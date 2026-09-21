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Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα βάλουμε το MedWatch και στη Θεσσαλονίκη»

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα βάλουμε το MedWatch και στη Θεσσαλονίκη»
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 13:29
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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σε δηλώσεις του ότι θα ελεγχθεί και η κυρία Καρυστιανού.

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, στο OPEN, αναφέρθηκε εκ νέου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τα λάθη των γιατρών στο ιατρείο του Κολωνακίου. Όσον αφορά το MedWatch, είπε ότι «θα το βάλουμε και στη Θεσσαλονίκη», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η κυρία Καρυστιανού έχει άδεια για τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια για την Αθήνα. Θα ελεγχθεί και αυτή, όπως όλοι οι άλλοι».

Ακολουθούν αναλυτικά όλα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Για την ευθύνη των κατηγορούμενων γιατρών στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη:

«H ευθύνη τους δεν είναι μόνο ότι είχαν ένα μηχάνημα που δεν έπρεπε να έχουν στο συγκεκριμένο χώρο, χωρίς τις αναγκαίες ιατρικές ειδικότητες, αλλά και η διαχείριση που έκαναν, ήταν όλη λάθος. Άργησαν να φωνάξουν το ΕΚΑΒ, δεν έβαλαν σωστά την αδρεναλίνη, δεν ήξεραν πως να δουλέψουν τον απινιδωτή, δεν ήξεραν πως να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, δεν συνόδεψε κανένας τον ασθενή με το ασθενοφόρο. Τα έχουν κάνει όλα στραβά».

Για την αρμοδιότητα ελέγχου των ιατρείων:

«Οι μηχανικοί ελέγχουν τους μηχανικούς, οι δικηγόροι ελέγχουν τους δικηγόρους, οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς. Όλοι οι επιστημονικοί Σύλλογοι, πειθαρχικά ελέγχονται από τους οικείους Συλλόγους. Ακόμα και αν πήγαινε η αστυνομία στην Καρνεάδου, δεν θα ήταν σε θέση να καταλάβει αν είναι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Η λογική ότι πάνε οι γιατροί είναι γιατί ένας γιατρός μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό το μηχάνημα, ενώ αν πάει ένας δημόσιος υπάλληλος, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτή είναι η διαφορά. Στην προκειμένη περίπτωση, οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τον ΙΣΑ στο συγκεκριμένο ιατρείο είναι πραγματικά υπερβολικά πολλοί. Τώρα, το ότι αυτοί έβρισκαν τον τρόπο να κοροϊδέψουν τους ελεγκτές που πήγαιναν, αυτό είναι θέμα απάτης».

Για το νέο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους που είναι σε δημόσια διαβούλευση:

«Εδώ και λίγες μέρες είναι σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που για πρώτη φορά προσπαθούμε να ορίσουμε στη χώρα μας ποιος είναι ψυχολόγος, ποιος μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία, ποιος δεν μπορεί να κάνει και ούτω καθεξής. Αυτό δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όποιος ήθελε, δήλωνε ψυχολόγος. Και ευχαριστώ την κυρία Νοτοπούλου που βγήκε και είπε ότι «επιτέλους μετά από 30 χρόνια ένας Υπουργός κάνει τη δουλειά του». Με αυτό το νομοσχέδιο προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη. Και πράγματι έχουμε το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους που θα ψηφιστεί σε περίπου έναν μήνα από σήμερα».

Για τη νέα πλατφόρμα «MedWatch»:

«Με τη νέα πλατφόρμα «MedWatch» που φτιάξαμε, έχουμε βρει ήδη 231 μονάδες που ο ΑΙ βοηθός μας είπε ότι πρέπει να τις ελέγξουμε. Τις έχουμε στείλει από την Παρασκευή για έλεγχο στον ΙΣΑ. 160 είναι κέντρα αισθητικής που διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες, τα υπόλοιπα είναι ιατρεία. Όλα αυτά τα έχει πιάσει η πλατφόρμα μας και έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου. Θα μας ενημερώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τα αποτελέσματα των ελέγχων, αυτό θα πάρει κάποιες μέρες. Εάν δούμε ότι κάτι σοβαρό υπάρχει σε αυτά, θα το παραπέμψουμε και εμείς στις δικαστικές αρχές ή στην ΕΑΔ αναλόγως τη σοβαρότητας».

Για τη νέα εφαρμογή στο κινητό:

«Με τη νέα εφαρμογή στο κινητό θα μπορείς να κάνεις τα εξής δύο πράγματα: Πρώτον, θα μπορείς να βάζεις το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού και να σου βγάζει αυτομάτως τι άδεια έχει. Άρα, αν πας σε έναν παθολόγο ή γενικό γιατρό και δεις ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης εκείνη την ώρα πρέπει να πονηρευτείς. Και δεύτερον, πάνω σε αυτήν την εφαρμογή θα υπάρχει και δυνατότητα καταγγελίας».

Για τη Μαρία Καρυστιανού:

«Θα βάλουμε το «MedWatch» αυτή την εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καρυστιανού έχει άδεια για τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια για την Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Διαφημίζει κβαντική ιατρική, που δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα κβαντικής ιατρικής δεν υπάρχει. Επίσης, είδα ότι διαφημίζει κάποια μηχανήματα, που δεν είμαι καθόλου βέβαιος εάν έχει την άδεια να το κάνει. Μην νομίζει ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή, όπως όλοι οι άλλοι».

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 13:35
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