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Μασούτης και ΣΟΥΡΩΤΗ: Μαζί με τους καταναλωτές, στηρίζουν το πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων της Alzheimer Ελλάς

Επιχειρείν
Μασούτης και ΣΟΥΡΩΤΗ: Μαζί με τους καταναλωτές, στηρίζουν το πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων της Alzheimer Ελλάς
Newsroom
Σάββατο, 19/09/2026 - 14:31
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Τα 11.000 ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά, μέσω του Συλλόγου Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer, για την υλοποίηση προγράμματος διαγνωστικών εξετάσεων που θα καλύψει 50 ευάλωτους ηλικιωμένους.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. και η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. προχώρησαν στη συμβολική παράδοση ποσού 11.000 ευρώ στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Ελλάς), για την υποστήριξη προγράμματος διαγνωστικών εξετάσεων σε ευάλωτους ηλικιωμένους, συμβάλλοντας στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της άνοιας και της νόσου Alzheimer.

Το ποσό συγκεντρώθηκε μέσα από την κοινή ενέργεια των δύο εταιρειών με κεντρικό μήνυμα «Μαζί για τη μνήμη», η οποία πραγματοποιήθηκε στα σούπερ μάρκετ Μασούτης από τις 2 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου 2026. Μέσα από την αγορά φιαλών ΣΟΥΡΩΤΗ 250 ml και 750 ml, οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία και συνέβαλαν ενεργά στην υποστήριξη του προγράμματος.

Η συμβολική παράδοση του ποσού σε εκπροσώπους της Alzheimer Ελλάς πραγματοποιήθηκε στο Οικοτροφείο για ασθενείς με άνοια «Παναγία Γλυκοφιλούσα», παρουσία στελεχών της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. και της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.

Τα 11.000 ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά, μέσω του Συλλόγου Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer, για την υλοποίηση προγράμματος διαγνωστικών εξετάσεων που θα καλύψει 50 ευάλωτους ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μηνών, από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Αύγουστο του 2027, και θα συμβάλει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της άνοιας και της νόσου Alzheimer.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΣΟΥΡΩΤΗ αναβλύζει από την ομώνυμη αναγνωρισμένη Ιαματική πηγή και διακρίνεται για τη μοναδική φυσική του σύνθεση, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λίθιο και πυρίτιο σε αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις.

Σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. συμμετείχε στη συγκεκριμένη δράση μαζί με τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. και τους καταναλωτές, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση πρόσβασης ευάλωτων ηλικιωμένων σε σημαντικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στηρίζει διαχρονικά το έργο της Alzheimer Ελλάς μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επιστημονική έρευνα, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της άνοιας, καθώς και προγράμματα του φορέα. Στη συγκεκριμένη δράση, συνέβαλε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και έδωσε τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην προσπάθεια, μέσα από τις αγορές τους από το δίκτυο των σούπερ μάρκετ Μασούτης, μέσω των οποίων συγκεντρώθηκε το ποσό που διατίθεται στο πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές και τους κοινωνικούς φορείς μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα.

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