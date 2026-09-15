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Πώς θα καταλάβετε εάν ένα ψάρι είναι φρέσκο

Ευ Ζην
Πώς θα καταλάβετε εάν ένα ψάρι είναι φρέσκο
Pixabay
Newsroom
Τρίτη, 15/09/2026 - 14:04
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Είναι σημαντικό να ξέρει κάποιος να ξεχωρίζει τα φρέσκα ψάρια.

Τα ψάρια είναι από τις υγιεινές και θρεπτικές τροφές. Η κατανάλωση ψαριών βελτιώνει την υγεία της καρδιάς και ενισχύει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Η μακροπρόθεσμη κατανάλωση ψαριών συμβάλλει στην ευεξία του οργανισμού.

Τα ψάρια είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, ιώδιο, καθώς και διάφορες βιταμίνες και μέταλλα.

Τα λιπαρά ψάρια θεωρούνται συχνά ως τα πιο υγιεινά. Αυτό συμβαίνει επειδή τα λιπαρά ψάρια - όπως ο σολομός, η πέστροφα, η σαρδέλα, ο τόνος και το σκουμπρί - περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες θρεπτικών συστατικών που σχετίζονται με την πρόσληψη λιπαρών. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βιταμίνη D, ένα λιποδιαλυτό θρεπτικό συστατικό που λείπει από τον οργανισμό πολλών ανθρώπων.

Τα λιπαρά ψάρια είναι επίσης πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του σώματος και του εγκεφάλου, ενώ συνδέονται άμεσα με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης πολλών ασθενειών.

Για να καλύψετε τις ανάγκες σας σε ωμέγα-3, συνιστάται η κατανάλωση λιπαρών ψαριών δύο φορές την εβδομάδα. Εάν ακολουθείτε vegan διατροφή, επιλέξτε συμπληρώματα ωμέγα-3 που προέρχονται από μικροφύκη.

Όμως, όταν έρχεται η ώρα να αγοράσουμε ψάρια, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι φρέσκα; Αυτό είναι ένα ερώτημα πολλών καταναλωτών. Υπάρχουν, μικρά «μυστικά», τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε εάν ένα ψάρι είναι φρέσκο ή όχι.

1. Υφή ψαριού

Αγγίξτε το ψάρι πριν το αγοράσετε. Η επιφάνειά του θα πρέπει να είναι υγρή και γυαλιστερή, δύο χαρακτηριστικά που μαρτυρούν ότι το ψάρι είναι φρέσκο.

2. Το χρώμα του ψαριού

Το ψάρι θα πρέπει να έχει έντονο χρώμα και να μην είναι θαμπό.

3. Μυρωδιά

Τα φρέσκα ψάρια μυρίζουν θάλασσα και ιώδιο. Αν το ψάρι, σας μυρίζει άσχημα μην το αγοράσετε.

4. Η κατάσταση των ματιών του ψαριού

Τα φρέσκα ψάρια έχουν καθαρά και λαμπερά μάτια. Αν τα μάτια του ψαριού είναι θολά, μην το αγοράσετε.

5. Τα βράγχια

Τα βράγχια θα πρέπει να έχουν ζωηρό κόκκινο ή ροζ χρώμα και να είναι υγρά.

6. Η κοιλιά

Η κοιλιά ενός φρέσκου ψαριού είναι σφιχτή και όχι χαλαρή.

7. Πιάστε το και σηκώστε το

Όταν σηκώσετε το ψάρι, πιάνοντάς το από το κεφάλι, το σώμα του πρέπει να παραμείνει ίσιο και να μην κρέμεται χαλαρά προς τα κάτω.

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 14:10
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