5 λόγοι να ξεκινήσετε τη μέρα σας με μία κουταλιά ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο έχει – μεταξύ άλλων – αντιοξειδωτικά, υγιή λίπη και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Περίπου το 14% του ελαιολάδου αποτελείται από κορεσμένα λιπαρά, ενώ το 11% από πολυακόρεστα, όπως τα ωμέγα-6 και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Ωστόσο, το κυρίαρχο λιπαρό οξύ στο ελαιόλαδο είναι το ελαϊκό οξύ, ένα μονοακόρεστο λιπαρό που αποτελεί το 71% της συνολικής περιεκτικότητας του ελαίου σε λιπαρά.

Μελέτες υποδεικνύουν ότι το ελαϊκό οξύ μειώνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, ενώ ενδέχεται να έχει ακόμη και ευεργετικές επιδράσεις σε γονίδια που συνδέονται με τον καρκίνο. Τα μονοακόρεστα λιπαρά παρουσιάζουν επίσης σημαντική ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μια υγιεινή επιλογή για το μαγείρεμα.

Τι οφέλη θα δείτε στην υγεία σας με την κατανάλωση μιας κουταλιάς ελαιολάδου κάθε πρωί

1) Καλύτερη πέψη

Το πρώτο πράγμα που ίσως παρατηρήσετε μόλις αρχίσετε να καταναλώνετε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με άδειο στομάχι είναι μια εντυπωσιακή βελτίωση στην πέψη σας. Είναι γνωστό ότι το ελαιόλαδο ουσιαστικά «επενδύει» τα τοιχώματα του εντέρου, μαλακώνει τα κόπρανα και, κατά συνέπεια, ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα. Γενικά, είναι επίσης γνωστό ότι καταπολεμά το φούσκωμα, αντιμετωπίζοντας τις βασικές αιτίες που το προκαλούν.

2) Σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Η κατανάλωση λιπαρών το πρωί επιβραδύνει την απορρόφηση τυχόν υδατανθράκων και σακχάρων που μπορεί να καταναλώσουμε αργότερα. Όταν το σάκχαρο στο αίμα δεν παρουσιάζει απότομες αυξήσεις, αποφεύγετε την απογευματινή κόπωση και θωρακίζεστε απέναντι στους παράγοντες κινδύνου για διαβήτη. Επομένως, η λήψη μιας κουταλιάς εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου πριν από οποιαδήποτε άλλη τροφή μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση σταθερών επιπέδων ενέργειας, καθώς και στον περιορισμό της έντονης επιθυμίας για ζάχαρη.

3) Υγεία του εντέρου και ανοσοποιητικό σύστημα

Μελέτες δείχνουν ότι η υγεία του εντέρου επηρεάζει καθοριστικά τη γενικότερη ευεξία μας. Τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση και το βάρος μας, καθώς και την ικανότητα του οργανισμού μας να καταπολεμά ασθένειες και παθήσεις. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο σε αυτόν τον τομέα. Ενισχύει την ανάπτυξη των ωφέλιμων βακτηρίων και περιορίζει τα επιβλαβή. Τα οφέλη του μεγιστοποιούνται όταν καταναλώνεται το πρωί, καθώς η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών είναι πιο αποτελεσματική μετά τη φυσική νηστεία της νύχτας.

4) Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Η φλεγμονή αποτελεί έναν από τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού μας. Ωστόσο, ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από παράγοντες που ενεργοποιούν διαρκώς τον κεντρικό άξονα του στρες και προκαλούν χρόνια φλεγμονή, εμποδίζοντας τον οργανισμό να αντιδράσει σωστά στις ασθένειες. Αυτό οδηγεί στην εμφάνιση πλήθους σύγχρονων χρόνιων παθήσεων, όπως ψυχικές διαταραχές, αυτοάνοσα νοσήματα και καρκίνος.

Για να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, μπορούμε να τροποποιήσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες και τις επιλογές μας. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει ελεοκανθάλη, μια αντιφλεγμονώδη ουσία που δρα παρόμοια με μια χαμηλή δόση ιβουπροφαίνης. Η καθημερινή κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων.

5) Μακροπρόθεσμα οφέλη

Αν και μια κουταλιά ελαιόλαδο μπορεί να μην αλλάξει τη ζωή σας από την πρώτη κιόλας μέρα, η συστηματική κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου αποδεδειγμένα προσφέρει πλήθος μακροπρόθεσμων οφελών για την υγεία, όπως καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Έχει επίσης συνδεθεί με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Να σημειωθεί ότι, όταν πεινάμε και το σώμα μας διασπά το λίπος για να παράγει ενέργεια, απελευθερώνεται ελαϊκό οξύ. Πρόκειται για την ίδια ουσία που περιέχεται στο ελαιόλαδο! Επομένως, καταναλώνοντας μια κουταλιά ελαιόλαδο το πρωί, ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς μακροζωίας του οργανισμού μας καθώς και τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνάς του. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό συμβάλλει σε μακροζωία με καλύτερη υγεία.