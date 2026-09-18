ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

5 λόγοι να ξεκινήσετε τη μέρα σας με μία κουταλιά ελαιόλαδο

Ευ Ζην
5 λόγοι να ξεκινήσετε τη μέρα σας με μία κουταλιά ελαιόλαδο
Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 06:46
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Η συστηματική κατανάλωση ελαιολάδου συνδέεται με σημαντικά οφέλη στην υγεία.

Το ελαιόλαδο έχει – μεταξύ άλλων – αντιοξειδωτικά, υγιή λίπη και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Περίπου το 14% του ελαιολάδου αποτελείται από κορεσμένα λιπαρά, ενώ το 11% από πολυακόρεστα, όπως τα ωμέγα-6 και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Ωστόσο, το κυρίαρχο λιπαρό οξύ στο ελαιόλαδο είναι το ελαϊκό οξύ, ένα μονοακόρεστο λιπαρό που αποτελεί το 71% της συνολικής περιεκτικότητας του ελαίου σε λιπαρά.

Μελέτες υποδεικνύουν ότι το ελαϊκό οξύ μειώνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, ενώ ενδέχεται να έχει ακόμη και ευεργετικές επιδράσεις σε γονίδια που συνδέονται με τον καρκίνο. Τα μονοακόρεστα λιπαρά παρουσιάζουν επίσης σημαντική ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μια υγιεινή επιλογή για το μαγείρεμα.

Τι οφέλη θα δείτε στην υγεία σας με την κατανάλωση μιας κουταλιάς ελαιολάδου κάθε πρωί

1) Καλύτερη πέψη

Το πρώτο πράγμα που ίσως παρατηρήσετε μόλις αρχίσετε να καταναλώνετε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με άδειο στομάχι είναι μια εντυπωσιακή βελτίωση στην πέψη σας. Είναι γνωστό ότι το ελαιόλαδο ουσιαστικά «επενδύει» τα τοιχώματα του εντέρου, μαλακώνει τα κόπρανα και, κατά συνέπεια, ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα. Γενικά, είναι επίσης γνωστό ότι καταπολεμά το φούσκωμα, αντιμετωπίζοντας τις βασικές αιτίες που το προκαλούν.

2) Σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Η κατανάλωση λιπαρών το πρωί επιβραδύνει την απορρόφηση τυχόν υδατανθράκων και σακχάρων που μπορεί να καταναλώσουμε αργότερα. Όταν το σάκχαρο στο αίμα δεν παρουσιάζει απότομες αυξήσεις, αποφεύγετε την απογευματινή κόπωση και θωρακίζεστε απέναντι στους παράγοντες κινδύνου για διαβήτη. Επομένως, η λήψη μιας κουταλιάς εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου πριν από οποιαδήποτε άλλη τροφή μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση σταθερών επιπέδων ενέργειας, καθώς και στον περιορισμό της έντονης επιθυμίας για ζάχαρη.

3) Υγεία του εντέρου και ανοσοποιητικό σύστημα

Μελέτες δείχνουν ότι η υγεία του εντέρου επηρεάζει καθοριστικά τη γενικότερη ευεξία μας. Τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση και το βάρος μας, καθώς και την ικανότητα του οργανισμού μας να καταπολεμά ασθένειες και παθήσεις. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο σε αυτόν τον τομέα. Ενισχύει την ανάπτυξη των ωφέλιμων βακτηρίων και περιορίζει τα επιβλαβή. Τα οφέλη του μεγιστοποιούνται όταν καταναλώνεται το πρωί, καθώς η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών είναι πιο αποτελεσματική μετά τη φυσική νηστεία της νύχτας.

4) Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Η φλεγμονή αποτελεί έναν από τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού μας. Ωστόσο, ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από παράγοντες που ενεργοποιούν διαρκώς τον κεντρικό άξονα του στρες και προκαλούν χρόνια φλεγμονή, εμποδίζοντας τον οργανισμό να αντιδράσει σωστά στις ασθένειες. Αυτό οδηγεί στην εμφάνιση πλήθους σύγχρονων χρόνιων παθήσεων, όπως ψυχικές διαταραχές, αυτοάνοσα νοσήματα και καρκίνος.

Για να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, μπορούμε να τροποποιήσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες και τις επιλογές μας. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει ελεοκανθάλη, μια αντιφλεγμονώδη ουσία που δρα παρόμοια με μια χαμηλή δόση ιβουπροφαίνης. Η καθημερινή κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων.

5) Μακροπρόθεσμα οφέλη

Αν και μια κουταλιά ελαιόλαδο μπορεί να μην αλλάξει τη ζωή σας από την πρώτη κιόλας μέρα, η συστηματική κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου αποδεδειγμένα προσφέρει πλήθος μακροπρόθεσμων οφελών για την υγεία, όπως καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Έχει επίσης συνδεθεί με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Να σημειωθεί ότι, όταν πεινάμε και το σώμα μας διασπά το λίπος για να παράγει ενέργεια, απελευθερώνεται ελαϊκό οξύ. Πρόκειται για την ίδια ουσία που περιέχεται στο ελαιόλαδο! Επομένως, καταναλώνοντας μια κουταλιά ελαιόλαδο το πρωί, ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς μακροζωίας του οργανισμού μας καθώς και τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνάς του. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό συμβάλλει σε μακροζωία με καλύτερη υγεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 03:38
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς να διατηρήσετε τα λουλούδια στο βάζο για περισσότερες ημέρες
Πώς να διατηρήσετε τα λουλούδια στο βάζο για περισσότερες ημέρες 17 Σεπτεμβρίου 2026
Εύκολη κοτόπιτα χωρίς φύλλο - Συνταγή με κατίκι και γιαούρτι 18 Σεπτεμβρίου 2026
Εύκολη κοτόπιτα χωρίς φύλλο - Συνταγή με κατίκι και γιαούρτι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε

Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε

Ευ Ζην
Δυσκοιλιότητα: Ο θαυματουργός λιναρόσπορος

Δυσκοιλιότητα: Ο θαυματουργός λιναρόσπορος

Ευ Ζην
Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχεται app για τις άδειες των ιατρείων – Τέλος οι διαφημίσεις για τις κλινικές μακροζωίας

Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχεται app για τις άδειες των ιατρείων – Τέλος οι διαφημίσεις για τις κλινικές μακροζωίας

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχονται νέοι αυστηρότεροι νόμοι για τη λειτουργία των Κέντρων Μακροζωίας και Ευεξίας

Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχονται νέοι αυστηρότεροι νόμοι για τη λειτουργία των Κέντρων Μακροζωίας και Ευεξίας

Πολιτική Υγείας
6 ασκήσεις που βοηθούν να ανακουφιστείτε άμεσα από τη δυσκοιλιότητα

6 ασκήσεις που βοηθούν να ανακουφιστείτε άμεσα από τη δυσκοιλιότητα

Ευ Ζην
Τεστ μακροζωίας: Μπορείτε να καθίσετε στο πάτωμα και να σηκωθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας;

Τεστ μακροζωίας: Μπορείτε να καθίσετε στο πάτωμα και να σηκωθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας;

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η διαλειμματική νηστεία μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Χάντινγκτον
Μελέτες
18/09/2026 - 09:31
Πλυντήριο ρούχων: Πώς να απαλλαγείτε από τα μυρμήγκια
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 08:15
5 λόγοι να ξεκινήσετε τη μέρα σας με μία κουταλιά ελαιόλαδο
Ευ Ζην
18/09/2026 - 06:46
Εύκολη κοτόπιτα χωρίς φύλλο - Συνταγή με κατίκι και γιαούρτι
Ευ Ζην
18/09/2026 - 06:26
Βανίλιες: Το νόστιμο φρούτο με 15 βιταμίνες
Ευ Ζην
18/09/2026 - 06:11
«Καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη - Μειώνονται οι εμβολιασμοί σε παιδιά
Μελέτες
18/09/2026 - 06:00
Επιστήμονες ανακάλυψαν σύνδεση ανάμεσα στη ΔΕΠΥ και τα γαστρεντερικά προβλήματα
Μελέτες
17/09/2026 - 20:09
Πώς θα αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο χωρίς να διαταράξετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας
Ευ Ζην
17/09/2026 - 19:25
Ο καλύτερος συνδυασμός τροφών για να διατηρήσετε σταθερό το σάκχαρο
Ευ Ζην
17/09/2026 - 18:35
ΠΟΥ: Η ασφάλεια των ασθενών στο επίκεντρο των νέων κατευθυντήριων γραμμών για το άσθμα
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 17:52
Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα παντζούρια αλουμινίου στο μπαλκόνι σας
Μελέτες
17/09/2026 - 17:29
ΕΟΦ: Απαγορεύει τη διάθεση και διακίνηση τριών συμπληρωμάτων διατροφής με κρεατίνη – Ποια είναι
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 16:18
Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή 16χρονη μαθήτρια μέσα στο σχολείο της
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 15:59
Τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που λένε συνέχεια «ναι»
Ευ Ζην
17/09/2026 - 15:45
Μικροσκοπικά αρθρόποδα εντοπίστηκαν στις περισσότερες γυναίκες με extensions βλεφαρίδων
Μελέτες
17/09/2026 - 15:25
ΕΕΣ και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος στέλνουν ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για τα παιδιά με καρκίνο
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 15:08
Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Ζητά αυστηρότερους ελέγχους στα ιατρεία και επαναφορά του ΣΕΥΥΠ
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 13:46
Νέα θεραπεία για το πολλαπλό μυέλωμα – Ελληνική συμμετοχή στην κλινική μελέτη
Φάρμακο
17/09/2026 - 13:35
Οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο: Τι μειώνει περισσότερο τον πόνο – Μελέτη εξέτασε 12 μεθόδους
Μελέτες
17/09/2026 - 13:20
ECDC: 212 νέα κρούσματα mpox κλάδου Ι και ΙΙ στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 2026
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 13:17
Στερεύουν τα ποτάμια: Ρεκόρ ξηρασίας καταγράφηκε το 2025 παγκοσμίως
Μελέτες
17/09/2026 - 12:29
Πώς να διατηρήσετε τα λουλούδια στο βάζο για περισσότερες ημέρες
Ευ Ζην
17/09/2026 - 11:54
8 τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη
Ευ Ζην
17/09/2026 - 11:25
Κεφαλονιά: Σοβαρό ατύχημα με πατίνι - 17χρονος συγκρούστηκε με άλογο
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:58
Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Με βαριά τραύματα νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας δύο άτομα
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:38
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:23
Επιστήμονες εντόπισαν ένα διακριτικό σημάδι της ΔΕΠΥ που κρύβεται στα μάτια
Μελέτες
17/09/2026 - 09:30
Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε
Ευ Ζην
17/09/2026 - 08:20
Χαρούπι: Γιατί θεωρείται superfood - 2 λόγοι που υπερέχει από το κακάο
Ευ Ζην
17/09/2026 - 06:44
Στρώμα: Πώς θα απαλλαγείτε από τους λεκέδες και τις κιτρινίλες
Ευ Ζην
17/09/2026 - 06:28

ΔΗΜΟΦΙΛΗ