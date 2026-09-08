Διαλυμένες υποδομές, ξεχαρβαλωμένα ασθενοφόρα και υποστελεχωμένες νέες πτέρυγες στο «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών»

Η κυβέρνηση, πρόσφατα μάλιστα δια στόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζει ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Ωστόσο, η ίδια η πραγματικότητα τη διαψεύδει συνεχώς. Το γεγονός όμως ότι κατά τη διάρκεια ή λίγες ώρες μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, 4 (!) περιπτώσεις έρχονται να αποτυπώσουν μία αποκαρδιωτική εικόνα, έχει ιδιαίτερη σημασία.

Άλλωστε, όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Νίκαιας, για εμφάνιση ποντικιών ακόμη και σε βοηθητικούς χώρους της Μονάδας Νεογνών, δείχνουν ένα ΕΣΥ σε πλήρη διάλυση.

Πάντως το παραπάνω δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, όπως δείχνουν οι παρακάτω περιπτώσεις.

Στα όρια της κατάρρευσης το νοσοκομείο Καβάλας

Μία τραγική εικόνα για την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας παρουσιάζει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας (ΕΓΕΣΥΚ).

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: Ασταμάτητος εργασιακός εκφοβισμός των γιατρών του από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου με κάθε τρόπο. Καθήλωσή τους στο νέο ΤΕΠ αποκλειστικά στη Διαλογή-Υποδοχή ασθενών σε ένα χώρο που δε λειτουργούσε ο κλιματισμός εν μέσω καύσωνα χωρίς να μπορούν να εξετάζουν ασθενείς. Ως αποτέλεσμα είναι η δυσλειτουργία του ΤΕΠ, οι πολύωρες καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία των ασθενών.

Παθολογικές Κλινικές: Οι Ειδικοί γιατροί είναι στα όρια της κατάρρευσης καθώς από έντεκα που ήταν έχουν μείνει πέντε για 50 ασθενείς.

Αναισθησιολογικό Τμήμα: Ο Σεπτέμβριος βρήκε το Νοσοκομείο με τέσσερις Αναισθησιολόγους στα όρια τους. Ο αριθμός των χειρουργικών αιθουσών έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, αυξάνοντας έτσι τις λίστες αναμονής.

Ακτινολογικό Τμήμα: Επιβάρυνση των γιατρών με την τηλεδιάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων του Νοσοκομείο Πολυγύρου την ώρα που μόνο του το Νοσοκομείο Καβάλας παράγει για το ακτινολογικό έργο μεγαλύτερο και από Κεντρικά Νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

ΜΕΘ: Το τμήμα λειτουργεί επίσης οριακά με τέσσερις γιατρούς. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσει να κλείνει πολύτιμα κρεβάτια και να υπολειτουργεί με ότι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Νευρολογική κλινική: Κινδυνεύει να μείνει με έναν μόνιμο γιατρό και ένα επικουρικό.

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Έστειλαν σε Κέντρο Υγείας ασθενοφόρο 30 ετών με ένα εκατ. χιλιόμετρα

Κύμα οργής έχει προκαλέσει στη Δυτική Μάνη η απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας να μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου ένα ασθενοφόρο 30 ετών, προκειμένου να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες της περιοχής.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η απόφαση ελήφθη μετά το τροχαίο που ακινητοποίησε το υπάρχον όχημα, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την καταλληλότητα του ασθενοφόρου που μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας Πύλου.

Το εν λόγω όχημα φέρει εμφανή τα σημάδια του χρόνου και έχει καταγράψει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ του.

Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας Δημήτρης Φαββατάς κατηγόρησε το υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζουν τη Μάνη ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας. Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε μία απάντηση που θα σχολιαστεί: «Να σας πω ρε παιδιά, τι πιστεύετε; Ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφόρα; Εκεί είχαμε ένα ασθενοφόρο, ολοκαίνουριο και καλό. Δυστυχώς ο οδηγός το έριξε εκτός δρόμου και το ασθενοφόρο καταστράφηκε». Όπως εξήγησε, μέχρι να αποκατασταθεί το όχημα υπήρχαν δύο επιλογές: «Να αφήσουμε την περιοχή χωρίς καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό Κέντρο Υγείας». Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο ασθενοφόρο δεν είναι αυτό που θα ήθελε το υπουργείο να διαθέτει στη Δυτική Μάνη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι λειτουργικό.

Εγκαίνια σε πτέρυγα με 300 κενά σε νοσηλευτές

Η νέα πτέρυγα Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών και Εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», που εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του κυβερνητικού επιτελείου στη ΔΕΘ, είναι ένα υπερσύγχρονο έργο για το ΕΣΥ.

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι... δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο λόγος; Από το νοσοκομείο λείπουν τουλάχιστον 300 εργαζόμενοι!

Σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), τα κενά μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου «Παπανικολάου» ξεπερνάνε τα 300 σε μόνιμο προσωπικό, με ένα μέρος τους μόνο να καλύπτεται με επικουρικό προσωπικό. Η στελέχωση στις ΜΕΘ είναι 2,2 νοσηλευτές/κλίνη, πολύ κάτω από τις οδηγίες του ΚΕΣΥ που μιλάνε για 4.

Ακόμη χειρότερη η κατάσταση στα υπόλοιπα τμήματα. Αυτές οι ελλείψεις οδηγούν σε βάρδιες με 2 νοσηλεύτριες με ευθύνη για 30-40 ώς και 50 ασθενείς. Σε εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες.