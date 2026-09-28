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Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΜedWatch ξεκίνησε και στη Θεσσαλονίκη και έχει βγάλει ευρήματα»

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΜedWatch ξεκίνησε και στη Θεσσαλονίκη και έχει βγάλει ευρήματα»
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 12:50
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Τι τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του για το «ΜedWatch».

Στους ελέγχους του MedWatch και την Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας την επικαιρότητα ανέφερε τα παρακάτω:

Για τους ελέγχους του MedWatch και την Μαρία Καρυστιανού

«Το «ΜedWatch» ξεκίνησε και στη Θεσσαλονίκη και έχει βγάλει ευρήματα. Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη. Θα ελεγχθεί όπως θα ελεγχθούν όλοι. Όχι εκδικητικά. Οι συνάδελφοί της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ένα παιδί ή όχι. Εμείς φτιάξαμε μια πλατφόρμα που όλοι όσοι λένε διάφορα που δεν ταιριάζουν με τον κώδικα δεοντολογίας και την επιστήμη, τους εντοπίζει και πράγματι εντόπισε και την κυρία Καρυστιανού».

Για τις δηλώσεις του Ηλία Μόσιαλου στο «Politico»

«Στην προσπάθειά του ο κύριος Μόσιαλος να κάνει μια δήλωση για να πλήξει την Κυβέρνηση και εμένα, τι είπε; Είπε ότι ενώ το 2011 κάναμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και πρωτοπορούσαμε στα ψηφιακά έργα σε όλη την Ευρώπη, μετά δεν συνεχίστηκαν και έμειναν ημιτελή. Το MyΗealth app που έχετε στο κινητό σας, ο κ. Μόσιαλος το έχει κάνει ή εμείς; Ο Γιώργος Παπανδρέου το έκανε ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Δεν υπάρχει σήμερα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει περισσότερα ψηφιακά εργαλεία για την υγεία από την Ελλάδα».

Για το αν υπάρχουν φαινόμενα αλαζονείας στην Κυβέρνηση

«Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας και είναι άδικη αυτή η εικόνα για την Κυβέρνηση. Σχολιάζουν όλοι με ευκολία από τον καναπέ, αλλά όταν είσαι στην τηλεόραση μπορεί να σου ξεφύγει κι ένας πόντος. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα και πρέπει να τους βοηθήσουμε, αλλά η γενική εικόνα της Ελλάδος είναι μια εικόνα κοινωνικής καταστροφής; Αν πει ένας βουλευτής που αντιπολιτεύεται ότι η Ελλάδα έχει εικόνα κοινωνικής καταστροφής, αυτό δεν είναι αντιπολιτευτική αλαζονεία;».

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 12:55
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