ροχαλητό,

επεισόδια πνιγμού ή «ρουφήγματος» αέρα,

ξηροστομία το πρωί,

πρωινούς πονοκεφάλους.

Ωστόσο, η δυσκολία στην αναπνοή μπορεί να οφείλεται και σε άλλες αιτίες, όπως:

οπισθορρινική καταρροή , όταν βλέννες συγκεντρώνονται στο πίσω μέρος του λαιμού και δυσκολεύουν τη δίοδο του αέρα,

, όταν βλέννες συγκεντρώνονται στο πίσω μέρος του λαιμού και δυσκολεύουν τη δίοδο του αέρα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, όπου τα όξινα υγρά του στομάχου ανεβαίνουν προς τον οισοφάγο, προκαλώντας αίσθημα πνιγμού ή ξινή γεύση στο στόμα.

Σε ήπιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσουν η σωστή ενυδάτωση, οι ρινικές πλύσεις με φυσιολογικό ορό, η χρήση αποχρεμπτικών ή αντιόξινων και ο ύπνος στο αριστερό πλευρό ή με το κεφάλι ελαφρώς ανυψωμένο. Αν όμως τα συμπτώματα επιμένουν, απαιτείται ιατρική αξιολόγηση.

Ροχαλίζετε έντονα

Το ροχαλητό δεν είναι πάντα αθώο.

Προκαλείται όταν οι ιστοί του φάρυγγα ή της μύτης δονούνται λόγω στένωσης του αεραγωγού. Αν συνοδεύεται από διακοπές της αναπνοής, έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ξηροστομία το πρωί, μπορεί να υποδηλώνει υπνική άπνοια.

Άλλες πιθανές αιτίες είναι:

αλλεργίες,

κρυολόγημα,

αυξημένο σωματικό βάρος,

ρινική συμφόρηση.

Η διάγνωση γίνεται συνήθως με μελέτη ύπνου. Αν δεν υπάρχει υπνική άπνοια, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αλλαγή στάσης ύπνου, ανύψωση του κεφαλιού του κρεβατιού, ρινικά σπρέι, ειδικές ρινικές ταινίες ή στοματικούς νάρθηκες.

Υπνοβατείτε

Η υπνοβασία αποτελεί μια μορφή παραϋπνίας, δηλαδή μιας μη φυσιολογικής συμπεριφοράς που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Συνήθως εκδηλώνεται στα βαθύτερα στάδια του μη REM ύπνου και μπορεί να προκληθεί από:

έλλειψη ύπνου,

έντονο στρες,

άγχος,

πυρετό,

κατανάλωση αλκοόλ,

ορισμένα υπνωτικά ή ψυχιατρικά φάρμακα.

Η αντιμετώπιση επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την αποφυγή των παραγόντων που την προκαλούν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται εξειδικευμένη μελέτη ύπνου.

Μιλάτε στον ύπνο σας

Η ομιλία κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι αρκετά συχνή και συνήθως δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Παρ' όλα αυτά, όταν εμφανίζεται συχνά ή συνοδεύεται από υπνοβασία ή έντονους εφιάλτες, μπορεί να σχετίζεται με:

έντονο συναισθηματικό στρες,

πυρετό,

κατάχρηση ουσιών,

ψυχικές διαταραχές,

ορισμένα αντικαταθλιπτικά φάρμακα.

Αν η συμπεριφορά αυτή είναι νέα ή ιδιαίτερα έντονη, αξίζει να αξιολογηθεί από ειδικό.

Βλέπετε συχνά εφιάλτες

Οι περιστασιακοί εφιάλτες είναι φυσιολογικοί. Όταν όμως επαναλαμβάνονται συστηματικά και επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου ή της καθημερινότητάς σας, χρειάζονται διερεύνηση.

Συχνότερες αιτίες είναι:

άγχος,

κατάθλιψη,

μετατραυματικό στρες (PTSD),

διαταραχές του προγράμματος ύπνου,

ορισμένα φάρμακα.

Οι χρόνιοι εφιάλτες έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ψυχικών αλλά και σωματικών προβλημάτων υγείας. Υπάρχουν, ωστόσο, αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η θεραπεία επανεπεξεργασίας εικόνων (Imagery Rehearsal Therapy), ιδιαίτερα σε άτομα με PTSD.

Ξυπνάτε συχνά για να ουρήσετε

Η νυκτουρία γίνεται συχνότερη με την ηλικία, όμως δεν πρέπει να θεωρείται πάντα φυσιολογική.

Μπορεί να οφείλεται σε:

υπερβολική κατανάλωση υγρών πριν τον ύπνο,

ουρολοίμωξη,

σακχαρώδη διαβήτη,

υπερπλασία προστάτη,

χρόνια νεφρική νόσο,

υπερδραστήρια κύστη.

Αν σηκώνεστε πολλές φορές κάθε βράδυ, καταγράψτε για λίγες ημέρες πόσα υγρά καταναλώνετε, πόσο συχνά ουρείτε και αν υπάρχουν συνοδά συμπτώματα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τον γιατρό σας.

Τρίζετε τα δόντια σας

Ο βρουξισμός είναι μια διαταραχή κατά την οποία σφίγγετε ή τρίζετε τα δόντια σας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Μπορεί να προκαλεί:

πόνο στη γνάθο,

πονοκέφαλο,

φθορά των δοντιών,

χαλάρωση των δοντιών.

Συχνά συνδέεται με το άγχος, αλλά μπορεί επίσης να σχετίζεται με προβλήματα στη σύγκλειση των δοντιών ή ακόμη και με υπνική άπνοια. Ο οδοντίατρος μπορεί να εντοπίσει τα σημάδια του βρουξισμού και να σας προτείνει ειδικό νάρθηκα προστασίας.

Κοιμάστε αμέσως μόλις ξαπλώσετε

Το να αποκοιμιέστε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε... εξαιρετικό ύπνο. Αν κοιμάστε λιγότερο από τις συνιστώμενες 7–9 ώρες και «σβήνετε» μόλις ακουμπήσετε το κεφάλι στο μαξιλάρι, είναι πιθανό ο οργανισμός σας να σας δείχνει ότι έχει στερηθεί ύπνο.

Άλλα σημάδια είναι:

υπνηλία μέσα στην ημέρα,

δυσκολία συγκέντρωσης,

ευερεθιστότητα,

αποκοιμιέστε εύκολα βλέποντας τηλεόραση ή ακόμη και κατά την οδήγηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για υπνική άπνοια ή για ναρκοληψία, μια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί αιφνίδιες «επιθέσεις ύπνου».

Τρώτε κατά τη διάρκεια του ύπνου σας

Η διαταραχή νυχτερινής λήψης τροφής στον ύπνο (Sleep-Related Eating Disorder) χαρακτηρίζεται από επεισόδια κατανάλωσης φαγητού ενώ κοιμάστε, χωρίς να έχετε επίγνωση των πράξεών σας.

Μπορεί να σχετίζεται με:

υπνωτικά φάρμακα,

σύνδρομο ανήσυχων ποδιών,

άλλες διαταραχές ύπνου.

Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους, καθώς μπορεί να τραυματιστείτε στην προσπάθειά σας να ετοιμάσετε φαγητό ή ακόμη και να καταναλώσετε ακατάλληλες ουσίες.

Ο ειδικός μπορεί να προτείνει αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και πρακτικά μέτρα ασφαλείας μέσα στο σπίτι.

Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε την ποιότητα του ύπνου σας

Αν ζείτε μόνοι, είναι πιθανό να μην γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται μόνο ότι ξυπνούν κουρασμένοι, χωρίς να γνωρίζουν την αιτία.

Σήμερα υπάρχουν διάφορες συσκευές παρακολούθησης ύπνου που μπορούν να σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, όπως:

φορετές συσκευές (wearables) που καταγράφουν καρδιακό ρυθμό, αναπνοή και κινήσεις,

που καταγράφουν καρδιακό ρυθμό, αναπνοή και κινήσεις, συσκευές δίπλα στο κρεβάτι , οι οποίες παρακολουθούν την αναπνοή, τις κινήσεις και τις συνθήκες του δωματίου,

, οι οποίες παρακολουθούν την αναπνοή, τις κινήσεις και τις συνθήκες του δωματίου, αισθητήρες κάτω από το στρώμα, που καταγράφουν κινήσεις, καρδιακό ρυθμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θερμοκρασία και υγρασία.

Αν συγκεντρώσετε δεδομένα για δύο έως τρεις εβδομάδες, μπορείτε να τα δείξετε στον γιατρό σας. Αν και αυτές οι συσκευές δεν μπορούν να θέσουν επίσημη διάγνωση, αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και να αποφασιστεί αν χρειάζονται περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις.