Καρκίνος στο πάγκρεας: Τα 7 προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να σας διαφύγουν

Το πάγκρεας βρίσκεται πίσω από το στομάχι και βοηθά τόσο στην πέψη όσο και στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος: συχνά αναπτύσσεται χωρίς να δίνει συμπτώματα στην αρχή, εξαπλώνεται γρήγορα και δημιουργεί ένα πυκνό φράγμα που δυσκολεύει τη δράση των θεραπειών. Περίπου τρεις στους τέσσερις ασθενείς πεθαίνουν μέσα στον πρώτο χρόνο από τη διάγνωση.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τη γιατρό Philippa Kaye, υπάρχουν πρώιμα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοείτε. Όπως εξήγησε, συνήθως δεν πρόκειται για «κάποιο έντονο σύμπτωμα», αλλά για μια αλλαγή που σας κάνει να αισθάνεστε ότι κάτι στην υγεία σας «ξαφνικά δεν βγάζει νόημα».

Σε άρθρο της στην Daily Mail, η γιατρός περιέγραψε τις περιπτώσεις δύο ασθενών. Ο πρώτος διαγνώστηκε ξαφνικά με καρκίνο του παγκρέατος σταδίου 4 και πέθανε λίγους μήνες αργότερα. Ο δεύτερος είχε εμφανίσει διαβήτη τύπου 2.

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι «εξαιρετικά συχνός», όπως ανέφερε η δρ Kaye. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε τα χαρακτηριστικά που θα περίμενε να δει σε ένα άτομο που εμφανίζει τη νόσο: δεν ήταν υπέρβαρος, δεν είχε οικογενειακό ιστορικό διαβήτη και, επιπλέον, έχανε βάρος.

Αυτός ο συνδυασμός την προβλημάτισε και οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι ο ασθενής είχε καρκίνο του παγκρέατος.

Η δρ Kaye ελπίζει ότι η εμπειρία της θα βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να προσέχουν τις ξαφνικές αλλαγές στην υγεία τους. Ακόμη κι αν αρχικά φαίνονται ασήμαντες, αξίζει να τις συζητήσετε με τον γιατρό σας.

7 πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια του καρκίνου του παγκρέατος

1. Ξαφνική εμφάνιση διαβήτη

Αν εμφανίσετε διαβήτη τύπου 2, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχετε καρκίνο. Όταν όμως ο διαβήτης εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία, χωρίς παράγοντες κινδύνου όπως το αυξημένο βάρος ή το οικογενειακό ιστορικό, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

2. Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Η ξαφνική εμφάνιση διαβήτη σε συνδυασμό με απρόσμενη απώλεια βάρους είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ο διαβήτης τύπου 2 εμφανίζεται συχνά σε άτομα με αυξημένο βάρος ή παχυσαρκία. Η απώλεια βάρους μπορεί επίσης να δείχνει ότι το σάκχαρο δεν είναι καλά ρυθμισμένο.

3. Αλλαγές στο σάκχαρο

Όταν ο διαβήτης συνδέεται με καρκίνο του παγκρέατος, μπορεί να εξελίσσεται διαφορετικά: το σάκχαρο ανεβαίνει γρήγορα και είναι δύσκολο να ρυθμιστεί. Μπορεί μάλιστα να συνεχίσει να αυξάνεται παρά τη θεραπεία.

4. Αλλαγές στις κενώσεις

Αν παρατηρήσετε μια αλλαγή στις κενώσεις σας που επιμένει, ενημερώστε τον γιατρό σας. Το πάγκρεας βοηθά στην πέψη των τροφών και, όταν ένας όγκος διαταράσσει αυτή τη λειτουργία, τα κόπρανα μπορεί να γίνουν λιπαρά, ανοιχτόχρωμα και δύσοσμα. Μπορεί επίσης να επιπλέουν στο νερό της λεκάνης.

5. Πιο σκούρα ούρα

Μια ακόμη αλλαγή που μπορεί να παρατηρήσετε είναι ότι τα ούρα σας γίνονται αισθητά πιο σκούρα. Έρευνα που εξέτασε συμπτώματα ασθενών στην πρωτοβάθμια φροντίδα έδειξε ότι αυτό μπορεί να συμβεί μήνες πριν από τη διάγνωση.

6. Πόνος στην πλάτη

Ο πόνος στην πλάτη είναι πολύ συχνός, αλλά στην περίπτωση αυτή μπορεί να έχει ένα χαρακτηριστικό μοτίβο. Σύμφωνα με τη δρ Kaye, μπορεί να ξεκινά ψηλά στην κοιλιά και να φτάνει μέχρι την πλάτη. Ορισμένοι ασθενείς έχουν παρατηρήσει ότι χειροτερεύει μετά το φαγητό ή όταν ξαπλώνουν ανάσκελα.

7. Ίκτερος

Ίκτερος σημαίνει ότι το δέρμα ή το λευκό μέρος των ματιών κιτρινίζει. Ο καρκίνος του παγκρέατος μπορεί να προκαλέσει ίκτερο αν φράξει τον κοινό χοληδόχο πόρο, εμποδίζοντας τη φυσιολογική ροή της χολής από το ήπαρ προς το λεπτό έντερο.

Κανένα από τα παραπάνω συμπτώματα δεν σημαίνει από μόνο του ότι έχετε καρκίνο του παγκρέατος. Αν όμως παρατηρήσετε μια απρόσμενη αλλαγή στην υγεία σας, η οποία επιμένει ή δεν έχει προφανή εξήγηση, μην την αγνοήσετε. Μιλήστε με τον γιατρό σας.