Πώς θα καθαρίσετε το πλυντήριο ρούχων για να εξουδετερώσετε τις οσμές

Πώς θα καθαρίσετε σωστά το πλυντήριο ρούχων, ώστε τα ρούχα σας να βγαίνουν πεντακάθαρα και η συσκευή να διατηρηθεί για περισσότερο καιρό σε καλή κατάσταση.

Το πλυντήριο ρούχων χρησιμοποιείται πολύ συχνά, όμως ο τακτικός καθαρισμός του είναι απαραίτητος για να λειτουργεί σωστά. Η υγρασία, τα χνούδια και τα υπολείμματα απορρυπαντικού μπορεί με τον καιρό να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές, μούχλα και προβλήματα στη λειτουργία της συσκευής.

Για να διατηρείτε τα ρούχα σας καθαρά και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, χρειάζεται να φροντίζετε συγκεκριμένα σημεία, όπως τον κάδο, το λάστιχο της πόρτας, το φίλτρο και τη θήκη του απορρυπαντικού. Δείτε πώς θα καθαρίσετε σωστά κάθε μέρος του πλυντηρίου σας.

1. Καθαρίστε το λάστιχο της πόρτας

Εάν δεν καθαρίζετε και δεν συντηρείτε το λάστιχο της πόρτας, μπορεί να προκληθούν διαρροές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα πρέπει να το καθαρίζετε κάθε μήνα με ένα πανάκι βουτηγμένο σε ζεστό νερό, όπου θα έχετε διαλύσει μερικές σταγόνες σαπουνιού. Αν και πολλοί συστήνουν να χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή ξίδι, αυτά τα 2 καθαριστικά μπορούν μακροπρόθεσμα να φθείρουν το λάστιχο.

«Η χρήση χλωρίνης στο λάστιχο της πόρτας μπορεί να το φθείρει και να το κάνει πιο πορώδες. Μακροπρόθεσμα, αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα της μούχλας, καθώς διευκολύνει την ανάπτυξή της. Ακόμη και το ξίδι, λόγω της υψηλής οξύτητας και του χαμηλού pH του, μπορεί να προκαλέσει φθορά στο λάστιχο. Γι’ αυτό και οι κατασκευαστές συνιστούν να μην το χρησιμοποιείτε» εξήγησε στο ABC ο Ashley Iredale, επικεφαλής του τμήματος λευκών συσκευών στην οργάνωση προστασίας καταναλωτών Choice.

Η καλύτερη λύση είναι να αποτρέψετε εξαρχής την ανάπτυξη μούχλας. Ευτυχώς, αυτό είναι εύκολο.

«Μετά από κάθε χρήση, αφήνετε την πόρτα ανοιχτή ή έστω μισάνοιχτη, εφόσον είναι δυνατόν. Με αυτόν τον τρόπο, το λάστιχο διατηρεί το σωστό σχήμα του και δεν συμπιέζεται ούτε παραμορφώνεται. Παράλληλα, κυκλοφορεί αέρας στο εσωτερικό του πλυντηρίου, γεγονός που περιορίζει τη συσσώρευση μούχλας και βοηθά τη συσκευή να στεγνώσει.

Μπορείτε επίσης, μετά από κάθε πλύση, να περνάτε γρήγορα το λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό, νωπό πανί. Είναι ένας καλός τρόπος για να αποτρέψετε την εμφάνιση μούχλας».

Εάν το λάστιχο έχει πλέον γεμίσει μούχλα και δεν μπορεί να καθαριστεί αποτελεσματικά, ο Iredale ανέφερε: «Το θετικό είναι ότι αντικαθίσταται σχετικά εύκολα. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε καινούργιο πλυντήριο».

2. Καθαρίστε τον κάδο

Ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσετε τον κάδο είναι να βάλετε το πλυντήριο να λειτουργήσει άδειο με ζεστό νερό και ειδικό καθαριστικό πλυντηρίου (μπορείτε να το βρείτε στα σούπερ μάρκετ) ή μικρή ποσότητα απορρυπαντικού. Εάν η συσκευή διαθέτει ειδικό πρόγραμμα καθαρισμού, μπορείτε να το επιλέξετε. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία κάθε έναν ή δύο μήνες.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν χρησιμοποιείτε μαλακτικό, καθώς συμβάλλει στη συσσώρευση ενός κολλώδους στρώματος από υπολείμματα. Είναι επίσης σημαντικό εάν πλένετε πάντοτε τα ρούχα σας με κρύο νερό», τόνισε ο Iredale.

Μπορείτε ακόμη να πλένετε περιστασιακά τα ρούχα σας σε υψηλή θερμοκρασία. «Αυτό θα πρέπει να αρκεί, καθώς το ζεστό νερό βοηθά να απομακρυνθούν τα συσσωρευμένα υπολείμματα».

3. Καθαρίστε το φίλτρο

Για να καθαρίσετε το φίλτρο και να ελέγξετε τον σωλήνα, το ABC συνιστά να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Εντοπίστε το φίλτρο και προετοιμάστε τον χώρο: Βρείτε το φίλτρο, το οποίο συνήθως βρίσκεται χαμηλά στην μπροστινή πλευρά του πλυντηρίου. Τοποθετήστε από κάτω μία πετσέτα ή ένα ρηχό δοχείο, για να συγκρατήσει το νερό που μπορεί να χυθεί.

Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο : Ανοίξτε το κάλυμμα και βγάλτε το φίλτρο. Απομακρύνετε τα χνούδια, τις τρίχες και οποιαδήποτε άλλα υπολείμματα. Ξεπλύνετέ το κάτω από τρεχούμενο νερό και χρησιμοποιήστε μία μαλακή βούρτσα για την επίμονη βρομιά.

: Ανοίξτε το κάλυμμα και βγάλτε το φίλτρο. Απομακρύνετε τα χνούδια, τις τρίχες και οποιαδήποτε άλλα υπολείμματα. Ξεπλύνετέ το κάτω από τρεχούμενο νερό και χρησιμοποιήστε μία μαλακή βούρτσα για την επίμονη βρομιά. Ελέγξτε την υποδοχή του φίλτρου : Εξετάστε την υποδοχή μήπως έχουν παγιδευτεί αντικείμενα ή έχουν συσσωρευτεί υπολείμματα. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε τη με ένα νωπό πανί.

: Εξετάστε την υποδοχή μήπως έχουν παγιδευτεί αντικείμενα ή έχουν συσσωρευτεί υπολείμματα. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε τη με ένα νωπό πανί. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και ελέγξτε το πλυντήριο : Βάλτε το φίλτρο στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σύντομο πρόγραμμα ξεβγάλματος, για να ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν διαρροές και ότι το πλυντήριο λειτουργεί σωστά.

: Βάλτε το φίλτρο στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά. Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σύντομο πρόγραμμα ξεβγάλματος, για να ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν διαρροές και ότι το πλυντήριο λειτουργεί σωστά. Ελέγξτε τον σωλήνα: Ελέγχετε τακτικά τον σωλήνα αποχέτευσης για τυχόν διαρροές ή φραγές.

4. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια και τη θήκη του απορρυπαντικού

Ο Iredale συνέστησε να καθαρίζετε κάθε λίγους μήνες την εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου με ένα μαλακό, νωπό πανί. Παράλληλα, αφαιρείτε τη θήκη του απορρυπαντικού και σκουπίζετέ τη.

Εάν η θήκη είναι πολύ βρόμικη, μπορείτε να την αφαιρέσετε και να την αφήσετε να μουλιάσει σε ζεστό σαπουνόνερο Στη συνέχεια, ξεπλύνετε και στεγνώστε τη καλά, προτού την τοποθετήσετε ξανά στη θέση της.