Μπορεί το μπρόκολο να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου;

Γιατί το μπρόκολο αποτελεί το λαχανικό που μελετούν οι επιστήμονες για τον πιθανό του ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου;

Το μπρόκολο αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο θρεπτικές επιλογές που μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας. Πλούσιο σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, έχει πλέον τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για έναν ακόμη λόγο: μια φυσική ουσία που περιέχει, τη σουλφοραφάνη, η οποία μελετάται για την πιθανή συμβολή της στην πρόληψη του καρκίνου.

Μια νέα συστηματική ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Discover Oncology, συγκέντρωσε τα ευρήματα 35 ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2024, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η σουλφοραφάνη μπορεί να επηρεάζει μηχανισμούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου. Αν και τα μέχρι σήμερα δεδομένα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς αποδείξεις πως η κατανάλωση μπρόκολου μπορεί από μόνη της να προλάβει ή να θεραπεύσει τον καρκίνο.

Τι είναι η σουλφοραφάνη;

Η σουλφοραφάνη είναι μια φυσική φυτοχημική ένωση που δημιουργείται όταν κόβετε, ψιλοκόβετε, μασάτε ή συνθλίβετε σταυρανθή λαχανικά, όπως:

μπρόκολο,

λαχανάκια Βρυξελλών,

λάχανο,

κουνουπίδι.

Τα λαχανικά αυτά περιέχουν φυσικά μια ουσία που ονομάζεται γλυκοραφανίνη. Όταν ο φυτικός ιστός καταστρέφεται, η γλυκοραφανίνη έρχεται σε επαφή με το ένζυμο μυροσινάση, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται η σουλφοραφάνη.

Αυτή ακριβώς η ένωση βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς φαίνεται πως μπορεί να επηρεάζει σημαντικούς κυτταρικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την υγεία.

Πώς μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του οργανισμού;

Ένα από τα σημαντικότερα πεδία μελέτης αφορά την επιγενετική, δηλαδή τους μηχανισμούς που καθορίζουν ποια γονίδια «ενεργοποιούνται» και ποια «απενεργοποιούνται», χωρίς να αλλάζει το ίδιο το DNA.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η σουλφοραφάνη φαίνεται ότι μπορεί να:

επηρεάζει ένζυμα που ρυθμίζουν τη λειτουργία των γονιδίων,

συμβάλλει στην επιδιόρθωση του DNA,

υποστηρίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη και ανανέωση των κυττάρων,

ενισχύει τους μηχανισμούς που οδηγούν στην καταστροφή κατεστραμμένων ή μη φυσιολογικών κυττάρων.

Οι ερευνητές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ορισμένα γονίδια που φυσιολογικά προστατεύουν από την ανάπτυξη όγκων μπορεί να «σιωπούν» κατά τη διαδικασία δημιουργίας καρκινικών κυττάρων. Η σουλφοραφάνη φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει σε λειτουργία ορισμένα από αυτά τα προστατευτικά γονίδια.

Παράλληλα, ενδέχεται να επηρεάζει και τα microRNAs, μικροσκοπικά μόρια που συμμετέχουν στον έλεγχο της κυτταρικής ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού.

Τι δείχνουν μέχρι σήμερα οι έρευνες;

Παρότι τα ευρήματα είναι πολλά υποσχόμενα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία τους.

Η συστηματική ανασκόπηση περιλάμβανε:

εργαστηριακές μελέτες,

πειράματα σε ζώα,

έρευνες με φύτρα μπρόκολου,

μελέτες που χρησιμοποίησαν καθαρή σουλφοραφάνη ή συνδυασμούς της με άλλες ουσίες.

Επειδή οι μελέτες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ποσότητα μπρόκολου που θα πρέπει να καταναλώνετε ή τη συχνότητα με την οποία θα μπορούσε να προσφέρει κάποιο προστατευτικό όφελος.

Επιπλέον, μεγάλο μέρος των διαθέσιμων στοιχείων προέρχεται από εργαστηριακά μοντέλα και όχι από μεγάλες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους. Επομένως, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η σουλφοραφάνη προλα προλαμβάνει ή θεραπεύει τον καρκίνο στους ανθρώπους.

Το μπρόκολο δεν αποτελεί «θεραπεία»

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι σωστό να λέμε πως το μπρόκολο «καταπολεμά» τον καρκίνο.

Η πιο ακριβής διατύπωση είναι ότι περιέχει θρεπτικά συστατικά και βιοδραστικές ενώσεις που ενδέχεται να ενισχύουν τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού απέναντι σε διεργασίες που σχετίζονται με την εμφάνιση της νόσου.

Με άλλα λόγια, το μπρόκολο αποτελεί μέρος μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής και όχι ένα «θαυματουργό» τρόφιμο που μπορεί από μόνο του να προστατεύσει από τον καρκίνο.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το καταναλώνετε;

Οι διατροφολόγοι συνιστούν να προτιμάτε το ολόκληρο λαχανικό και όχι συμπληρώματα που περιέχουν απομονωμένη σουλφοραφάνη.

Το μπρόκολο προσφέρει έναν συνδυασμό:

φυτικών ινών,

βιταμινών,

μετάλλων,

αντιοξειδωτικών,

φυτοχημικών ουσιών,

που συνεργάζονται μεταξύ τους και προσφέρουν πολύ περισσότερα οφέλη από μία μεμονωμένη ουσία.

Όσον αφορά τον τρόπο μαγειρέματος, η ελαφριά επεξεργασία στον ατμό θεωρείται η καλύτερη επιλογή για τη διατήρηση της μυροσινάσης, του ενζύμου που είναι απαραίτητο για τον σχηματισμό της σουλφοραφάνης. Αντίθετα, το έντονο βράσιμο ή το παρατεταμένο ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσει σημαντικά τη δραστικότητα του ενζύμου.

Τι ισχύει για το κατεψυγμένο μπρόκολο;

Το κατεψυγμένο μπρόκολο εξακολουθεί να αποτελεί μια εξαιρετικά θρεπτική επιλογή. Ωστόσο, λόγω της διαδικασίας ζεματίσματος (blanching) πριν από την κατάψυξη, μέρος της μυροσινάσης καταστρέφεται, γεγονός που μειώνει τον σχηματισμό σουλφοραφάνης.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι μπορείτε να ενισχύσετε ξανά τη δημιουργία της ουσίας προσθέτοντας μετά το μαγείρεμα λίγη σκόνη μουστάρδας ή φρέσκο ραπανάκι, καθώς περιέχουν επίσης το απαραίτητο ένζυμο.

Υπάρχουν προφυλάξεις;

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η συστηματική κατανάλωση μπρόκολου είναι απολύτως ασφαλής.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται προσοχή:

Αν λαμβάνετε αντιπηκτικά φάρμακα (όπως βαρφαρίνη), καλό είναι να διατηρείτε σταθερή την πρόσληψη βιταμίνης Κ και να μην αυξομειώνετε απότομα την ποσότητα μπρόκολου στη διατροφή σας.

Εάν αντιμετωπίζετε ευαισθησίες του πεπτικού συστήματος, το μπρόκολο μπορεί να προκαλέσει αέρια ή φούσκωμα. Σε αυτή την περίπτωση, προτιμήστε να το καταναλώνετε μαγειρεμένο και σε μικρότερες ποσότητες.

Και άλλα σημαντικά οφέλη για την υγεία

Πέρα από την πιθανή συμβολή του στην πρόληψη του καρκίνου, το μπρόκολο αποτελεί εξαιρετική πηγή:

φυτικών ινών,

βιταμίνης C,

βιταμίνης Κ,

φυλλικού οξέος,

καλίου.

Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν συχνότερα μπρόκολο και γενικότερα σταυρανθή λαχανικά εμφανίζουν μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα. Βέβαια, οι μελέτες αυτές δείχνουν συσχέτιση και όχι σχέση αιτίου-αποτελέσματος.

Παράλληλα, η σουλφοραφάνη μελετάται και για πιθανές ευεργετικές δράσεις:

στη ρύθμιση του σακχάρου του αίματος,

στην υγεία του εντέρου,

στην αποκατάσταση των μυών μετά την άσκηση,

στην προστασία του νευρικού συστήματος,

στην αντιμετώπιση ορισμένων μικροοργανισμών.

Ωστόσο, και σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους ώστε να επιβεβαιωθούν τα μέχρι σήμερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Το μπρόκολο αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο ωφέλιμες τροφές που μπορείτε να εντάξετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο. Η σουλφοραφάνη που περιέχει παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάζει σημαντικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το μπρόκολο προλαμβάνει ή θεραπεύει τον καρκίνο. Η καλύτερη στρατηγική για την υγεία σας παραμένει μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε ποικιλία λαχανικών, σε συνδυασμό με έναν συνολικά υγιεινό τρόπο ζωής.