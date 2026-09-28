Εγκαινιάστηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πετρούπολης

Τα εγκαίνια του νέου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ) Πετρούπολης πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πετρούπολη η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του δημάρχου Πετρούπολης Βαγγέλη Σίμου.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο πνοής που αναβαθμίζει ριζικά το επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και απαντά έμπρακτα σε ένα αίτημα ετών των κατοίκων της περιοχής. Στα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης, παρέστησαν επίσης και εκπρόσωποι του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου της βουλευτού Β2 Αθηνών Μαρίας Συρεγγέλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, Χαράλαμπος Αλεξανδράτος και η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Αθανασία Παπασπύρου.

Η δημιουργία του ΠΠΙ Πετρούπολης αποτελεί ακόμα μια δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που γίνεται πράξη. Με τη νέα αυτή δομή, η ποιοτική υγειονομική φροντίδα έρχεται δίπλα στον πολίτη, καταργώντας τις αποστάσεις και διασφαλίζοντας άμεση, δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πετρούπολης δεν είναι ένας απλός χώρος εξετάσεων, αλλά ένα ολοκληρωμένο, πολυδύναμο κέντρο φροντίδας με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που καθίσταται πλέον το βασικό σημείο αναφοράς για την καθημερινή υγεία των κατοίκων.

Η στελέχωση της νέας δομής περιλαμβάνει:

● 2 Ιατρούς ΕΣΥ Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής

● 2 Ιατρούς ΕΣΥ Καρδιολογίας

● 1 Ιατρό ΕΣΥ Παιδιατρικής

● 1 Επικουρικό Οδοντίατρο

● 3 Νοσηλευτές & 1 Βοηθό Νοσηλευτή

● 1 Επισκέπτη Υγείας

● 1 Μαία

● Πλήρες διοικητικό προσωπικό, καθώς και προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας

Για τη διασφάλιση των υψηλότερων προδιαγραφών φροντίδας, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Ενώ παράλληλα διαθέτει και σύγχρονο εξοπλισμό εξυπηρετώντας ακόμα και περιπτώσεις ασθενών που χρειάζεται να κάνουν εξετάσεις για οξέα νοσήματα όπως πχ τροπονίνη.

«Θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά τη νοοτροπία χρόνων»

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπογράμμισε τη βαθιά ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της νέας δομής: «Για εμάς στο Υπουργείο Υγείας, η φροντίδα των συνανθρώπων μας ξεκινά εκεί όπου ζει και εργάζεται καθημερινά. Ξεκινά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα.

Θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά τη νοοτροπία χρόνων. Να περάσουμε από ένα σύστημα όπου ο πολίτης τρέχει να βρει γιατρό μόνο όταν ξεσπάσει ένα πρόβλημα υγείας, σε ένα ΕΣΥ που βρίσκεται δίπλα του, τον αγκαλιάζει, τον προστατεύει και τον στηρίζει έγκαιρα, στην ίδια του τη γειτονιά. Αυτός είναι ο πυρήνας της μεγάλης αλλαγής που υλοποιούμε, ισχυρή πρόληψη, προσβάσιμη Πρωτοβάθμια Φροντίδα και υπηρεσίες υγείας που φτάνουν στον κάθε πολίτη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ενισχύουμε τις δομές μας με βασικές ειδικότητες και υπηρεσίες που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Εκτός των άλλων ειδικά για τη στοματική υγεία, προχωράμε στον σχεδιασμό ενός νέου τοπικού δικτύου στην Αττική, που θα συνδέει τα οδοντιατρεία των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας (Οδοντιατρικό Κέντρο Λένορμαν), ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε δωρεάν προσθετικές εργασίες. Γιατί η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής υγείας και η πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες δεν μπορεί να εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα κάθε οικογένειας.

Παράλληλα, ενισχύουμε τη διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με τις Κινητές Ομάδες Υγείας, ώστε το σύστημα να μπορεί να φτάνει ακόμη πιο κοντά σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Με ένα τηλεφώνημα στο 1135, οι Κινητές Ομάδες Υγείας μπορούν να φτάσουν στο σπίτι ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και άλλων πολιτών, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες και εξειδικευμένες εξετάσεις. Γιατί ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, να πηγαίνουμε εμείς στον πολίτη και όχι να περιμένουμε τον πολίτη να έρθει στο σύστημα υγείας.

Για εμάς, η ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία δεν υπήρξε και δεν θα μείνει ποτέ ένα κενό σύνθημα. Είναι η καθημερινή μας μέριμνα, οι άνθρωποί μας, οι σύγχρονες δομές. Συνεχίζουμε με σταθερό πλάνο και συνέπεια να ενισχύουμε το ΕΣΥ, ώστε κάθε οικογένεια, κάθε ηλικιωμένος, κάθε συμπολίτης μας να νιώθει την ασφάλεια ότι έχει ποιοτική φροντίδα δίπλα στο σπίτι του, τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζεται.

Και σήμερα, εδώ στην Πετρούπολη, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα φροντίδας προς αυτή την κατεύθυνση. Η λειτουργία του ΠΠΙ Πετρούπολης αποτελεί έναν ακόμα κρίσιμο κρίκο, σε μια σειρά συντονισμένων παρεμβάσεων, για την ουσιαστική ενίσχυση της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής.

Για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, η ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία αποδεικνύεται με πράξεις, συγκεκριμένες δομές και στελέχωση. Με σχέδιο, συνέπεια και ουσιαστικές επενδύσεις, η Δυτική Αθήνα αποκτά τις δημόσιες υποδομές που της αξίζουν, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης απολαμβάνει ποιοτική υγειονομική φροντίδα δίπλα στο σπίτι του».