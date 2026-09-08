Πώς θα καθαρίσετε την κεραμική εστία της κουζίνας για να εξαφανίσετε λεκέδες και στάμπες

Στις υαλοκεραμικές εστίες, ο καθαρισμός χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε ξίδι.

Η σωστή καθαριότητα στην κουζίνα δεν αφορά μόνο την εμφάνιση των επιφανειών, αλλά και τη σωστή χρήση και διατήρηση των συσκευών σε καλή κατάσταση. Οι εστίες, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται καθημερινά, έρχονται συχνά σε επαφή με λίπη, υπολείμματα τροφών και υγρά που μπορεί να αφήσουν επίμονους λεκέδες.

Στις υαλοκεραμικές εστίες, ο καθαρισμός χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η επιφάνειά τους μπορεί να εμφανίσει καμένα υπολείμματα, σημάδια από νερό ή άλλους λεκέδες που δεν απομακρύνονται πάντα εύκολα. Ποιος είναι, λοιπόν, ο σωστός τρόπος να τις καθαρίζετε χωρίς να προκαλείτε φθορές;

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε την κεραμική εστία της κουζίνας σας

Οι ειδικοί συνιστούν να καθαρίζετε την εστία όσο τη χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τους λεκέδες να συσσωρεύονται. Μην ξεκινήσετε τον καθαρισμό όσο η εστία είναι ακόμα ζεστή αλλά περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Εξαίρεση αποτελούν η ζάχαρη, τα σιρόπια, τα προϊόντα ντομάτας και το γάλα, τα οποία συστήνεται να απομακρύνονται αμέσως.

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη νέα σας εστία, καθαρίστε την με ειδικό καθαριστικό για υαλοκεραμικές επιφάνειες και γυαλίστε την. Είναι επίσης σημαντικό να διαβάσετε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες για όσα δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πάνω στην εστία, όπως συγκεκριμένα μαγειρικά σκεύη ή προϊόντα καθαρισμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μην σέρνετε τις κατσαρόλες και τα τηγάνια πάνω στην εστία. Σηκώνετέ τα όταν θέλετε να τα μετακινήσετε. Πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα, βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του σκεύους είναι καθαρός και στεγνός.

Καθημερινός καθαρισμός για την εστία σας

Αραιώστε λίγο ήπιο απορρυπαντικό (π.χ. υγρό πιάτων ή λιποκαθαριστή εάν υπάρχουν πολλά καμένα λίπη) σε νερό και ψεκάστε το διάλυμα σε όλη την επιφάνεια.

Καθαρίστε την εστία με ένα μαλακό, καθαρό σφουγγάρι ή με ένα νωπό πανί.

Στη συνέχεια, περάστε την επιφάνεια με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να επαναφέρετε τη γυαλάδα της.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για τα σημάδια που αφήνει το νερό, χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι, πάντα σε καθαρή και κρύα εστία.

Καθαρισμός με κρέμα ή αφρό για υαλοκεραμικές εστίες

Εάν η επιφάνεια είναι πολύ βρώμικη ή εάν ήρθε η μέρα να κάνετε μια γενική καθαριότητα, τότε καλό θα ήταν αντί για υγρό πιάτων να επιλέξετε ειδικό καθαριστικό προϊόν για υαλοκεραμικές εστίες, το οποίο συνήθως κυκλοφορεί με τη μορφή κρέμα ή αφρού.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Σβήστε την εστία και αφήστε τη να κρυώσει.

Ανακινήστε καλά το καθαριστικό για γυάλινες εστίες και βάλτε μερικές σταγόνες απευθείας πάνω στην επιφάνεια.

Απλώστε το καθαριστικό με χαρτί κουζίνας, ένα καθαρό, μαλακό και μη λειαντικό πανί ή ένα ειδικό σφουγγαράκι καθαρισμού για υαλοκεραμικές εστίες.

Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καθαριστικό με ένα καθαρό, νωπό σφουγγάρι, πανί ή χαρτί κουζίνας.

Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα με μια στεγνή πετσέτα και γυαλίστε την επιφάνεια μέχρι να ξαναβρεί τη λάμψη της.

Πώς θα ξύσετε υλικό που έχει κολλήσει στην εστία

Εάν στην εστία σας έχει κολλήσει γάλα, σάλτσα ντομάτας, αλουμινόχαρτο, λιωμένο πλαστικό ή κάποιο καυτό σιρόπι που περιέχει ζάχαρη, τότε θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

Όσο η επιφάνεια είναι ακόμη ζεστή, απομακρύνετε το σκεύος και σβήστε την εστία.

Για λόγους ασφαλείας, φορέστε γάντι φούρνου ή χρησιμοποιήστε πιάστρα.

Κρατήστε μια μεταλλική ξύστρα με λεπίδα σε γωνία 45 μοιρών και απομακρύνετε προσεκτικά τα υπολείμματα όσο η επιφάνεια παραμένει ζεστή. Η λεπίδα μονής κόψης της ξύστρας πρέπει να είναι καθαρή και καινούργια.