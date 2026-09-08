Αγαπηδάκη: Δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του δέρματος - «Το πρόγραμμα αφορά όλους τους πολίτες»

Στην εκπομπή «ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ», με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου, στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24 φιλοξενήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ακολουθούν βασικά σημεία της συνέντευξης:

Για το δωρεάν πρόγραμμα εξετάσεων πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος

«Είναι μεγάλη χαρά για μένα το ότι είχα τη δυνατότητα να βρεθώ στην Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και καιρό, σχετικά με αυτή τη δράση. Γιατί οι άνθρωποι που γεμίζουν το πιάτο μας, για να το πω απλά –γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς και άλλοι εργαζόμενοι– όλοι όσοι εργάζονται στον πρωτογενή τομέα εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος.

Και είναι κάτι που, ξέρετε, δεν το σκεφτόμαστε. Είναι ένας καρκίνος που μπορεί να προληφθεί. Έχουμε, λοιπόν, τη δυνατότητα, με την τεχνολογία και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, να κάνουμε δωρεάν δερματοσκόπηση επιτόπου, στον τόπο εργασίας. Δεν χρειάζεται ο πολίτης να μετακινηθεί.

Όλο αυτό το διευρύνουμε με τις Κινητές Ομάδες Υγείας σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με εξειδικευμένα δερματολογικά κέντρα, όπως είναι το «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα, το «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα.

Να εξετάζονται όλοι οι άνθρωποι δωρεάν και οι συμπολίτες μας να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την πρόληψη, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και σε αυτό τον τομέα καλά αποτελέσματα υγείας.

Επαναλαμβάνω, το πρόγραμμα αφορά όλους τους πολίτες, ωστόσο έχουμε μια ειδική εστίαση στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο και συνήθως δεν εξετάζονται».

Για τη δράση των ΚΟΜΥ και τις «εξαγγελίες» του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις Μάρδα για το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας οργώνουν όλη τη χώρα. Κι εγώ βρέθηκα πάλι πρόσφατα στα ακριτικά χωριά, στην Ξάνθη και στον Έβρο. Είναι η τέταρτη φορά που πάω και θα πάω ξανά τον Νοέμβριο. Και χαίρομαι κάθε φορά, γιατί παρατηρώ το εξής, όταν πας σε ένα μέρος της χώρας το οποίο για χρόνια έχει εγκαταλειφθεί και δεν θα διστάσω να πω ότι για χρόνια υπήρχαν τρομακτικές ανάγκες υγείας που έμειναν ακάλυπτες. Εκεί, λοιπόν, με τις Κινητές Ομάδες Υγείας έχουμε τη δυνατότητα, με τη χρήση της τεχνολογίας και της τηλεϊατρικής να κάνουμε υπερηχογραφήματα άνω-κάτω κοιλίας, υπερηχογραφήματα θυροειδούς, σπιρομετρήσεις, καρδιογραφήματα, αιματολογικές εξετάσεις και μια σειρά από άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις, τις οποίες, βλέπει επιτόπου εξειδικευμένος γιατρός από μεγάλα νοσοκομεία και γνωματεύει. Αυτό είναι κάτι τελείως καινούργιο.

Εκεί, λοιπόν, τι κάναμε; Ενισχύσαμε τα Κέντρα Υγείας, με τις ανακαινίσεις που έγιναν και εγκαινιάσαμε πρόσφατα πολλά από αυτά, μαζί με τον υπουργό, τον Άδωνι Γεωργιάδη. Και, δεύτερον, εξίσου σημαντικό, ενισχύσαμε τα Κέντρα Υγείας με προσωπικό και, βεβαίως, η διαρκής παρουσία των Κινητών Ομάδων Υγείας.

Εάν δείτε πόσοι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν, να πάνε ούτε στο Κέντρο Υγείας, και πώς καλύπτονται οι ανάγκες τους από τις Κινητές Ομάδες Υγείας, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και να πούμε ότι οι Κινητές Ομάδες Υγείας λειτουργούν κανονικά, και το λέω αυτό, επειδή τις είχε εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας ότι θα τις κάνει.

Όπως, επίσης, είπε χθες, η κυρία Μάρδα ότι τελείωσε το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». Νομίζω ότι, επειδή το διάβασμα δεν φαίνεται να είναι το δυνατό τη ς σημείο, να τους ενημερώσω μια μέρα που θα είναι διαθέσιμοι, να έρθουν να τα δουν όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι και πάρα πολλοί άνθρωποι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την ΕΛΑΣ, έχουν λάβει μήνυμα για το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». Θα πάρουν κι άλλο μήνυμα και μπορούν να ενημερωθούν σχετικά. Να μην εκτίθενται, γιατί νομίζω ότι είναι και λίγο ντροπή».

Για τα σχολικά κυλικεία, τα τρόφιμα και το πρόγραμμα κατά της παιδικής παχυσαρκίας

«Σε ό,τι αφορά τα κυλικεία, έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές, οι οποίες πραγματικά δεν περίμενα ότι θα προκαλούσαν τόσα εκατοντάδες θετικά μηνύματα από γονείς, οι οποίοι χάρηκαν πάρα πολύ με αυτή την αλλαγή.

Φαίνεται ότι το ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας, και γνωρίζουμε πόσο επιδρούν τα social media σε όλο αυτό, είναι κάτι που απασχολεί όλες τις οικογένειες. Οι οικογένειες έχουν χαιρετίσει αυτή την απόφαση.

Ξέρω ότι αυτό μπορεί να προκαλεί κάποιες δυσκολίες στα κυλικεία ως προς την προσαρμογή. Για αυτό είμαστε σε συνεχή διαβούλευση και επαφή.

Και εγώ, μέσα στο καλοκαίρι, τις ημέρες μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έκανα συνάντηση και συζητήσαμε αναλυτικά όλα τα ζητήματα. Οι άνθρωποι της εθνικής τους ομοσπονδίας μάς ζήτησαν παραδείγματα και συζητήσαμε συγκεκριμένα για το κομμάτι που αφορά στα προϊόντα και τα γραμμάρια, ώστε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιβάλλει το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Παιδείας και καλούνται αυτόματα να προσαρμοστούν χωρίς καμία βοήθεια. Εδώ είμαστε για να συνδράμουμε, προκειμένου να έχουμε μια ομαλή προσαρμογή και να έχουμε παιδιά με καλύτερη υγεία.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ζυγίζουμε τα πάντα με τη λογική «θα υπάρχει κέρδος με ανθυγιεινά τρόφιμα ή δεν θα έχουμε τίποτα;». Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Έχει γίνει όλη η απαραίτητη δουλειά. Η Εθνική Επιτροπή Διατροφής, η οποία έχει εισηγηθεί στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Παιδείας αυτές τις αλλαγές, έχει δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα. Τα έχουμε εξειδικεύσει. Είμαστε εδώ για να λύσουμε κάθε απορία και κάθε πιθανό πρόβλημα.

Δεν μπορούμε, όμως, να πηγαίνουμε σε τέτοιου τύπου λογικές, γιατί η χώρα –και δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει: με αυτό τον τρόπο υπονομεύουμε την υγεία των παιδιών. Κάθε μέρα που ένα παιδί καταναλώνει τρανς λιπαρά, ουσιαστικά χτίζει νοσηρότητα νωρίτερα. Σε ό,τι αφορά επίσης το delivery έξω από τα σχολεία, παρακαλούμε θερμά και τους εκπαιδευτικούς και τις αρχές των σχολείων να έχουν τον νου τους, γιατί δεν γίνεται να παραγγέλνουν τα παιδιά απ' έξω. Οι υπεύθυνοι για τη διατροφή των παιδιών είμαστε οι ενήλικες.

Εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2025, η Eurostat καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην παχυσαρκία στη χώρα μας, συγκριτικά με τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει την αξία της πρόληψης, δείχνει ότι αυτή η πολιτική αποδίδει. Και θα συνεχίσουμε με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς και μεγαλύτερη ένταση και στο κομμάτι του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».