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Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς

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Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
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Παρασκευή, 04/09/2026 - 18:33
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Πακέτα προληπτικών εξετάσεων από τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για παιδιά και εφήβους.

Τώρα που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και πριν αρχίσουν να έρχονται οι έλεγχοι με τις βαθμολογίες, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ετοίμασε ειδικά πακέτα προληπτικών εξετάσεων για παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων, από το Δημοτικό έως το Λύκειο.

Τα πακέτα αυτά, που θα ισχύουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου, έχουν δημιουργηθεί για να προσφέρουν στους μαθητές τον καλύτερο Έλεγχο της χρονιάς, που αφορά στην υγεία τους, προκειμένου να κάνουν ένα ασφαλές ξεκίνημα του νέου σχολικού έτους,

Οι εξετάσεις που περιλαμβάνει, πραγματοποιούνται με την αξιοπιστία των υπερσύγχρονων εργαστηρίων του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και την εμπειρία του εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού του.

Τα Διαθέσιμα Πακέτα των Προληπτικών Back to School Εξετάσεων είναι:

  • Σχολικό Check Up: Περιλαμβάνει βασικές αιματολογικές εξετάσεις για έναν πρώτο προληπτικό έλεγχο της υγείας του παιδιού.
  • Ενισχυμένο Σχολικό Check Up: Περιλαμβάνει τις εξετάσεις του βασικού πακέτου, καθώς και πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους, για πιο εκτενή αξιολόγηση και ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας του παιδιού.
  • Καρδιολογικό Check Up: Περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, έγχρωμο Doppler καρδιάς (Triplex) και καρδιολογική εξέταση. Σε συγκεκριμένες Διαγνωστικές Μονάδες του Ομίλου παρέχεται και η δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης Άθλησης.
  • Υπερηχογραφικός Έλεγχος: Περιλαμβάνει υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας, καθώς και υπερηχογράφημα θυρεοειδούς.
  • Ακοολογικός Έλεγχος: Περιλαμβάνει ωτοσκόπηση, ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, έλεγχο ηχητικών αντανακλαστικών και κλινική αξιολόγηση από εξειδικευμένο ιατρό, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ακοής.
  • Οφθαλμολογικός Έλεγχος: Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση της όρασης και της γενικής υγείας των οφθαλμών σε παιδιά και εφήβους.
  • Δερματολογική Βεβαίωση για Χρήση Πισίνας: Περιλαμβάνει κλινική εξέταση από δερματολόγο και, κατόπιν ιατρικής αξιολόγησης, χορήγηση δερματολογικής βεβαίωσης για χρήση πισίνας ή κολυμβητηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για προγραμματισμό ραντεβού, επισκεφθείτε τη σελίδα: bioiatriki.gr/back-to-school-check-up

Με το υπερσύγχρονο αυτοματοποιημένο εργαστήριο, το εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, καθώς και το διευρυμένο δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, που φέρνει ακόμη πιο κοντά σας τη δυνατότητα αξιόπιστων ιατρικών ελέγχων, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επικυρώνει τη δέσμευσή της στον τομέα της πρόληψης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 19:21
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