Κανέλα: Το μπαχαρικό που καίει το λίπος και «ρίχνει» τη χοληστερίνη

Η κανέλα δεν είναι γνωστή μόνο για το ιδιαίτερο άρωμά της αλλά και τα οφέλη της στην υγεία.

Η κανέλα είναι ένα μπαχαρικό, το οποίο ταιριάζει ιδανικά με ορισμένα ζεστά ροφήματα όπως είναι το τσάι. Πολλοί συνηθίζουν να βάζουν κανέλα ακόμα και στον καφέ τους. Όσο μάλιστα, η θερμοκρασία «πέφτει» και πλησιάζουν οι κρύες ημέρες του φθινοπώρου και του χειμώνα τόσο περισσότερο η κανέλα αποκτά μία σημαντική θέση στην καθημερινή μας διατροφή.

Η καθηγήτρια Jun Wu, του Ινστιτούτου Επιστημών Ζωής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ, τονίζει ότι «η κανέλα αποτελεί μέρος της διατροφής μας εδώ και χιλιάδες χρόνια - και οι άνθρωποι γενικά απολαμβάνουν τη γεύση της. Έτσι, αν μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από την παχυσαρκία, μπορεί να προσφέρει μία προσέγγιση στην μεταβολική υγεία, ενώ είναι εύκολη η ενσωμάτωσή της στην καθημερινή διατροφή». Η ίδια λέει ότι, από τη στιγμή που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στα τρόφιμα, «ίσως είναι πιο εύκολο να πειστούν οι καταναλωτές να επιμείνουν σε μια διατροφή με βάση την κανέλα. Η κινναμαλδεΰδη είναι η δραστική ένωση στην κανέλα - και είναι επίσης υπεύθυνη για τη γεύση που απογειώνει τα πιάτα, κυρίως τα επιδόρπια.

Η Kathryn Basford, γιατρός στο ZAVA, σημειώνει από την πλευρά της: «Τα εποχιακά ροφήματα και οι γλυκές λιχουδιές μπορούν να αποτελέσουν ένα απολαυστικό μέρος της φθινοπωρινής περιόδου, αλλά πολλές από αυτές τις επιλογές έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και ζάχαρη. Για όσους επικεντρώνονται στη διαχείριση του βάρους τους, είναι σημαντικό να προσέχουν πόσο συχνά καταναλώνουν αυτές τις λιχουδιές. Η περιστασιακή κατανάλωση είναι καλή. Μάλιστα, η εξισορρόπηση με μια υγιεινή διατροφή και τακτική άσκηση είναι το κλειδί για την υποστήριξη των στόχων απώλειας βάρους».

Παράλληλα, προηγούμενες έρευνες διαπίστωσαν ότι το αιθέριο έλαιο κανέλας φαίνεται να εμποδίζει τα ποντίκια να γίνουν παχύσαρκα και να αναπτύξουν υψηλό σάκχαρο στο αίμα - κάτι που μπορεί να προκαλέσει διαβήτη. Τα ευρήματα επιστημόνων που δημοσιεύθηκαν στο Metabolism έδειξαν ότι η κινναμαλδεΰδη βελτιώνει την μεταβολική υγεία δρώντας άμεσα στα λιποκύτταρα. Αυτό συμβαίνει προκαλώντας τα να αρχίσουν να καίνε λίπος μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται θερμογένεση, η οποία καταναλώνει ενέργεια για να «καταστρέψει» θερμίδες.

Η ομάδα της καθηγήτριας Jun Wu εξέτασε τα λιποκύτταρα διαφορετικών εθελοντών. Όταν τα κύτταρα υποβλήθηκαν σε αγωγή με κινναμαλδεΰδη, παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση αρκετών γονιδίων και ενζύμων που ενισχύουν τον μεταβολισμό των λιπιδίων του αίματος.

Πώς η κανέλα καίει το λίπος

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια αύξηση στις πρωτεΐνες Ucp1 και Fgf21 - οι οποίες βοηθούν στη ρύθμιση της θερμογένεσης. Τα λιποκύτταρα αποθηκεύουν κανονικά ενέργεια με τη μορφή λιπιδίων.

Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από το σώμα σε περιόδους έλλειψης ή σε χαμηλές θερμοκρασίες - κάτι που ωθεί τα λιποκύτταρα να μετατρέψουν την αποθηκευμένη ενέργεια σε θερμότητα.

Με την αυξανόμενη επιδημία παχυσαρκίας, ερευνητές όπως η καθηγήτρια Wu αναζητούν τρόπους για να ωθήσουν τα λιποκύτταρα να ενεργοποιήσουν τη θερμογένεση – βάζοντας ξανά σε λειτουργία αυτές τις διαδικασίες καύσης λίπους. Η καθηγήτρια πιστεύει ότι η κινναμαλδεΰδη μπορεί να προσφέρει μια τέτοια μέθοδο ενεργοποίησης.

Ωστόσο, η καθηγήτρια Wu δήλωσε ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να προσδιοριστεί ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης των μεταβολικών οφελών της κινναμαλδεΰδης - χωρίς να προκληθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες. Μια παλαιότερη ιαπωνική μελέτη διαπίστωσε ότι η κινναμαλδεΰδη διεγείρει τον μεταβολισμό του λιπώδους σπλαχνικού ιστού σε ποντίκια - υποδηλώνοντας ότι το μπαχαρικό θα μπορούσε να καταπολεμήσει το λίπος στην κοιλιά.

Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι Αυστραλοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κανέλα βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας του στομάχου - η οποία βοηθά την πέψη - έως και δύο βαθμούς. Το συγκεκριμένο μπαχαρικό μπορεί επίσης να βοηθήσει άτομα με νόσο Πάρκινσον. Οι επιστήμονες ανέφεραν το 2014 ότι το μπαχαρικό είναι πηγή μιας χημικής ουσίας που μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλο. Σε μια μελέτη σε ποντίκια διαπιστώθηκε ότι όταν εισέρχεται στον εγκέφαλο, σταματά την απώλεια πρωτεϊνών, προστατεύει τους νευρώνες και βελτιώνει τις κινητικές λειτουργίες.