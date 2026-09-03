Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία

Ποια βρεφικά γάλατα θα παράγει η Nestle στο νέο εργοστάσιό της, στην Βραζιλία.

Η Nestlé θα επενδύσει 392,73 εκατομμύρια δολάρια στο τμήμα διατροφής και υγείας της, στη Βραζιλία έως το 2028, συμπεριλαμβανομένων 600 εκατομμυρίων ρεάλ για ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής βρεφικού γάλακτος στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Τα παραπάνω ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου η εταιρεία, σύμφωνα με το Reuters.

Η χρηματοδότηση για τη διατροφή και την υγεία αντιπροσωπεύει περίπου το 30% των 7 δισεκατομμυρίων ρεάλ που πρόκειται να διαθέσει η Nestle για τη Βραζιλία μεταξύ των ετών 2025 και 2028. Η κατασκευή του νέου εργοστασίου στην πόλη Ituiutaba, σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να ξεκινήσει το 2027. Η λειτουργία του προγραμματίζεται για το 2028.

Το νέο εργοστάσιο θα παράγει αρχικά τα βρεφικά γάλατα Nestogeno, Nestonutri, Ninho 1+ και Ninho 3+. Η Nestle δήλωσε ότι η εγκατάσταση θα βοηθήσει στην αύξηση της προσφοράς στην αγορά της Βραζιλίας, η οποία επί του παρόντος εξυπηρετείται εν μέρει μέσω εισαγωγών, και θα μπορούσε να δημιουργήσει μελλοντικές ευκαιρίες εξαγωγών.

«Ο τομέας της Διατροφής και της Υγείας συγκαταλέγεται στις τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες ανάπτυξης της Nestle παγκοσμίως, καθώς και στη Βραζιλία. Περιλαμβάνει ορισμένες από τις κατηγορίες υψηλότερης αξίας της εταιρείας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nestle Brasil, Marcelo Melchior.

Εκτός από το νέο εργοστάσιο, η Nestle σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή στο υπάρχον βιομηχανικό συγκρότημα Aracatuba στην πολιτεία του Σάο Πάολο.