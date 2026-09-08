Σημάδια πρώιμης άνοιας: 5 μικρές αλλαγές στον τρόπο που τρώμε «χτυπούν» καμπανάκι

Πολλές φορές η άνοια μας «προειδοποιεί» με μικρά σημάδια, στα οποία όμως μπορεί να μην δώσουμε σημασία.

Ο Δρ. Majid Fotuhi, νευρολόγος, επίκουρος καθηγητής στο Ινστιτούτο Νου/Εγκεφάλου του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Ανίκητος Εγκέφαλος» (The Invincible Brain), επισημαίνει στην HuffPost, ότι συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο που τρώμε ή μαγειρεύουμε τα γεύματά μας, μπορεί να αποτελούν σημάδι άνοιας.

1. Οι συνταγές των φαγητών γίνονται πιο απλές

«Μία από τις πρώτες αλλαγές που συνήθως περιγράφουν τα μέλη μιας οικογένειας είναι ότι το αγαπημένο τους πρόσωπο ενώ μαγείρευε μπελαλίδικα φαγητά για δεκαετίες πλέον αρχίζει να φτιάχνει απλούστερα πιάτα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σταματά να μαγειρεύει εντελώς», λέει ο Δρ. Joel Salinas, αναπληρωτής καθηγητής κλινικής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Langone Health της Νέας Υόρκης και επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος στο Isaac Health.

Ο Salinas επισημαίνει ότι τα περίπλοκα γεύματα απαιτούν σχεδιασμό και συνέπεια, δεξιότητες που επηρεάζει η άνοια. Ο Δρ. Adam Mednick, νευρολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Υδροκεφαλία κανονικής πίεσης: Από τη διάγνωση στη θεραπεία», προσθέτει ότι το να έχει κανείς δυσκολία στον προγραμματισμό, την αγορά υλικών και την προετοιμασία γευμάτων μπορεί να είναι πρώιμα σημάδια άνοιας. Βέβαια, απλώς επειδή κάποιος σταματά να μαγειρεύει περίτεχνα γεύματα δεν σημαίνει ότι έχει άνοια. Αλλά όταν αυτή η αλλαγή συνοδεύεται και από άλλα σημάδια, τότε θα πρέπει να αποτελέσει λόγο ανησυχίας.

2. Το άτομο χάνει το ενδιαφέρον του για το φαγητό

Οι νευρολόγοι συμφωνούν ότι η απώλεια ενδιαφέροντος για το φαγητό είναι ένα κοινό σύμπτωμα της άνοιας και υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει. Ο Fotuhi αναφέρει στη HuffPost ότι οι αλλαγές στον εγκέφαλο μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της όσφρησης, η οποία μειώνει την ευχαρίστηση του φαγητού, καθώς μεγάλο μέρος αυτού που βιώνουμε ως γεύση προέρχεται στην πραγματικότητα από την όσφρηση. Πάνω σε αυτό ο Δρ Salinas εξηγεί: «Η μειωμένη όσφρηση αφαιρεί μεγάλο μέρος της ευχαρίστησης από το φαγητό. Κάποιος με άνοια μπορεί να περιγράψει τα γεύματα ως ήπια ή άτονα».

Τα άτομα με άνοια διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη, η οποία, σύμφωνα με τον Fotuhi, μπορεί να αμβλύνει το ενδιαφέρον για δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ώρας του γεύματος.

3. Το άτομο ξεχνάει να φάει ή δεν θυμάται ότι έχει φάει

Δεδομένου ότι η άνοια επηρεάζει τη μνήμη, οι νευρολόγοι λένε ότι οι ασθενείς μπορεί να ξεχάσουν να φάνε ή να μην θυμούνται ότι έχουν ήδη φάει. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι η άνοια επηρεάζει τα σημάδια πείνας και κορεσμού του σώματος.

«Η άνοια δυσκολεύει την ερμηνεία των εσωτερικών σημάτων του σώματος για την πείνα και το αίσθημα πληρότητας και τη σύνδεσή τους με εξωτερικά ερεθίσματα, όπως η ώρα της ημέρας ή η θέα του φαγητού», λέει ο Δρ Mednick. Ο ίδιος εξηγεί ότι η βλάβη στις περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν την όρεξη μπορεί να αμβλύνει την επιθυμία για φαγητό, ενώ η απώλεια μνήμης μπορεί να κάνει κάποιον να ξεχάσει να φάει, να ξεχάσει ότι μόλις έφαγε ή να μην αναγνωρίζει ή να μην επικοινωνεί πλέον ότι πεινάει. «Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι το ίδιο, οδηγώντας σε πολύ λίγη κατανάλωση ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε υπερκατανάλωση τροφής», προσθέτει.

4. Το άτομο δυσκολεύεται να αποφασίσει τι θα φάει

Τα άτομα με άνοια – σύμφωνα με τους ειδικούς – τείνουν να τρώνε συχνά το ίδιο γεύμα ή να επιλέγουν τα ίδια τρόφιμα. «Όταν η σκέψη γίνεται επίπονη, κάθε απόφαση έχει ένα κόστος και η κατανάλωση του ίδιου γεύματος αφαιρεί μια επιπλέον απόφαση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

5. Λαχτάρα για γλυκά

«Η στροφή προς τα γλυκά είναι μακράν η πιο συχνά αναφερόμενη αλλαγή», διευκρινίζει ο Δρ. Adam Mednick, εξηγώντας ότι αυτή η αλλαγή πιθανότατα προέρχεται από βλάβη στους κύκλους ανταμοιβής και ελέγχου παρορμήσεων του εγκεφάλου.